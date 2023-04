Á hậu Thúy An sinh con gái đầu lòng

Chiều ngày 13/4, Á hậu Thuý An chính thức công khai loạt khoảnh khắc trong thai kỳ để thông báo đã lên thiên chức mới. Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2018 được khen ngợi vì nhan sắc mặn mà, thần thái trong quá trình mang thai con đầu lòng.

Chia sẻ thêm với chúng tôi, Á hậu Thúy An cho biết đã "vượt cạn" thành công vào ít ngày trước nhưng đến nay mới quyết định chia sẻ tin vui với người hâm mộ. Nhóc tỳ của vợ chồng Thúy An là bé gái, mẹ bỉm sẽ khoe hình ảnh của con vào giai đoạn thích hợp.

"Trải qua hành trình dài và khó khăn thì giờ đây 2 mẹ con đã gặp nhau. Tôi nghĩ những khoảnh khắc lần đầu làm mẹ rất thiêng liêng và cũng muốn chia sẻ với mọi người nhưng bây giờ chưa phải thời điểm", Á hậu Thúy An thổ lộ.

Á hậu Thúy An giấu kín mọi thông tin về hành trình mang thai, đến khi sinh nở thành công mới công bố với người hâm mộ

Một số khoảnh khắc xinh xắn của mẹ bầu lần đầu được chia sẻ

Thúy An và chồng hẹn hò được 3 năm trước khi về chung nhà vào tháng 1/2021. Ông xã của Thúy An là tiến sĩ tại Anh và hiện đang điều hành công ty của gia đình. Từ sau khi kết hôn, nàng hậu hiếm hoi chia sẻ về cuộc sống đời tư trước công chúng. Thúy An thỉnh thoảng sẽ xuất hiện trong vài sự kiện nhưng chủ yếu dành thời gian cho gia đình.

Vợ chồng Thúy An có cuộc sống hôn nhân kín tiếng, êm đềm trong suốt 2 năm qua