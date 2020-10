Among Us và loạt ảnh chế hài hước "đố ai đỡ nổi"

Ngay cả khi không là game thủ, thì ắt hẳn các bạn cũng đã từng nghe đến tên của tựa game Among Us hay chí ít là thấy một vài ảnh chế của nó trên mạng xã hội rồi.

Tất nhiên, rất nhiều ảnh chế và bình luận từ cộng đồng mạng đã làm game thêm hấp dẫn:

Đây chắc chắn là cấu trúc khung xương của một Crewmate trong vũ trụ Among Us.

Tay nhanh hơn não là có thật.

Bức ảnh này có phát ra âm thanh.

Skin Yasuo Among Us này đẹp đấy chứ nhờ?

Chuẩn bị xong task thì…



Các ông lớn công nghệ như LG cũng không quên bắt trend.

Đây rất có thể là cảm hứng cho Among Us, cả chiếc thùng màu xanh thấp thấp nữa.

Ra mắt từ năm 2018, những mãi cho đến gần đây, Among Us mới thực sự bùng nổ thông qua những màn co-op đã mắt đến từ vị trí streamer như Độ Mixi, Dũng CT, Khởi My... Hiện tại, tựa game này đang giữ vị trí top 1 trên 2 chợ ứng dụng lớn nhất trên di động là Play Store và App Store.

Tuy nhiên, trò chơi về "những ngón chân cái biết đi" cũng đang gặp nhiều phàn nàn từ phía người chơi về không chỉ các lỗi kỹ thuật như giật lag hay không vào được trận, mà còn về lỗi trong gameplay như một Crewmate có thể "nhảy cống" (vent) như Impostor. Những bản hack cũng đã bắt đầu xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội.

Hy vọng nhà phát triển Innersloth sẽ có những khắc phục cũng như tung ra các bản vá lỗi để game thủ có thể tận hưởng tựa game này một cách trọn vẹn nhất trong tương lai.

