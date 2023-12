9x ở Hà Nội thuê ô tô Mercedes, Camry rồi mang bán lấy tiền tiêu

Ngày 26-12, Công an quận Hà Đông đang phối hợp cùng Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết đã khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Trần Công Tiến (sinh năm 1991 ở phường Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thủ đoạn của Tiến là thuê xe ô tô tự lái rồi… mang cầm cố hoặc bán lấy tiền ăn tiêu.

Kết quả điều tra xác định, trong khoảng thời gian từ ngày 31-12-2020 đến ngày 2-8-2022, Trần Công Tiến đã thuê nhiều xe ô tô tự lái sau đó đem cầm cố hoặc bán. Tiến cũng nhận đặt cọc tiền mua xe để lấy tiền chi tiêu cá nhân.

Điển hình, ngày 31-12-2020, Tiến thuê chiếc xe ô tô nhãn hiệu Mercedes Benz C200 của anh Trọng (người kinh doanh dịch vụ cho thuê xe tự lái) tại phường Phúc La, quận Hà Đông (Hà Nội). Thời hạn thuê 30 ngày với giá 1,5 triệu đồng/ngày. Sau khi thuê xe, Tiến đã mang bán cho anh V.T.Bình, ký hợp đồng đặt cọc mua bán xe ô tô và nhận 380 triệu đồng của anh Bình.

Ngày 1-6-2021, Tiến tiếp tục đến cửa hàng của anh Trọng tại phường Phúc La, quận Hà Đông, thuê xe Toyota Camry, màu đen, thời hạn 30 ngày với giá thuê 1.160.000 đồng/ngày. Tiến đã trả tiền cọc 1 tháng là 35 triệu đồng. Khi hết hạn hợp đồng, Tiến nói với anh Trọng muốn gia hạn thời gian thuê xe thêm 2 tháng. Hai bên thỏa thuận miệng, không ký lại hợp đồng.

Đối tượng Trần Công Tiến

Ngày 12-7-2021, Tiến tiếp tục đến cửa hàng của anh Trọng và ký hợp đồng thuê thêm xe ô tô nhãn hiệu Mazda3, màu trắng, biển kiểm soát 30F trong 1 tháng với giá thuê 650.000 đồng/ngày. Tiến đã thanh toán 1 tháng tiền thuê cho anh Trọng là 20 triệu đồng. Khi hết thời hạn cho thuê, anh Trọng gọi điện yêu cầu Tiến trả lại 2 chiếc xe trên nhưng đối tượng không trả. Qua xác minh, Tiến đã bán chiếc xe Toyota Camry, còn chiếc Mazda3 đã mang đi cầm cố.

Một bị hại khác trong vụ án này còn có anh Hòa, cũng ở quận Hà Đông. Ngày 13-5-2021, Tiến thuê của anh Hòa chiếc xe ô tô nhãn hiệu Kia Cerato với giá 14 triệu đồng/tháng, thời hạn 6 tháng. Sau đó, Tiến sử dụng làm mất chiếc xe này, không bồi thường cho anh Hòa mà lẩn trốn.

Tháng 7-2022, chị Diệp ở Hà Nội có nhu cầu mua xe ô tô và nhờ Tiến tìm. Tiến đồng ý và ngày 22-7 đã gửi qua Zalo hình ảnh một chiếc xe ô tô Nissan Sunny mà Tiến lấy hình ảnh trên mạng cho chị Diệp. Ngày 2-8-2022, chị Diệp đã chuyển khoản 100 triệu đồng cho Tiến. Đối tượng nhận tiền và không giao xe, cũng không trả tiền cho chị Diệp.

Hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng.