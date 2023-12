7 sự thật ít biết về Châu Hải My

Theo Sohu, Châu Hải My qua đời để lại tiếc thương cho người thân, đồng nghiệp và người hâm mộ. Trên mạng xã hội, từ khóa "Tạm biệt Chu Chỉ Nhược" nhận được hàng trăm triệu lượt tương tác. Cùng với đó, những câu chuyện về cuộc đời của Châu Hải My cũng được kể lại.

Theo Sohu , nam diễn viên Huỳnh Nhật Hoa chia sẻ trong quá trình hợp tác quay phim với Châu Hải My, anh không dám cầm tay chặt, hay va chạm vì Châu Hải My rất dễ thâm tím. Đây là dấu hiệu nữ diễn viên bị bệnh Lupus ban đỏ. Tuy nhiên, Châu Hải My muốn giấu bệnh, cũng không muốn mọi người đối xử đặc biệt với mình. Do đó, khi Dương Cung Như tiết lộ bệnh tình của Châu Hải My với truyền thông, nữ nghệ sĩ tỏ thái độ không hài lòng, thậm chí hai người còn có khoảng thời gian chiến tranh lạnh.

Ngoài ra, truyền thông Hong Kong tiết lộ trong quá trình làm việc tại TVB, Châu Hải My từng bị sàm sỡ trên phim trường. Theo đó, khi đóng một cảnh quay với đông diễn viên quần chúng, Châu Hải My bị một diễn viên quần chúng chạm vào ngực. Nữ diễn viên có tính cách hiền lành, không muốn làm to chuyện, may mắn, cô được một đàn anh bảo vệ, chỉ trích diễn viên quần chúng có bàn tay đi quá giới hạn.

Trong bài đăng bày tỏ sự thương tiếc của Ông Hồng có chia sẻ kỷ niệm về hai nữ diễn viên. Theo đó, Châu Hải My sau khi rời Hong Kong sang Bắc Kinh phát triển sự nghiệp, nữ diễn viên đã bán phòng ở tại quê nhà. Đến khi cần quay lại Hong Kong, Trung Quốc quay phim, Châu Hải My đã thuê phòng của Ông Hồng. Cả hai chưa từng hợp tác, nhưng có mối quan hệ thân thiết nhờ sự việc này.

Theo Sohu , Lữ Lương Vỹ không chỉ suýt trở thành chồng của Châu Hải My, còn là người đàn ông đầu tiên trong cuộc đời nữ diễn viên. Châu Hải My và Lữ Lương Vỹ từng nộp đơn để đăng ký kết hôn tại Las Vegas, Mỹ năm 1988, nhưng thủ tục chưa được hoàn tất. Sau một năm về sống chung, Châu Hải My cảm thấy không thích ứng được với cuộc sống hôn nhân nên quyết định đường ai nấy đi.

Lữ Lương Vỹ hơn Châu Hải My 10 tuổi, là mối tình đầu của cô. Dù hai người chia tay, song họ vẫn coi đối phương là bạn bè. Lữ Lương Vỹ luôn cảm thấy có trách nhiệm đối với người tình cũ. Khi Châu Hải My đột ngột qua đời, Lữ Lương Vỹ đã bày tỏ sự đau lòng, gọi cô bằng biệt danh "Hải Vị", đây là xưng hô anh dành cho cô khi còn yêu nhau.

Châu Hải My và Lữ Lương Vỹ thân thiết dù đã đường ai nấy đi.

Châu Hải My từng bị bạo lực mạng tới mức phải khóa bình luận trên mạng xã hội. Khi tham gia bộ phim Hương mật tựa khói sương , Châu Hải My vào vai Thiên hậu, mẹ của nam chính Húc Phượng (Đặng Luân đóng). Nhân vật này ích kỷ, chỉ đối xử tốt với con trai, nhiều lần lập mưu hại nữ chính Cẩm Mịch và nam thứ Nhuận Ngọc (La Vân Hi). Một số khán giả không phân biệt được đời thực và phim, bày tỏ thái độ giận dữ tại tài khoản cá nhân của Châu Hải My, khiến nữ diễn viên phải tạm khóa phần bình luận một thời gian.



Châu Hải My từng chia sẻ lượng tiểu cầu trong máu của cô thấp, dẫn tới máu khó đông, thường xuất hiện tình trạng máu chảy bên trong hoặc dưới da. Căn bệnh Lupus ban đỏ cũng dễ khiến nữ diễn viên có sức đề kháng kém, dễ mắc bệnh hơn. Tuy nhiên, nữ diễn viên rất yêu thích chó và vẫn nuôi dưỡng 3 chú chó cùng nhiều động vật trong nhà. Đây là sở thích không tốt với bệnh tật của Châu Hải My. Châu Hải My cho biết những chú chó đem lại niềm vui, xua tan nỗi cô đơn. Ngoài ra, Châu Hải My còn xây dựng phòng tắm, phòng chơi đùa cho những thú cưng của mình.

Nguyên nhân khiến sức khỏe Châu Hải My sa sút. Theo QQ , Châu Hải My vốn bị bệnh, nhưng cô thể hiện ra bên ngoài hoàn toàn khỏe mạnh. Sức khỏe của Châu Hải My giảm sút mạnh là nguyên nhân từ việc cha của nữ diễn viên qua đời 6 năm trước.

Cha của Châu Hải My là người đã lén đăng ký để cô tham gia cuộc thi Hoa hậu Hong Kong năm 19 tuổi, khơi dậy niềm đam mê với nghệ thuật của nữ diễn viên. Gia đình Châu Hải My hòa thuận ấm áp. Vì vậy, việc cha qua đời ảnh hưởng lớn tới tâm lý nữ diễn viên.

Châu Hải My là người con gái hiếu thảo.

Bên cạnh đó, Sohu cho biết thêm Châu Hải My có 4 anh chị em, nữ nghệ sĩ là con thứ hai, trong đó Hải My rất thương yêu em trai. Khi còn nhỏ, nữ diễn viên tự mình giặt quần áo cho em. Hiện tại, Châu Hải My qua đời đột ngột, người được thừa kế tài sản là mẹ cô.