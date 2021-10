Ám ảnh phim mới về cậu bé bị bắt cóc được "ma đưa lối, quỷ dẫn đường" quá lạ: Chẳng cần máu me, điểm ra mắt cao chạm đỉnh!

The Black Phone (Tạm dịch: Chiếc Điện Thoại Đen) là một bộ phim kinh dị, siêu nhiên được sản xuất năm 2021 đang khiến dư luận quan tâm vì mức độ hấp dẫn và ghê rợn. Phim được chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên của tác giả Joe Hill, có sự tham gia của tài tài tử Ethan Hawke trong vai một kẻ cuồng loạn chuyên bắt cóc và sát hại trẻ em. Tuy nhiên lần này, tên sát nhân đã đụng độ một nạn nhân không-thể-lường-trước.

Sau khi ra mắt ở lliene hoan phim Fantastic Fest, The Black Phone đã nhận về rất nhiều lời khen tụng từ khán giả. Phim chính là sản phẩm của đạo diễn Scott Derrickson - người đã từng được Marvel lựa chọn đạo diễn cho dự án Doctor Strange. Tuy nhiên, ông rời khỏi dự án Doctor Strange in the Multiverse of Madness vì "khác biệt trong sáng tạo". Chính vì "bể kèo" với Marvel, vị đạo diễn này mới tham gia sản xuất The Black Phone.

The Black Phone lấy bối cảnh những năm 1970, khi 5 đứa trẻ ở vùng ngoại ô thị trấn Colorado bị mất tích bí ẩn. Không lâu sau đó, cậu bé Finney Shaw cũng trở thành nạn nhân tiếp theo. Cậu bị một người đàn ông ghê rợn với gương mặt bôi bột trắng dụ dỗ và bắt cóc, nhốt trong một căn hầm cách âm. Tuy nhiên, điều hắn ta không biết chính là Finney tuy nhút nhát nhưng lại vô cùng thông minh, sáng dạ.

Finney tìm thấy một chiếc điện thoại bàn đã cũ, tưởng như vô dụng. Thế nhưng, hóa ra chiếc điện thoại này lại có thể kết nối với giọng nói của những nạn nhân nhí trước đây của tên giết người này. Các cô bé, cậu bé này dù đã bị sát hại dã man thì vẫn muốn cứu sống Finney, và cậu phải nghe theo lời của họ mới có cơ hội được trở về.

Trong cùng lúc đó, chị gái của Finney cũng bắt đầu gặp những giấc mơ kỳ dị, nhìn thấy hình ảnh cậu bé bị người đàn ông kia bắt cóc. Từ đó, cô bé cũng góp phần trong công cuộc điều tra của cảnh sát.

Các nạn nhân trước đây của tên sát nhân đều để lại các dấu hiệu, mã số ẩn giấu trong căn hầm. Dưới sự hướng dẫn và chỉ đạo của họ, Finney có thể trốn thoát thành công. Tuy nhiên, gã "đồ tể" kia cũng vẫn canh chừng căn hầm gắt gao, và liệu Finney có thể đối đầu, chiến đấu với hắn?

Trailer của The Black Phone

Trailer của The Black Phone khẳng định đây chính là một bộ phim vô cùng đáng hứa hẹn. Khán giả thế giới cũng bày tỏ thái độ háo hức với phim. Ngoài ra, diễn xuất của 2 diễn viên chính là sao nhí Mason Thames (cậu bé Finney) cùng Ethan Hawke (kẻ bắt cóc) cũng được khen ngợi hết lời.

"Một bộ phim với lời nhắc nhở đầy tính giải trí rằng sự kinh dị có mặt khắp nơi, nhưng đôi khi bạn có thể tìm thấy sự cứu cánh trong những giờ phút tối tăm nhất nếu biết lắng nghe," trang IndieWire bình luận.

"Đạo diễn Derrickson và biên kịch Cargill làm sống lại những đặc điểm và cấu trúc tương tự của bộ phimSinister, biến truyện ngắn của Joe Hill thành cơn ác mộng kéo dài với những đứa trẻ ma quái, bạo lực, nỗi sợ và diễn xuất khó quên," trang Bloody Disgusting nhận xét.



"The Black Phone mở rộng câu chuyện ngắn nguyên tác, nhưng theo cách rất chân thực và cũng làm tăng đáng kể mức hấp dẫn của nó" - trang Hollywood Reporter cũng dành lời khen cho bộ phim.

The Black Phone được dự kiến ra mắt tại các rạp phim trên toàn thế giới từ ngày 4/2/2022.

Nguồn ảnh: Universal