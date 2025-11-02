Á quân Vietnam Idol 2015 ra MV mới sau hit Câu Trả Lời

J.ADE bước ra từ cuộc thi Vietnam Idol 2015 với vị trí Á quân. Sau cuộc thi, nữ ca sĩ sở hữu ngay bản hit đầu tiên mang tên Câu Trả Lời.

Theo đuổi hình mẫu nữ nghệ sĩ hát và tự sáng tác với giai điệu pop ballad hiện đại, ca từ da diết đậm chất tự sự cùng giọng hát nội lực giàu cảm xúc, bài hát Câu Trả Lời nhanh chóng chiếm được tình cảm của khán giả trẻ với đoạn điệp khúc "thuê bao quý khách".

Thời điểm ra mắt, Câu Trả Lời đã nhận được hàng triệu lượt nghe trực tuyến, liên tục thăng hạng, nằm trong các bảng xếp hạng âm nhạc Việt.

Ca sĩ J.ADE - Á quân Vietnam Idol 2015.

Sản phẩm mới lần này của cô tiếp tục là một bản ballad, giàu tự sự, ca từ bay bổng, chất chứa giúp J.ADE lột tả và giãi bày tinh tế những khúc mắc trong mọi dáng hình, trạng thái khi yêu.

Không còn xoáy sâu vào câu chuyện tình yêu đơn phương, day dứt, nuối tiếc quen thuộc, bài hát Lưới Tình đưa người nghe đắm chìm trong cảm xúc mơ hồ, bất an, vô định bởi những kỳ vọng và suy diễn do chính tâm trí của người phụ nữ tạo nên.

Tình yêu trở thành một trò chơi cảm xúc, độc hại - nơi tình cảm bị dẫn dắt bởi tâm lý bất an, hoài nghi và tưởng tượng cầm tù, dẫn đến ảo ảnh và "game over".

Phần hình ảnh bám sát vào nội dung bài hát. Bối cảnh MV mô tả một cô gái phải lòng chàng trai chủ tiệm cá, sự ngộ nhận và ngờ vực về tình yêu trong mình khiến cô không thể thoát ra khỏi tưởng tượng đầy ám ảnh bủa vây đến mức thèm được "hoá cá" để nhận được sự quan tâm và tình yêu của chàng trai.

Cô là học trò cưng của ca nhạc sĩ Thanh Bùi.

J.ADE chia sẻ: "Việc ra đường thấy người ta mở nhạc của mình, thấy giọng hát của mình vang lên, khi đi dạy được học trò cover ca khúc của mình, tôi nghĩ đã là quá hạnh phúc với người nghệ sĩ. Tôi sẽ không ngừng cố gắng, không ngừng đam mê, viết thật nhiều ca khúc. Với Lưới Tình, tôi mong mọi người sẽ đón nhận và yêu thương bài hát" .

Nữ ca sĩ cũng tiết lộ, cô đang hoàn thiện album thứ 2 để ra mắt vào đầu năm tới. Cô cũng cho biết, bản thân nhận được sự động viên không ngừng từ thầy là ca nhạc sĩ Thanh Bùi mỗi ngày. "Tôi mong rằng sắp tới hai thầy trò sẽ có thêm sản phẩm hợp tác" , nữ ca sĩ bày tỏ.

Hình ảnh của nữ ca sĩ trong MV mới "Lưới tình".

J.ADE, tên thật Nguyễn Bích Ngọc, từng là Á quân Vietnam Idol 2015. Cô gây chú ý bởi giọng hát đầy nội lực. Sau cuộc thi, cô dành nhiều năm để học viết nhạc, rèn luyện kỹ năng sáng tác và biểu diễn.

Năm 2025, J.ADE gây chú ý với bản hit Câu Trả Lời. Nữ ca sĩ cũng là người thể hiện nhạc phim Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn mang tên Vỡ Mộng Đời cho đạo diễn Trung Lùn & nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Phim chạm mốc 100 tỷ đồng, việc đảm nhận thể hiện OST trở thành một điểm sáng trong hành trình hoạt động của J.ADE.

Trước đó, J.ADE từng ra mắt single Show Me Love, ca khúc mở đường cho album đầu tay CONTINUUM ra mắt vào đầu 2025, gồm 12 ca khúc tự sáng tác.