Tư, Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn 06:01 14/11/2025
Các đối tượng trên có hành vi lừa đảo thông qua việc thuê xe ô tô nhưng không trả lại.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang xác minh đơn tố giác Đặng Thị Phương Thuý (SN 1983; thường trú tại: phường Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình) và Lèo Hải Phương (SN 1996; thường trú tại: xã Yên Sơn, tỉnh Sơn La) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ai nhìn thấy hai người phụ nữ sau, liên hệ ngay SĐT 0972178968- Ảnh 1.

Đối tượng Đặng Thị Phương Thuý (trái) và Lèo Hải Phương (phải)

Theo đơn trình báo của các bị hại kinh doanh dịch vụ thuê xe tự lái tại đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, TP Hà Nội, các đối tượng trên có hành vi lừa đảo thông qua việc thuê xe ô tô nhưng không trả lại.

Hiện chưa xác định được các đối tượng đang ở đâu. Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy tìm các đối tượng.

Ai biết hoặc nhìn thấy các đối tượng ở đâu thì báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội (đồng chí Trần Quang Minh - Số điện thoại: 0972178968) để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định.

