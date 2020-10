8 diễn viên Hàn xả thân vì nghiệp diễn: Jang Geun Suk nhai rắn độc, Seo Ye Ji liều mình hít khí than diễn cảnh tự sát

Làng phim ảnh thế giới ghi nhận không ít trường hợp các diễn viên vì nhân vật của mình mà cống hiến trọn vẹn sức lực, thậm chí, có người còn liều lĩnh đến mức bất chấp tính mạng của bản thân, miễn sao mang đến cho khán giả những thước phim chân thật và sinh động nhất. Điểm qua 8 trường hợp sao Hàn xả thân vì nghiệp diễn dưới đây, tin rằng khán giả sẽ hiểu hơn những khổ cực muôn hình vạn trạng của một người diễn viên chân chính, qua đó thấy được nghề diễn vốn chẳng hề dễ dàng như nhiều người vẫn hay tưởng tượng.



1. Yoo Ah In - Nhập tâm đến mức đập đầu chảy máu, lại còn không ngại "làm xấu" bản thân

Màn hóa thân xuất sắc thành thái tử bi kịch Sado trong phim điện ảnh The Throne (2015) đã mang về cho Yoo Ah In giải Best Actor tại Blue Dragon, giúp anh trở thành ảnh đế trẻ nhất lịch sử lễ trao giải danh giá này. Vào vai một thái tử sở hữu trái tim khát khao tự do nhưng lại bị vua cha ép đến mức gần như phát điên và cuối cùng bị nhốt vào hòm gạo cho đến chết, Yoo Ah In đã sống và "điên" cùng nhân vật của mình đến mức trong một cảnh đập đầu xuống nền đá, anh đã thật sự đập đầu xuống nền đến mức chảy máu khắp mặt. Bất chấp vết thương, nam diễn viên vẫn tiếp tục diễn. Nhắc đến cảnh tượng này, nam diễn viên Bae Soo Bin gọi Ah In là "thiên tài nỗ lực" và "một đứa trẻ đáng sợ".

Máu trong cảnh quay này là của chính Yoo Ah In

Nam diễn viên đã sống hết mình cùng nhân vật Sado

Ngoài ra, Yoo Ah In cũng là một diễn viên chấp nhận tăng giảm cân nặng cho phù hợp với vai diễn đồng thời không nề hà tự "làm xấu" bản thân. Không chỉ đơn giản là hóa trang cho bụi bặm đi hay xấu xí hơn, anh giảm cân đến mức gầy gò cho vai Lee Jong Soo của Burning (2018) rồi gần đây là tăng cân đến mức "có bụng" cho vai anh câm Tae In trong Voice of Silence (2020). Những quá trình này đều có thể ảnh hưởng đến sức khoẻ của diễn viên. Không ngại xấu, không ngại đau, liều lĩnh đến mức "đáng sợ", quả thật không phải tự nhiên mà Yoo Ah In trở thành một nhân tố đặc biệt của lịch sử điện ảnh Hàn ở độ tuổi rất trẻ.

Nam diễn viên gầy gò trong Burning

Trong Voice of Silence thì "tròn" lên đáng kể

2. Choi Min Sik - Tự đốt bản thân, ăn bạch tuộc sống

Ảnh đế kì cựu Choi Min Sik đã có một màn hóa thân nổi tiếng toàn thế giới trong Oldboy (2003). Để vào vai gã doanh nhân Oh Dae Su bị bắt cóc và giam cầm trong căn phòng chật hẹp suốt 15 năm trời và đếm ngày trôi qua bằng sợi dây thép nóng đỏ đốt lên da thịt, nam tài tử đã tự đốt da mình để thấu hiểu nỗi đau đớn của nhân vật. Chưa kể, dù là một người ăn chay nhưng Choi Min Sik đã chấp nhận ăn bạch tuộc sống nguyên con để hoàn thành cảnh quay một cách chân thực. Cảnh phim được quay 7 lần, đồng nghĩa với việc nam diễn viên đã phải nuốt sống 7 con bạch tuộc.

Bạch tuộc sống được xếp vào loại thực phẩm nguy hiểm, nhất là với người ăn nghiệp dư, nhưng Choi Min Sik đã chấp nhận ăn nguyên con cho cảnh quay

3. Seo Ye Ji - Trầm cảm và mất ngủ sau nhân vật quá "nặng đô", chấp nhận hít khí than thật đến suýt ngạt thở

Save Me (2017) là tác phẩm giúp "đóa hoa nở muộn" Seo Ye Ji ghi dấu ấn mạnh mẽ trong làng phim Hàn. Để chuẩn bị cho vai diễn cô gái Im Sang Mi bị một tổ chức tà giáo cầm tù và hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần, nữ diễn viên đã tự nhốt mình trong phòng kín nhiều ngày và chỉ nghe những bản nhạc hết sức u sầu. Nỗ lực của cô đổi lại được một màn hóa thân thuyết phục và đầy ám ảnh. Tuy nhiên sau khi phim đóng máy, Ye Ji bị mất ngủ, liên tục gặp ác mộng và suýt trầm cảm trong suốt 4 tháng trước khi tìm lại được bản thân.

Seo Ye Ji phải diễn rất nhiều cảnh nặng tâm lý trong Save Me

Không chỉ Save Me, trong phim điện ảnh Another Way (2017), Seo Ye Ji chứng tỏ mình sẵn sàng liều mạng vì nghiệp diễn khi chấp nhận hít khí than thật trong cảnh tự sát trong xe hơi. Nữ diễn viên khi hồi tưởng lại việc này đã miêu tả: "Cơ thể đang chịu đựng thống khổ, nhưng lạ là tâm trí rất bình thản, đến mức cảm thấy như thể tôi sẽ cứ ra đi yên bình như thế này." Có lẽ chẳng phải là nói quá khi nhận định Seo Ye Ji quả là một diễn viên có "máu điên".

Cô thử thách bản thân với vai một cô gái luôn nung nấu ý định tự sát

4. Lee Jung Hyun - Từ thuở tân binh đã "có gan" dùng đầu tự đập vỡ kính

Năm 16 tuổi, nữ diễn viên Peninsula Lee Jung Hyun khi tham gia phim điện ảnh A Petal (1996) đã tự dùng chính đầu mình làm vỡ cửa kính tàu điện ngầm. Cảnh quay nguy hiểm khiến cô bị choáng và ngất xỉu. Sự kính nghiệp của nữ diễn viên trẻ được đền đáp khi vai diễn trong A Petal đã mang về cho Lee Jung Hyun 4 giải Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất, trong đó có hai giải tại Blue Dragon và Grand Bell danh giá.

Lee Jung Hyun ấn tượng trong A Petal

5-6. Choi Jae Sung và Jang Geun Suk - Khiến ai nấy sởn da gà vì ăn rắn sống

Trong bộ phim truyền hình Eyes of Dawn (1992) có cảnh nhân vật Choi Dae Chi (Choi Jae Sung) vì không thể chống lại cơn đói cồn cào đã xé và nhai sống một con rắn. Nam diễn viên Choi Jae Sung đã thật sự ăn sống con rắn này. Anh thậm chí còn tự bỏ đói mình vài ngày trước khi quay để có được hiệu quả cảnh quay chân thực nhất.

Cảnh ăn rắn sống vừa đáng phục vừa đáng sợ của Choi Jae Sung

Hơn 20 năm sau, Choi Jae Sung đã có một "truyền nhân" liều lĩnh không kém là Jang Geun Suk. Trong The Royal Gambler (2016), nam diễn viên đã nhai một con rắn độc sống. Đáp lại những lời khen ngợi, Geun Suk chỉ đơn giản nói rằng cảnh quay này giúp thử thách bản thân với tư cách một diễn viên và anh chỉ cảm thấy khi máy quay đã lia đến thì nhất định phải cố gắng làm tốt nhiệm vụ của mình.

Jang Geun Suk được đánh giá cao nhờ sự kính nghiệp trong vai diễn ở The Royal Gambler

7. Ha Ji Won - Cầu viện đến chuyên gia tâm lý sau khi phim kết thúc

Sector 7 (2011) theo chân một đội thăm dò dầu trên con thuyền Eclipse với nhân vật kỹ sư quản lý thiết bị Hae Joon do Ha Ji Won thủ vai. Sau 1 năm trời, họ cuối cùng cũng tìm thấy dầu nhưng niềm vui chẳng kéo dài lâu khi các nhân viên tàu lần lượt bỏ mạng do một con quái vật biển ăn thịt người. Sau khi hoàn thành vai diễn này, nữ chính Ha Ji Won bị ám ảnh rồi trầm cảm một thời gian dài vì không thể thoát khỏi cảm giác của Hae Joon khi chứng kiến đồng đội mình lần lượt bị giết chết. Nữ diễn viên đã phải cầu viện đến chuyên gia tâm lý để vượt qua ám ảnh và cân bằng lại cuộc sống.

Ha Ji Won bị ám ảnh sau Sector 7

8. Lee Jun Ki - Rơi vào trạng thái trầm cảm một cách vô thức

Trong Two Weeks (2013), Lee Joon Gi vào vai gã côn đồ Jang Tae San sống một cuộc đời đầy máu và nước mắt do liên tục dính líu đến các tổ chức tội phạm, bị buộc phải chia cắt với người yêu, có con gái thì cô bé bị bệnh máu trắng và anh chỉ có 2 tuần để cứu con. Diễn quá nhiều cảnh tâm lý nặng nề, sau khi phim đóng máy Lee Jun Ki đã rơi vào trạng thái chán nản và cuối cùng là trầm cảm một thời gian dài. Anh từng thú nhận: "Vài ngày sau khi Two Weeks kết thúc, tôi vẫn ổn. Tôi vui khi thấy nhiều bài báo ngợi khen xuất hiện. Nhưng rồi đột nhiên nỗi buồn chụp lấy tôi. Một cách vô thức, tâm trạng tôi bất ổn dần và tôi trở nên trầm cảm."

Rất may là nam diễn viên đã "thoát vai" thành công sau khi gặp những vai chất lượng khác