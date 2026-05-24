7 nhóm người "đại kỵ" với nước dừa, biết mà tránh kẻo rước hoạ

Mùa hè với thời tiết nóng bức khiến cơ thể dễ mất nước và mệt mỏi. Trong số các loại thức uống giải nhiệt tự nhiên, nước dừa được nhiều người yêu thích nhờ vị ngọt thanh và khả năng bổ sung khoáng chất hiệu quả.

Trước hết, nước dừa chứa nhiều vitamin và khoáng chất như kali, magie, natri và chất chống oxy hóa. Những thành phần này giúp cơ thể bù nước nhanh chóng, hỗ trợ thanh lọc và giảm cảm giác nóng trong vào mùa hè. Gan là cơ quan đóng vai trò quan trọng trong việc đào thải độc tố nên việc cung cấp đủ nước sẽ giúp gan hoạt động hiệu quả hơn. Khi uống nước dừa đúng cách, cơ thể có thể giảm tình trạng mệt mỏi, hỗ trợ tiêu hóa và tăng cường quá trình trao đổi chất.

Bên cạnh đó, nước dừa còn giúp làm dịu cơ thể trong những ngày nhiệt độ cao. Nếu trong gia đình có những người thường xuyên ăn đồ dầu mỡ hoặc thức khuya, các bà nội trợ nên chuẩn bị một lượng nước dừa vừa phải để họ uống nhằm góp phần giúp cơ thể cảm thấy nhẹ nhàng và dễ chịu hơn. Một số nghiên cứu cho thấy chất chống oxy hóa trong nước dừa có khả năng hạn chế tác động của các gốc tự do, từ đó hỗ trợ bảo vệ tế bào gan.

Mặc dù có nhiều lợi ích tuy nhiên loại đồ uống này không phù hợp với tất cả mọi người.

Đối với những người mắc một số bệnh lý như tiểu đường, rối loạn thận, huyết áp cao hoặc dị ứng thực phẩm, nước dừa có thể gây hại nhiều hơn là có lợi. Sau đây là những người nên tránh hoặc thận trọng khi uống nước dừa:

Người bị tiểu đường

Theo thông tin đăng trên trang TOI, nước dừa chứa đường tự nhiên, thường khoảng 6 -7 g trên mỗi khẩu phần 200ml. Mặc dù lượng đường này ít hơn so với nước ép trái cây hoặc nước ngọt, nhưng nó vẫn có thể ảnh hưởng đến lượng đường trong máu.

Đối với những người mắc bệnh tiểu đường hoặc kháng insulin, lượng đường tự nhiên này có thể dẫn đến tăng đột biến lượng đường trong máu, đặc biệt nếu tiêu thụ thường xuyên hoặc với số lượng lớn.

Nếu bạn đang kiểm soát bệnh tiểu đường, tốt nhất nên hạn chế/tránh uống nước dừa hoặc tham khảo ý kiến chuyên gia chăm sóc sức khỏe để xác định lượng nước dừa an toàn cho chế độ ăn uống của bạn.

Những người dễ bị dị ứng

Mặc dù dị ứng dừa tương đối hiếm gặp, nhưng chúng vẫn có thể gây ra những phản ứng đáng kể ở những người nhạy cảm. Các triệu chứng có thể bao gồm ngứa, nổi mề đay, sưng tấy và đỏ da ngay sau khi tiêu thụ nước dừa hoặc các sản phẩm từ dừa. Trong những trường hợp nghiêm trọng hơn, có thể gặp các vấn đề về hô hấp, khó tiêu hoặc thậm chí là phản vệ.

Người bị rối loạn thận

Nước dừa rất giàu kali, một khoáng chất đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì cân bằng dịch và chức năng tim. Tuy nhiên, đối với những người mắc bệnh thận mạn tính (CKD) hoặc suy thận, lượng kali nạp vào cơ thể quá cao có thể gây nguy hiểm.

Khi thận không thể lọc kali hiệu quả, kali sẽ tích tụ trong máu, dẫn đến tăng kali máu - tình trạng có thể gây yếu cơ, buồn nôn và thậm chí là rối loạn nhịp tim, đe dọa tính mạng. Nếu bạn có bất kỳ bệnh lý nào liên quan đến thận, đặc biệt là ở giai đoạn từ trung bình đến nặng, nên tránh hoặc hạn chế nghiêm ngặt việc sử dụng nước dừa.

Người bị cảm lạnh hoặc cúm

Trong hệ thống y học cổ truyền như Ayurveda (Ấn Độ), nước dừa được coi là có tác dụng làm mát tự nhiên cho cơ thể. Mặc dù điều này có lợi trong thời tiết nóng hoặc mùa hè, nhưng nó có thể gây ra vấn đề nếu bạn đang bị cảm lạnh, ho hoặc cúm.

Uống nước dừa khi bạn đã có các triệu chứng như nghẹt mũi hoặc kích ứng cổ họng có thể làm tình trạng trở nên tồi tệ hơn hoặc làm chậm quá trình phục hồi. Nếu bạn dễ bị cảm lạnh thường xuyên hoặc có hệ miễn dịch yếu, hãy cân nhắc việc tránh uống nước dừa trong mùa đông hoặc khi bị ốm. Nên chọn các loại nước có tính ấm hơn để hỗ trợ hệ miễn dịch và giúp quá trình phục hồi nhanh hơn.

Người đang dùng thuốc trị tăng huyết áp

Nước dừa thường được biết đến là thức uống tốt cho tim mạch do hàm lượng kali cao, có thể giúp hạ huyết áp bằng cách chống lại tác dụng của natri. Tuy nhiên, chính lợi ích này có thể trở thành nguy cơ đối với những người đang dùng thuốc điều trị huyết áp, đặc biệt là thuốc ức chế men chuyển ACE hoặc thuốc lợi tiểu giữ kali.

Các loại thuốc này vốn đã giúp cơ thể giữ kali và việc bổ sung thêm nước dừa có thể khiến nồng độ kali tăng quá cao (tăng kali máu). Điều này có thể dẫn đến các triệu chứng như đau ngực, buồn nôn, yếu cơ hoặc nhịp tim không đều.

Nếu bạn đang kiểm soát tăng huyết áp (huyết áp cao) bằng thuốc, hãy trao đổi với bác sĩ trước khi uống nước dừa thường xuyên. Mặc dù nó có thể giúp ích trong một số trường hợp, nhưng việc sử dụng không có sự giám sát có thể gây ra các biến chứng.

Người chuẩn bị phẫu thuật hoặc vừa phẫu thuật xong

Do nước dừa có thể làm loãng máu nhẹ và gây giảm huyết áp, các bác sĩ thường khuyến cáo bệnh nhân không nên uống trước khi mổ vài ngày và hạn chế sau mổ để tránh ảnh hưởng quá trình đông máu.

Người có hệ tiêu hóa yếu

Những người có hệ tiêu hóa yếu, đặc biệt là người thường bị đầy bụng, tiêu chảy hoặc trẻ nhỏ đang rối loạn tiêu hóa. Nước dừa chứa nhiều kali và chất điện giải, giúp mát cơ thể nhưng có thể khiến hệ ruột nhạy cảm bị kích thích. Uống nước dừa lúc bụng đói dễ gây khó chịu, thậm chí làm nặng thêm tình trạng tiêu hóa.