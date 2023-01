"Ác nữ" Lim Ji Yeon (Vinh Quang Trong Thù Hận) có bí quyết giảm 8kg chỉ nhờ ăn món này vào buổi tối

The Glory (Vinh Quang Trong Thù Hận) đang là bộ phim được đem ra bàn tán trên mạng xã hội suốt cả tuần nay. Ngoài vai chính do Song Hye Kyo đảm nhận, dàn diễn viên phụ của bộ phim cũng trở thành từ khóa tìm kiếm thu hút đông đảo cư dân mạng. Trong đó, vai "ác nữ" do Lim Ji Yeon thủ vai khiến công chúng rất quan tâm. Không chỉ nhập vai hoàn hảo, Lim Ji Yeon còn gây ấn tượng với gu thời trang thanh lịch.

Nhờ sở hữu body thon gọn, Lim Ji Yeon dễ dàng "chặt đẹp" những thiết kế tưởng chừng như già cỗi. Hơn hết, cô còn có những tuyệt chiêu giữ dáng hay ho để bảo toàn vóc dáng của mình. Cùng xem bí quyết giữ dáng của Lim Ji Yeon là gì bạn nhé!

1. Giảm 8kg với chế độ ăn từ cà chua

Lim Ji Yeon chia sẻ rằng, trước đây cô từng phải tăng cân để phù hợp với vai diễn trong bộ phim mình tham gia. Sau đó, cô đã lên kế hoạch giảm 8kg thành công nhờ kiểm soát chế độ ăn hiệu quả.

Trong giai đoạn giảm cân, Lim Ji Yeon hạn chế ăn đồ cay và đồ có gia vị mặn. Cô chỉ ăn nhiều trái cây và rau củ, đặc biệt là cà chua. Lim Ji Yeon cho biết cô thường ăn 2 - 3 quả cà chua lớn trước bữa tối. Điều này có thể giảm bớt lượng thức ăn nạp vào cơ thể sau đó, đồng thời còn tránh được việc ăn quá nhiều vào bữa tối.

2. Tập Pilates

Pilates đích thị là bộ môn tập luyện "quốc dân" thời nay và Lim Ji Yeon cũng không thể đứng ngoài cơn sốt này. Vốn là một người đam mê thể thao nên chỉ cần tìm được thời gian nghỉ ngơi khi trống lịch trình, cô sẽ chạy bộ đến phòng tập Pilates.

Lim Ji Yeon dành mỗi ngày 1 tiếng đồng hồ để tập Pilates. Bộ môn này là sự kết hợp toàn diện nên khi tập sẽ đổ nhiều mồ hôi, đồng thời tôn lên được các đường nét cơ thể.

3. Tập lặn

Ngoài Pilates, Lim Ji Yeon còn rất thích lặn. Trung bình mỗi tiếng lặn của cô có thể tiêu hao đến 900 calo. Do đó, đây là bài tập giảm cân hiệu quả nhất trong các phương pháp tập thịnh hành. Lặn cũng giúp tạo dáng cho cánh tay, eo, mông và đùi.

4. Tẩy tế bào chết 1 - 2 lần/tuần

Các sao nữ thường phải trang điểm và tẩy trang nhiều lần khi quay phim, về lâu dài thì điều này có thể gây tổn hại lớn cho da. Với Lim Ji Yeon, cô thường tẩy da chết và dưỡng da mỗi tuần từ 1 - 2 lần để giúp làn da trở nên căng mịn hơn. Đồng thời, đây cũng là thói quen giúp cải thiện khả năng hấp thụ các sản phẩm chăm sóc da.

Nguồn: Beauty321, @limjjy2