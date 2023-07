8 thói quen đẩy nhanh tốc độ lão hóa cơ thể

Tốc độ lão hóa của mỗi người phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố chủ quan và khách quan khác nhau. Trong đó, các nhà khoa học đã nghiên cứu và chứng minh rằng lối sống có sự tác động rất lớn tới quá trình lão hóa của cơ thể. Nhất là những thói quen xấu, dù chỉ nhỏ nhặt chúng ta ít để ý hàng ngày.

Sau đây là 8 thói quen xấu đang đẩy nhanh tốc độ lão hóa cơ thể, có thể mang đến bệnh tật nhưng nhiều người không biết nên vẫn vô tư làm:

1. Căng thẳng hoặc hay suy nghĩ tiêu cực

Tiến sĩ Mike Dow là nhà trị liệu tâm lý nổi tiếng người Mỹ và là tác giả cuốn “Chicken Soup for the Soul: Think, Act, & Be Happy”. Ông cho biết, sức khỏe tinh thần ảnh hưởng rất lớn đến tốc độ lão hóa của toàn bộ cơ thể, bao gồm cả trạng thái thể chất.

Cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng rất lớn tới tốc độ lão hóa của cơ thể (Ảnh minh họa)

Ông giải thích: “Khi não bộ suy nghĩ tiêu cực, gây ra sự giải phóng hormone gây căng thẳng và điều đó thực sự có thể đẩy nhanh quá trình lão hóa. Hoặc khi tức giận, não sẽ phải chịu rất nhiều áp lực từ lượng huyết dịch ngày càng đổ rất nhiều về đây. Điều này khiến cho lượng huyết dịch trong não tỉ lệ nghịch với lượng oxy cần thiết, gây hại cho não, làm não già đi nhanh hơn và dễ mắc bệnh hơn”.

Đồng thời, việc căng thẳng quá độ hay tức giận thường xuyên cũng khiến cơ thể tiết ra chất cortisol, tích tụ trong một thời gian dài sẽ làm tổn thương hệ miễn dịch. Không chỉ sức đề kháng đối với các loại bệnh tật sẽ giảm đi mà cơ thể sẽ yếu hơn, nhanh già đi trông thấy.

2. Ăn quá nhiều thịt

Nhiều người ăn uống theo sở thích và điều đó vô tình “đánh cắp” sức khỏe, khiến bạn lão hóa nhanh hơn.

Mối liên hệ giữa việc tăng tiêu thụ thịt và tử vong sớm đã được ghi nhận trong nhiều nghiên cứu, bao gồm một phân tích gần đây về 1,5 triệu người trên Tạp chí của Hiệp hội nắn xương Hoa Kỳ . Mặt khác, những người ăn nhiều trái cây và rau nhất có nguy cơ tử vong thấp hơn 15% so với những người ăn ít nhất, theo các nhà nghiên cứu của Vanderbilt.

Ngoài những tác hại trực tiếp từ việc ăn quá nhiều thịt thì các chuyên gia cũng cho rằng những người ăn nhiều thịt có xu hướng ăn ít thực phẩm có nguồn gốc thực vật hơn. Vì vậy họ tiêu thụ ít chất chống oxy hóa và chất dinh dưỡng chống ung thư hơn. Từ đó làm họ già nhanh hơn và tăng tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân.

3. Thức khuya

Tiến sĩ Ellen Héctor Figueroa, chuyên gia y học về giấc ngủ của Trung tâm y học Cornell (Hoa Kỳ) cho biết: “Thức khuya thật sự gây ra nhiều tác hại đối với cơ thể con người, bao gồm mắt thâm quầng, sưng húp, da đen sạm và dễ bị lão hóa hơn. Nguyên nhân là do thức khuya sẽ dẫn đến mức độ Cortisol tăng cao, ảnh hưởng đến việc hấp thu dinh dưỡng và tự hồi phục của tế bào trong cơ thể người”.

Chưa kể, thức khuya còn các cơ quan nội tạng phải làm việc quá tải, hệ miễn dịch suy yếu nhanh. Nhất là với não bộ và tim - những cơ quan cực kỳ quan trọng. Nó cũng làm cho nội tiết tố bị rối loạn và kéo theo rất nhiều hệ lụy khác từ sức khỏe thể chất tới trạng thái tinh thần, góp phần làm chúng ta già nhanh hơn tuổi.

4. Ngồi nhiều

Dù do sở thích hay đặc thù công việc thì ngồi nhiều giờ mỗi ngày, nhất là ngồi lâu 1 chỗ khiến bạn lão hóa nhanh hơn và có tuổi thọ ngắn hơn.

Theo 1 nghiên cứu năm 2016 của Đại học Cambridge (Anh) trên một triệu người cả nam lẫn nữ, ngồi ít nhất 8 tiếng mỗi ngày có thể làm tăng nguy cơ tử vong sớm lên tới 60%. Điều này có liên quan cả đến việc đẩy nhanh tốc độ lão hóa của cơ thể, tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh tật nguy hiểm (nhất là bệnh tim mạch và ung thư), suy giảm hệ miễn dịch.

Ngồi nhiều còn làm cho máu lưu thông kém hơn, điều hòa lượng đường trong máu kém và mức cholesterol cao - tạo tiền đề cho các bệnh liên quan đến tuổi tác đến sớm hơn.

5. Ăn quá nhiều muối

Thói quen ăn uống này ngoài gây ra nhiều bệnh tật thì cũng làm tốc độ lão hóa của bạn bị đẩy nhanh lên “chóng mặt”. Nhưng các nhà khoa học đã chỉ ra rằng ăn quá nhiều muối dẫn tới dư thừa natri.

“Chế độ ăn dư thừa natri gây mất nước hoặc giữ nước và đầy hơi - dẫn đến vẻ ngoài sưng húp, già nua. Nó cũng khiến làn da và rất nhiều cơ quan nội tiết của bạn nhanh bị suy giảm chức năng so với tuổi thật”. Đó là những cảnh báo từ Tiến sĩ Tasneem Bhatia - Giám đốc Trung tâm y tế Centre Spring MD ở Atlanta (Mỹ).

Bà còn nhấn mạnh thêm rằng: “Rất nhiều nghiên cứu đã cho thấy thực phẩm nhiều muối làm hỏng DNA, rút ​​ngắn telomere và đẩy nhanh quá trình lão hóa".

6. Uống thiếu nước

Nhiều người vì quá bận rộn, lười biếng mà hình thành thói quen uống thiếu nước. Một số khác còn nói rằng họ không cảm thấy khát. Tuy nhiên, cần phải hiểu rằng nước cần được uống đủ, thường xuyên và rải rác vào nhiều thời điểm trong ngày, không chờ khát rồi mới bắt đầu uống nước.

Thiếu nước, cơ thể của bạn sẽ mệt mỏi, các cơ quan đều kém hoạt động và dễ mắc bệnh. Đặc biệt, uống thiếu nước rất dễ mắc các bệnh về đường tiết niệu, da và tóc xấu đi rõ rệt, toàn bộ cơ thể sẽ nhanh già hơn. Vì vậy, nên uống khoảng 2 lít nước mỗi ngày để trẻ đẹp lâu và khỏe mạnh nhé!

7. Thích đồ chiên rán

Đừng nghĩ ăn nhiều đồ chiên rán chỉ làm bạn tăng cân, nó còn khiến bạn lão hóa nhanh hơn và “rước” nhiều bệnh tật, bao gồm cả ung thư vào người.

Tiến sĩ Lisa Hayim (Mỹ) cho biết: "Khi chiên ngập thức ăn, chúng ta để dầu và chất béo ở nhiệt độ cực cao. Khi điều này xảy ra, các gốc tự do, thủ phạm chính gây lão hóa, được hình thành".

Bà nói thêm: “Thực phẩm chiên rán không chỉ gây hại cho cơ thể như mập lên, làn da lão hóa nhanh mà ngay cả các cơ quan nội tạng cũng “già” đi nhanh hơn, dễ mắc bệnh hơn. Đặc biệt là nếu chúng được chế biến bằng các loại dầu kém chất lượng, dầu chiên đi chiên lại nhiều lần. Ngoài tăng gây viêm thì chúng còn có thể giải phóng các gốc tự do trong cơ thể, có thể gây ra mọi thứ từ bệnh tim đến nếp nhăn”.

8. Tiếp xúc ánh nắng mặt trời quá nhiều

Ra ngoài trời và tận hưởng ánh nắng mặt trời rất tốt để cải thiện tâm trạng của bạn và hấp thụ vitamin D - vô cùng quan trọng với sức khỏe, nhất là xương khớp. Nhưng phơi nắng quá nhiều lại là tin xấu cho quá trình lão hóa.

Tiếp xúc quá nhiều với ánh nắng khiến các dấu hiệu lão hóa, nhất là da và tóc xuất hiện sớm (Ảnh minh họa)

Tiến sĩ da liễu và sức khỏe miễn dịch Jerome Potozkin (Mỹ) cho biết: "Nếp nhăn là biểu hiện lão hóa đầu tiên và phổ biến nhất, mà nguyên nhân chính do tổn thương ánh nắng mặt trời mãn tính. Tác hại của ánh nắng mặt trời dẫn đến mất collagen và elastin, khiến cho nếp nhăn xuất hiện".

Ngoài ra, việc hấp thụ quá nhiều tia có hại từ ánh mặt trời không chỉ khiến bạn trông già hơn mà còn có thể dẫn đến phát triển ung thư da, bao gồm cả khối u ác tính có khả năng gây tử vong.

Nguồn và ảnh: Eat This Not That, Good Morning Health, MSN