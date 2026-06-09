AEONMALL Việt Nam xin lỗi!

AEON Mall Long Biên đã chính thức lên tiếng xin lỗi khách hàng sau vụ việc một người phụ nữ phản ánh bị nghi ngờ lấy cắp hàng hóa và bị lực lượng an ninh chặn lại khi đang cùng hai con nhỏ rời trung tâm thương mại.

Sáng 9/6, Trung tâm thương mại AEON Mall Long Biên đã phát đi thông báo chính thức liên quan đến vụ việc một khách hàng phản ánh bị lực lượng an ninh nghi ngờ lấy cắp hàng hóa, gây xôn xao mạng xã hội những ngày qua.

Trong thông báo đăng tải trên fanpage chính thức, Công ty TNHH AEONMALL Việt Nam và Công ty TNHH AEON Việt Nam gửi lời xin lỗi tới khách hàng cùng gia đình vì những trải nghiệm không mong muốn xảy ra vào tối 7/6.

Doanh nghiệp cho biết đang làm việc với khách hàng để trực tiếp gửi lời xin lỗi, đồng thời xin lỗi cộng đồng và toàn thể khách hàng về những trải nghiệm chưa tốt cũng như những lo ngại phát sinh từ vụ việc.

Đặc biệt, trước các phản ánh liên quan đến thái độ và tác phong của nhân viên, AEON thừa nhận đã ghi nhận nghiêm túc những hành vi hoặc cách thức giao tiếp chưa phù hợp, khiến khách hàng cảm thấy không được tôn trọng hoặc không hài lòng trong quá trình mua sắm tại trung tâm thương mại.

Nguyên văn phản hồi được đăng tải như sau: Kính gửi Quý Khách hàng phản hồi của AEONMALL Việt Nam và AEON Việt Nam về sự việc xảy ra tại Trung tâm thương mại AEON MALL Long Biên đang lan truyền trên mạng xã hội Công ty TNHH AEONMALL Việt Nam (AEONMALL Việt Nam) và Công ty TNHH AEON Việt Nam (AEON Việt Nam), sau đây gọi chung là AEON, trân trọng cảm ơn sự ủng hộ và quan tâm của Quý Khách hàng trong thời gian vừa qua. Trước những thông tin liên quan đến sự việc xảy ra tại Trung tâm thương mại (TTTM) AEON MALL Long Biên đang được lan truyền trên các phương tiện truyền thông và thu hút khách hàng quan tâm, AEON xin nhận lỗi và gửi lời xin lỗi chân thành tới Quý Khách và Gia đình vì những trải nghiệm và sự phiền lòng không đáng có trong sự việc ngoài ý muốn vào tối ngày 07 tháng 06. Với tinh thần trách nhiệm của một doanh nghiệp luôn đề cao sự minh bạch và lợi ích của khách hàng, chúng tôi đang nỗ lực làm việc với Quý Khách hàng để gửi lời xin lỗi trực tiếp đến Quý Khách và Gia đình. Đồng thời, chúng tôi chân thành xin lỗi toàn thể Quý Khách hàng và Cộng đồng vì những trải nghiệm chưa tốt và những lo ngại phát sinh từ vụ việc. Đặc biệt, trước các phản ánh liên quan đến thái độ, tác phong của nhân viên, chúng tôi xin lỗi và nghiêm túc ghi nhận những hành vi hoặc cách thức giao tiếp chưa phù hợp đã khiến khách hàng cảm thấy không được tôn trọng hoặc không hài lòng trong quá trình tham quan và mua sắm tại TTTM. Ngay khi có thông tin về vụ việc, chúng tôi đã và đang khẩn trương rà soát, tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng nhằm xác minh đối với những nội dung được phản ánh. Với triết lý kinh doanh "Tất cả vì khách hàng", AEON sẽ luôn nỗ lực không ngừng để mang đến những trải nghiệm dịch vụ và chất lượng sản phẩm tốt. Chúng tôi trân trọng ghi nhận các ý kiến đóng góp từ khách hàng và cộng đồng. Sự tin tưởng của khách hàng luôn là nền tảng cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, đồng thời là động lực để chúng tôi không ngừng hoàn thiện các tiêu chuẩn quản trị, vận hành và trách nhiệm đối với cộng đồng.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền bài đăng của một người phụ nữ cho biết vào khoảng 21h45 tối 7/6, sau khi mua sắm tại AEON Mall Long Biên và cùng hai con nhỏ ra khu vực cổng số 8 để gọi taxi về nhà, chị bất ngờ bị hai người đàn ông chặn lại gần khu vực bãi gửi xe máy.

Theo chia sẻ, một trong hai người tự nhận là công an phường và yêu cầu chị đi theo để làm việc vì nghi ngờ có hành vi lấy cắp hàng hóa. Người phụ nữ cho biết thời điểm tiếp cận, cả hai không mặc đồng phục, không đeo thẻ nhận diện và chưa tiến hành kiểm tra nhưng đã khẳng định chị có hành vi trộm cắp.

Do lo ngại có thể gặp đối tượng giả danh lực lượng chức năng, chị đã lên tiếng cầu cứu những người xung quanh. Chỉ khi có đông người tập trung theo dõi sự việc, một trong hai người mới xuất trình thẻ và cho biết thuộc bộ phận an ninh của trung tâm thương mại.

Hình ảnh được hành khách ghi lại

Người phụ nữ cho biết phía an ninh sau đó đề nghị chị lên phòng làm việc để kiểm tra camera. Tuy nhiên, chị yêu cầu đối chiếu hóa đơn và hàng hóa ngay tại chỗ. Kết quả kiểm tra cho thấy toàn bộ sản phẩm đều có hóa đơn hợp lệ và không phát hiện bất kỳ mặt hàng nào chưa thanh toán.

Theo chia sẻ của khách hàng, sau khi xác minh không có sai phạm, người trực tiếp đưa ra cáo buộc vẫn không có lời xin lỗi.

Vụ việc hiện đang nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận. Nhiều ý kiến cho rằng nếu phản ánh của khách hàng là chính xác, cách thức tiếp cận và xử lý của lực lượng an ninh là chưa phù hợp, đặc biệt khi sự việc diễn ra vào buổi tối và có trẻ nhỏ đi cùng.