9 diễn viên Hàn xuất sắc nhất 2023: Song Hyo Kyo bị ác nữ The Glory bỏ xa, top 2 khiến netizen bất ngờ

Joy News 24, một tạp chí kinh tế giải trí chất lượng cao của Hàn Quốc, mới đây đã thực hiện một cuộc khảo sát về phim truyền hình, điện ảnh, các lĩnh vực giải trí, diễn viên, ca sĩ,... xuất sắc nhất năm 2023. 200 nhân viên trong ngành, bao gồm nhân viên của các công ty giải trí và đài truyền hình, nhà sản xuất nội dung phim cũng như phóng viên giải trí, đã tham gia cuộc khảo sát. Dưới đây là kết quả những diễn viên xuất sắc nhất năm 2023, theo Joy News 24.



"Một nhân vật phản diện quốc dân đã ra đời" - là nhận định của Joy News 24 khi nói về Lim Ji Yeon. Park Yeon Jin của The Glory rõ ràng là một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất tại Hàn Quốc năm nay. Nhờ vai diễn này, Lim Ji Yeon oanh tạc mọi giải thưởng lớn nhỏ, sự nghiệp thăng hạng hơn bao giờ hết. Ngoài ra trong năm nay, Lim Ji Yeon còn chăm chỉ góp mặt trong một loạt dự án phim chiếu đài, là Khu Vườn Bí Mật, Lá Phiếu Tử Hình. Vì vậy, việc cô chiến thắng áp đảo với 36 phiếu đầu là điều hiển nhiên.

2. Nana

Vị trí thứ hai trong danh sách này là Nana. Năm nay, Nana đã thể hiện hoàn hảo vai Kim Mo Mi trong loạt phim gốc Mask Girl của Netflix. Tác phẩm tạo được sự bùng nổ không thua gì The Glory, khiến Nana thực sự được công nhận với tư cách diễn viên, thay vì idol đá sân. Tuy nhiên việc cô đứng ở thứ hạng thứ 2, lại còn là nữ chính duy nhất của Mask Girl lọt vào danh sách này cũng ít nhiều khiến netizen cảm thấy lấn cấn vì hai người còn lại có màn thể hiện xuất sắc không thua gì Nana.

Uhm Jung Hwa xếp thứ 3 trong danh sách với 14 phiếu bầu. Năm nay, cô hoạt động tích cực, cho ra mắt cả phim điện ảnh, phim truyền hình lẫn tham gia các chương trình giải trí. Thế nhưng tác phẩm quan trọng nhất giúp cô được chú ý vẫn là Doctor Cha, một "bom tấn" truyền hình của đài JTBC trong năm qua.

Nữ chính Moving - Han Hyo Joo nhận về 12 phiếu bầu và xếp ở vị trí thứ 4 trong BXH. Moving được đánh giá là bom tấn toàn cầu của Disney+ trong năm nay, phim mang đến cho khán giả một Han Hyo Joo hoàn toàn mới, một màn thể hiện không thể xuất sắc hơn. Ngoài Moving, sắp tới Han Hyo Joo cũng tái xuất trong bộ phim điện ảnh gốc Netflix - Believer 2.

5 - 6. Go Yoon Jung - Song Hye Kyo

Go Yoon Jung và Song Hye Kyo cùng sở hữu 10 phiếu bầu nhờ sự xuất hiện ở hai bộ phim đình đám là Moving và The Glory. Vị trí này được cho là xứng đáng với Go Yoon Jung nhưng nhiều người lại cho rằng, Song Hye Kyo lẽ ra xứng đáng có được thứ hạng cao hơn bởi màn lột xác xuất sắc trong The Glory. Trước đó cũng nhờ màn lột xác này mà cô nhận được chiếc cúp Daesang cao quý ở Rồng Xanh 2023.



7 - 8. Ahn Jae Hong - Jo In Sung

Ahn Jae Hong năm nay tái xuất với một vai diễn khá ngắn ở Mask Girl nhưng lại được đánh giá rất cao bởi màn thể hiện gây ám ảnh kinh hoàng. Từ ngoại hình, lối diễn xuất của anh đều khiến khán giả choáng ngợp bởi khác hoàn toàn với hình ảnh Ahn Jae Hong hài hước trong quá khứ. Nhờ vậy anh cùng với Jo In Sung của Moving cùng nhận được 9 phiếu bầu trong cuộc bình chọn này.



7 phiếu bầu là con số mà Ahn Eun Jin nhận được nhờ màn thể hiện xuất sắc trong hai bộ phim là The Good Bad Mother và Người Yêu Dấu. Đặc biệt với bộ phim Người Yêu Dấu, Ahn Eun Jin được đánh giá là có màn lột xác quá xuất sắc, xứng đáng được vinh danh ở những giải thưởng phim ảnh cuối năm.

