7 nhóm nữ Kpop all-kill show âm nhạc trung ương 2020: Siêu hit của Red Velvet từ 2019 quá đẳng cấp, xếp trên cả BLACKPINK và TWICE

Các show âm nhạc tại Hàn Quốc luôn là một thước đo mang tính chuẩn mực cho mức độ thành công của 1 ca khúc. Trong số đó, có 3 show âm nhạc từ đài truyền hình trung ương là Music Bank (phát sóng thứ 6 hàng tuần), Music Core (phát sóng thứ 7 hàng tuần) và Inkigayo (phát sóng Chủ nhật hàng tuần). Trong năm 2020, xét về mảng nhóm nữ, Kpop chỉ có 7 nhóm có ca khúc từng đạt cúp tại cả 3 chương trình.

Đâu là nhóm nhạc sở hữu ca khúc có nhiều cúp nhất tại 3 show âm nhạc đài trung ương?

Sau thành công tại Queendom, (G)I-DLE đã có màn trở lại cực ấn tượng với Oh My God. Chính vì vậy mà không quá bất ngờ khi ca khúc đã từng đạt cúp tại cả 3 show âm nhạc. Cũng sở hữu số lượng cúp tối thiểu tại cả 3 show đó chính là Nonstop của Oh My Girl và Secret Story Of Swan của IZ*ONE. Nếu như Nonstop là ca khúc gây bão, hit lớn nhất trong sự nghiệp của Oh My Girl tính đến hiện tại thì Secret Story Of Swan tiếp tục là một bản hit ấn tượng của IZ*ONE.

MV "Oh my god" - (G)I-DLE

MV Nonstop - Oh My Girl

MV Secret Story Of the Swan - IZ*ONE

Dumhdurum cũng là một ca khúc hit của Apink trong năm nay. Ca khúc đã đạt 2 cúp tại 2 chương trình Music Core và Inkigayo, cùng với đó là 1 cúp tại Music Bank.

MV "Dumhdurum" - Apink

TWICE xếp hạng 3 khi đạt tại mỗi show âm nhạc 2 cúp. Ca khúc More & More là màn comeback ấn tượng nhất của TWICE trong năm 2020.

MV More & More - TWICE

Vị trí Á quân gọi tên BLACKPINK. Ca khúc How You Like That đạt 3 cúp tại Inkigayo và Music Core. Riêng tại Music Bank, ca khúc chỉ đạt 2 cúp.

MV How You Like That - BLACKPINK

Vị trí dẫn đầu thuộc về Psycho của Red Velvet. Đặc biệt, đây là ca khúc duy nhất phát hành từ cuối năm 2019 lọt top. Mức độ phủ sóng cũng như sức sống bền bỉ của Psycho thể hiện rõ rệt qua mặt trận nhạc số, lượt xem và ấn tượng nhất là tại các show âm nhạc. Psycho đã đạt 3 cúp tại mỗi chương trình âm nhạc đài trung ương.

MV Psycho - Red Velvet

7 ca khúc của nhóm nữ từng đạt cúp tại cả 3 show âm nhạc đài truyền hình trung ương: 7. Oh My God - (G)I-DLE: 1 cúp Music Bank + 1 cúp Music Core + 1 cúp Inkigayo 6. Nonstop - Oh My Girl: 1 cúp Music Bank + 1 cúp Music Core + 1 cúp Inkigayo 5. Secret Story Of Swan - IZ*ONE: 1 cúp Music Bank + 1 cúp Music Core + 1 cúp Inkigayo 4. Dumhdurum - Apink: 1 cúp Music Bank + 2 cúp Music Core + 2 cúp Inkigayo 3. More & More - TWICE: 2 cúp Music Bank + 2 cúp Music Core + 2 cúp Inkigayo 2. How You Like That - BLACKPINK: 2 cúp Music Bank + 3 cúp Music Core + 3 cúp Inkigayo 1. Psycho - Red Velvet: 3 cúp Music Bank + 3 cúp Music Core + 3 cúp Inkigayo

Nguồn: VKR - Ảnh: internet - Clip: YouTube