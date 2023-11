7 phát minh trong Thế chiến thứ nhất chúng ta đang sử dụng hàng ngày

Chiến tranh đã vẽ lại ranh giới chính trị, tạo ra công nghệ vũ khí hiện đại và hơn thế nữa. Tuy nhiên, bên cạnh những tiến bộ to lớn này, Thế chiến thứ nhất còn dẫn đến việc phát minh ra nhiều vật dụng thiết thực hiện nay rất cần thiết cho cuộc sống hàng ngày của chúng ta.

1. Áo gió

Áo gió dành cho cả nam và nữ sẽ không bao giờ lỗi mốt. Xu hướng thời trang này xuất hiện từ Thế chiến thứ nhất. Từ lâu, áo khoác được coi là trang phục quan trọng của quân đội Anh. Áo khoác gió ra đời sau đó được thiết kế để thay thế những chiếc áo khoác nặng được các sĩ quan Pháp và Anh sử dụng trong Thế chiến thứ nhất.

Hai công ty của Anh, Aquascutum và Burberry, tự nhận là nhà sản xuất áo khoác gió đầu tiên của Thế chiến. Những sửa đổi đối với áo khoác gió đã được thực hiện trong Thế chiến thứ nhất, bao gồm vòng chữ D và dây đeo vai. Vòng chữ D được thiết kế để giữ kiếm hoặc vũ khí khác, trong khi dây đeo vai được sử dụng để gắn cầu vai.

Những chiếc áo gió này bao gồm các túi lớn để đựng bản đồ, áo giáp bảo vệ và lỗ thông hơi phía sau. Chúng không thấm nước và tỏ ra rất hiệu quả trong việc bảo vệ binh lính khỏi mưa, khiến chúng trở nên phổ biến trong chiến tranh.

Ảnh minh hoa. Ảnh: Zhihu

2. Ngân hàng máu

Quá trình truyền máu trong quá trình điều trị trước Thế chiến thứ nhất được thực hiện rất kém bài bản, do đó nhiều binh sĩ đã chết vì mất máu. Hay nói đúng hơn, tại thởi điểm đó nhân loại không có quy trình thích hợp để truyền máu.

Bởi vậy, bác sĩ quân đội Hoa Kỳ Oswald Robertson đã tham khảo ý kiến của Quân đội Anh và phát triển thành công ngân hàng máu đầu tiên trong Thế chiến thứ nhất.

Ngày nay, khi bước vào ngân hàng máu, chúng ta thấy những túi máu đông lạnh được niêm phong cẩn thận có dán nhãn mã vạch và mô tả thông tin về nhóm máu. Tuy nhiên, trước đây, họ sử dụng nhiều phương pháp truyền thống hơn để lưu trữ máu. Đó là bảo quản máu trong chai thủy tinh trên đá và thêm dung dịch citrate, glucose để bảo quản.

Ảnh minh hoa. Ảnh: Zhihu

3. Đèn Mặt Trời

Chiến tranh thế giới thứ nhất đã dẫn đến sự gia tăng nghèo đói và suy dinh dưỡng, khiến nhiều trẻ em phải đối mặt với các vấn đề sức khỏe như còi xương. Trong bối cảnh đó, bác sĩ Kurt Huldschinsky ở Berlin đã quan sát thấy tình trạng xanh xao ở trẻ em bị còi xương và kết luận rằng đó là do thiếu vitamin D. Các bác sĩ cũng phát hiện ra rằng ánh sáng Mặt Trời có thể chữa lành vết thương cho binh lính. Vì vậy, họ đã kết hợp hai khám phá này và cuối cùng đã phát minh ra đèn Mặt Trời (hay còn gọi là đèn cực tím y tế) để cung cấp nhiều ánh sáng hơn cho trẻ em.

Ảnh minh hoa. Ảnh: Zhihu

4. Mũ bảo hiểm bằng thép

Trước Thế chiến thứ nhất, binh lính thường che đầu bằng một mảnh vải - không phải cách an toàn nhất để tránh bom đạn. Do đóm August-Louis Adrian người Pháp đã quan sát tình huống này và thiết kế chiếc mũ bảo hiểm đầu tiên làm bằng thép mỏng.

Theo sau Pháp, Anh cũng tự sản xuất mũ bảo hiểm với thiết kế tương tự nhưng chất liệu tương đối dày hơn. Pháp và Hoa Kỳ sau đó đã áp dụng các thiết kế tương tự. Sau đó vào năm 1916, những chiếc mũ bảo hiểm độc đáo có phần bảo vệ cổ đặc biệt được sản xuất tại Đức.

Ảnh minh hoa. Ảnh: Zhihu

5. Đồng hồ đeo tay

Trước Thế chiến thứ nhất, người ta chỉ có thể đoán giờ bằng tiếng còi nhà máy hoặc tiếng chuông nhà thờ, thói quen đeo đồng hồ chưa phổ biến. Tuy nhiên, trong chiến tranh, binh lính gặp khó khăn khi lấy đồng hồ ra khỏi túi để xem giờ. Chính trong thời kỳ này, các nhà đổi mới nhận ra khoảng trống trên thị trường và mọi người bắt đầu nhận ra nhu cầu về đồng hồ - những loại đồng hồ có thể tháo rời. Chẳng bao lâu, những chiếc đồng hồ đeo tay đã được bán và nhu cầu tiếp tục tăng. Ngay cả ngày nay, đồng hồ đeo tay vẫn là một thị trường khổng lồ!

Ảnh minh hoa. Ảnh: Zhihu

6. Băng vệ sinh

Chiến tranh thế giới thứ nhất thậm chí còn góp phần phát minh ra thiết bị vệ sinh. Trong chiến tranh, nhu cầu về các sản phẩm bông tăng lên do chúng cần thiết cho việc may mặc quần áo cho binh lính. Do đó, rêu Sphagnum là một loại cây có đặc tính kháng khuẩn được sử dụng thay thế cho các sản phẩm bông để hút máu.

Tuy nhiên, Công ty Kimberly-Clark đã giới thiệu một loại bông cellulose có khả năng thấm hút cực tốt và nó đã thu hút sự chú ý của các y tá ở tuyến đầu chăm sóc thương binh. Họ nhận thấy chất liệu này cũng thích hợp để sử dụng cho phụ nữ khi đến tháng. Công ty Kimberly-Clark nhận ra nhu cầu này của thị trường và bắt đầu bán băng vệ sinh Kotex, điều này cũng gây ra sự cạnh tranh trên thị trường băng vệ sinh. Tương tự như vậy, bông cellulose hiện tại vẫn được sử dụng để làm băng vệ sinh, dùng để cầm máu từ những vết thương nặng.

Ảnh minh hoa. Ảnh: Zhihu

7. Tàu hỏa

Tầm quan trọng của hệ thống đường sắt đã được ghi chép rõ ràng trong Thế chiến thứ nhất. Đường sắt không chỉ là phương tiện quan trọng để vận chuyển nhân lực và trang thiết bị đến tiền tuyến một cách hiệu quả mà còn có thể nhanh chóng huy động quân đội và sơ tán những người bị thương. Chiến tranh đã bộc lộ sự lãng phí của hoạt động đường sắt trước năm 1914 và chứng minh rằng đường sắt là nguồn tài nguyên thiết yếu. Quá trình quốc hữu hóa đường sắt châu Âu cũng được đẩy nhanh. Vào cuối những năm 1920, Anh thành lập Bộ Giao thông vận tải đầu tiên, chính phủ và giới học thuật cùng hợp tác để xây dựng nền tảng hành chính vững mạnh bằng cách sử dụng kinh nghiệm và kiến thức thu được từ chiến tranh.