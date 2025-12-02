7 loại quả phổi rất "YÊU", cực giàu vitamin C phòng bệnh: Mùa lạnh nhất định phải ăn!

Khi thời tiết chuyển sang se lạnh và hanh khô, hệ hô hấp của chúng ta trở nên dễ bị tổn thương nhất bởi virus, vi khuẩn và ô nhiễm không khí. Phổi cần được bảo vệ và dưỡng ẩm đặc biệt để duy trì khả năng miễn dịch. Thay vì chỉ trông cậy vào thuốc bổ, người thông minh luôn tìm kiếm sự hỗ trợ từ tự nhiên.

7 loại quả dưỡng phổi trong mùa lạnh

Những loại quả/thực phẩm sau đây không chỉ giàu Vitamin C giúp phòng bệnh mùa lạnh mà còn chứa các hợp chất giúp phổi khỏe mạnh, là nguồn dinh dưỡng không thể thiếu trong chế độ ăn mùa này:

1. Chanh

Chanh được mệnh danh là "kho Vitamin C" tự nhiên, rất cần thiết để tăng cường hệ miễn dịch và chống lại các bệnh cảm lạnh thường gặp vào mùa đông. Ngoài ra, chanh còn chứa axit hữu cơ có đặc tính kháng khuẩn tuyệt vời. Uống nước chanh ấm không chỉ giúp bổ sung Vitamin C mà còn giúp làm ẩm cổ họng, hỗ trợ kháng khuẩn đường hô hấp.

2. Quả lê

Ảnh minh họa

Vào mùa thu hanh khô, cơ thể thường bị ngứa da, khô miệng, ho khan, ít đờm. Lê là loại quả tuyệt vời giúp giảm khô da mùa thu và dưỡng ẩm cho phổi. Lê có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, thúc đẩy sản sinh dịch thể, rất tốt cho phổi, phế quản và đường hô hấp trên. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng ăn lê thường xuyên có thể cải thiện chức năng phổi và bảo vệ phổi khỏi tác động tiêu cực của ô nhiễm không khí.

3. Quả Kiwi

Kiwi nổi tiếng là loại quả giàu Vitamin C, Vitamin E và chất xơ. Hàm lượng Vitamin C dồi dào trong kiwi là tuyến phòng thủ tuyệt vời giúp cơ thể chống lại virus cảm cúm và các bệnh truyền nhiễm. Kiwi cũng chứa serotonin, giúp ổn định tâm trạng và chất xơ hỗ trợ tiêu hóa, tạo nền tảng cho một cơ thể khỏe mạnh.

4. Táo

Táo có vị ngọt mát, tính bình, nổi bật với khả năng làm ẩm phổi và an thần. Táo giàu các chất chống oxy hóa tự nhiên như Vitamin C, Vitamin E và polyphenol. Những hợp chất này không chỉ bảo vệ sức khỏe hệ tim mạch và mạch máu não mà còn tăng cường chức năng phổi, giúp đường hô hấp hoạt động trơn tru hơn.

5. Quả lựu

Lựu rất giàu khoáng chất, đặc biệt là hai chất chống oxy hóa mạnh mẽ: anthocyanin và polyphenol. Lựu cũng chứa Vitamin C và axit folic, có thể nhanh chóng bổ sung độ ẩm cho da và niêm mạc hô hấp. Ăn lựu giúp cơ thể được cấp ẩm từ bên trong, rất quan trọng trong môi trường máy sưởi hoặc thời tiết khô lạnh.

Ảnh minh họa

6. Nho

Nho được coi là kho tàng dinh dưỡng với chất anthocyanin trong hạt có đặc tính chống oxy hóa mạnh hơn Vitamin C gấp nhiều lần. Nho cũng giàu khoáng chất và flavonoid, có tác dụng chống lão hóa và loại bỏ các gốc tự do trong cơ thể. Nho còn có tác dụng lợi tiểu, giúp cơ thể đào thải độc tố tích tụ sau mùa hè và thanh nhiệt.

7. Ớt chuông

Mặc dù được xem là một loại rau, ớt chuông lại là một "nhà vô địch" về Vitamin C, thậm chí còn vượt xa nhiều loại trái cây có múi. Vitamin C dồi dào trong ớt chuông giúp củng cố thành mạch máu và tăng cường hệ miễn dịch, đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ các tế bào phổi khỏi tổn thương do các gốc tự do và bệnh tật mùa đông.

Lưu ý quan trọng khi ăn trái cây để tối ưu hóa sức khỏe

Để việc tiêu thụ trái cây mang lại lợi ích tốt nhất cho sức khỏe, đặc biệt là trong mùa lạnh, bạn cần lưu ý những nguyên tắc sau:

- Thời điểm ăn tối ưu: Nên ăn trái cây vào ban ngày và giữa các bữa ăn (sau bữa ăn khoảng một giờ). Hạn chế ăn vào buổi tối hoặc sát giờ ngủ do hàm lượng đường cao và quá trình trao đổi chất chậm.

Ảnh minh họa

- Kiểm soát số lượng: Không tiêu thụ quá nhiều một loại quả để tránh mất cân bằng dinh dưỡng. Lạm dụng quả tính lạnh dễ gây đau bụng, quả tính nóng dễ gây nóng trong.

- Tuyệt đối không ăn quả thối/hỏng: Độc tố Patulin do nấm mốc tạo ra có thể lan sang các phần khác, ngay cả khi bạn đã cắt bỏ phần bị thối.

Nguồn và ảnh: The Paper, Eat This