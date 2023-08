Á hậu Vbiz trở về Việt Nam sau thời gian ly hôn chồng tại Mỹ

Vào chiều 4/8, Á hậu Trương Tri Trúc Diễm đã đăng tải hình ảnh xuất hiện tại sân bay Việt Nam. Kèm theo đó, người đẹp sinh năm 1987 bày tỏ sự vui mừng hạnh phúc: "It's been 2 years. Hello Việt Nam" (Tạm dịch: Đã 2 năm rồi. Xin chào Việt Nam). Sau 2 năm sinh sống và làm việc tại Mỹ, nàng hậu 8x đã trở về Việt Nam gặp gỡ gia đình.

Dù để mặt mộc, không trang điểm cầu kỳ nhưng Á hậu Trúc Diễm vẫn ghi điểm vì nụ cười tươi rạng rỡ. Ngoài ra, nàng hậu còn tiết lộ việc làm ngay sau khi trở về Việt Nam là cùng đi ăn tối với gia đình.

Trúc Diễm từng đoạt Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh năm 2005. Cô đại diện Việt Nam thi Hoa hậu Trái Đất 2007 và đoạt giải Người đẹp Thời trang. Tháng 6/2021, Trúc Diễm đã sang Mỹ định cư. Tại Mỹ, người đẹp tập trung phát triển mảng thời trang, sản xuất talkshow. Tháng 11/2021, Trúc Diễm đảm nhận vai trò giám khảo hạng mục phim ngắn của LHP châu Á tại Mỹ.

Cuối tháng 12/2021, Trương Tri Trúc Diễm tuyên bố ly hôn chồng doanh nhân sau 6 năm bên nhau. Người đẹp cho biết cả hai đã nỗ lực níu kéo hạnh phúc nhưng không thể cứu vãn. Trên trang cá nhân, Trúc Diễm chia sẻ: "Tôi rất buồn khi nói lên những lời này nhưng tin rằng đây là quyết định tốt nhất cho cả hai. Chúng tôi vẫn là những người bạn tốt trong cuộc sống. Tôi và anh John Từ hiện không cùng nhìn về một hướng nhưng vẫn sẽ cầu chúc những điều tốt nhất cho nhau".

