99% người kém Tiếng Anh nhìn vào bức hình này không hiểu điều gì đang xảy ra...

Khi học ngoại ngữ, ngữ pháp là một trong những yếu tố khiến người học thấy đau đầu nhất. Vốn ngữ pháp cơ bản là nền tảng cơ sở để thành thạo 4 kỹ năng (nghe - nói - đọc - viết) và tiếp cận sâu các loại ngôn ngữ. Không ít người học dù thuộc lòng rất nhiều từ vựng và giao tiếp, nghe nói ở mức ổn nhưng lại gặp vấn đề về lỗi ngữ pháp.

Hồi đi học, tụi học trò rất ngán mỗi khi đến bài kiểm tra phát hiện và chữa lỗi ngữ pháp trong đề thi. Để viết một cấu trúc hoàn chỉnh thì dễ, nhưng để tìm ra lỗi sai trong cấu trúc có sẵn thì không dễ chút nào. Như mới đây, hình ảnh bảng chỉ dẫn trong một tòa nhà nào đó được chia sẻ trên các hội nhóm mạng xã hội gây "lú toàn tập" cho người xem.

Theo đó, hình ảnh đưa ra thông tin với nội dung "3th floor" (nghĩa là: tầng số 3). Thoạt nhìn qua không có gì phải bàn cãi với thông tin này vì ai cũng đều biết ý nghĩa chỉ vị trí tầng thứ 3 trong tòa nhà.

Cách làm cho người kém Tiếng Anh cảm thấy hoang mang là đây!

Tuy nhiên, có vẻ như có gì đó sai sai mà dân mạng đã phát hiện ra người viết thông tin này. Bởi nếu muốn nói đến tầng thứ 3, từ ngữ đúng phải là: "3rd floor" .

Có lẽ người thiết kế bức tường này đã quên kiến thức Tiếng Anh căn bản rồi. Bất cứ học trò nào mới bắt đầu học ngoại ngữ cũng đều được dạy về điều này. Tuy không quá ảnh hưởng đến nội dung muốn truyền tải nhưng hình thức này cần phải được sửa lại cho đúng ngữ pháp để tránh gây hoang mang khi người khác đọc vào.

Bên dưới bài đăng, nhiều netizen để lại bình luận rôm rả xoay quanh hình ảnh này:

- "Tôi chỉ quan tâm đến con số thôi chứ chả để ý th, rd hay nd. Nhưng mà cũng cần sửa lại chứ để như vậy biết bao nhiêu người nhìn thấy".

- "Hảo tiếng Anh, nhiều quy tắc quá mà không thường xuyên sử dụng thì đúng là quên sạch".

- "Thôi thì viết rõ ra chứ ai bảo viết tắt rồi thành ra như thế".

Nhắc lại kiến thức ngữ pháp về số trong tiếng Anh, có hai dạng số là số đếm dùng để đếm số lượng và số thứ tự dùng để xếp hạng, trình tự.

Trong đó, số thứ tự được hình thành bằng cách lấy số đếm cộng thêm đuôi "st", "nd", "rd" và "th" phía sau theo quy tắc: 1 đọc là first (1st), 2 đọc là second (2nd), 3 đọc là third (3rd) và 4 đọc là fourth (4th) và lần lượt với các số còn lại.

Nguồn ảnh: Welax

https://kenh14.vn/99-nguoi-kem-tieng-anh-nhin-vao-buc-hinh-nay-khong-hieu-dieu-gi-dang-xay-ra-20211227114757563.chn