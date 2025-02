7 loại quả "ngon đã miệng" giúp bạn tăng cường sức đề kháng "cấp tốc", phòng ngừa virus, vi khuẩn

Thời tiết nồm ẩm khiến cơ thể dễ bị suy giảm sức đề kháng. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch cúm A gia tăng, việc bổ sung thực phẩm giàu vitamin, khoáng chất là cách tự nhiên và hiệu quả để nâng cao hệ miễn dịch.

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyên rằng chế độ ăn uống khoa học, kết hợp với tập luyện hợp lý, là chìa khóa giúp cơ thể khỏe mạnh, giảm nguy cơ nhiễm bệnh. Trong đó, trái cây là một nguồn cung cấp dồi dào vitamin, khoáng chất, chất chống oxy hóa và chất xơ, giúp hỗ trợ cơ thể chống lại virus, vi khuẩn. Dưới đây là 7 loại quả đặc biệt giúp tăng cường sức đề kháng.

- Dưa hấu, ổi và dứa là nguồn cung cấp dồi dào vitamin, khoáng chất, hỗ trợ hệ miễn dịch, tim mạch. - Đu đủ, xoài, cam và chuối không chỉ tăng cường tiêu hóa mà còn cải thiện sức khỏe thần kinh, chống viêm. - Bổ sung các loại trái cây này vào chế độ ăn uống để cơ thể luôn khỏe mạnh.

7 loại quả "ngon đã miệng" giúp bạn tăng cường sức đề kháng "cấp tốc"

1. Dưa hấu: Giữ nước, bổ sung chất chống oxy hóa, bảo vệ tim mạch

Dưa hấu là một trong những loại trái cây phổ biến nhất vào mùa hè, với hơn 92% thành phần là nước. Điều này giúp cơ thể giữ nước, giảm nguy cơ mất nước và hỗ trợ các chức năng sinh lý quan trọng.

Dưa hấu chứa hàm lượng lycopene cao – một chất chống oxy hóa mạnh giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do gốc tự do, hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Nghiên cứu từ American Journal of Hypertension (2014 ) cho thấy lycopene có thể giúp giảm huyết áp và cải thiện lưu thông máu.

Theo Mayo Clinic , dưa hấu chứa citrulline – một axit amin giúp thư giãn mạch máu, cải thiện tuần hoàn máu. Vitamin A và C trong dưa hấu hỗ trợ hệ miễn dịch, giúp da khỏe mạnh, cải thiện thị lực.

2. Ổi: Tăng cường miễn dịch, kiểm soát đường huyết, tốt cho tiêu hóa

Ổi là loại trái cây nhiệt đới giàu dinh dưỡng nhưng thường bị bỏ qua. Trên thực tế, ổi có lượng vitamin C gấp 4 lần cam, giúp tăng cường miễn dịch hiệu quả.

Nghiên cứu trên Tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng Châu Á (2018) chỉ ra rằng chiết xuất từ ổi có thể giúp giảm viêm, tăng cường hệ miễn dịch, bảo vệ cơ thể trước các bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn và virus.

Một nghiên cứu từ Tạp chí Quốc tế về Khoa học Thực phẩm & Dinh dưỡng (2016) cho thấy ổi giúp kiểm soát đường huyết, giảm nguy cơ kháng insulin nhờ hàm lượng chất xơ và polyphenol cao. Ổi chứa tannin và chất xơ hòa tan giúp cải thiện tiêu hóa, hỗ trợ vi khuẩn có lợi trong đường ruột, làm giảm nguy cơ mắc bệnh tiêu hóa.

3. Dứa: Chống viêm, hỗ trợ tiêu hóa, tăng cường miễn dịch

Dứa không chỉ thơm ngon mà còn là một nguồn cung cấp enzyme bromelain – một hợp chất có đặc tính kháng viêm mạnh, hỗ trợ tiêu hóa và cải thiện miễn dịch.

Theo Tạp chí Y học Thực phẩm (2017) , bromelain trong dứa có khả năng chống viêm, giúp giảm đau nhức cơ thể, hỗ trợ phục hồi sau khi bị nhiễm trùng.

Ngoài ra, nghiên cứu của Trường Đại học Maryland cho thấy bromelain có thể giúp cải thiện tiêu hóa protein, giảm đầy hơi, khó tiêu. Vitamin C dồi dào trong dứa giúp tăng cường sản xuất tế bào bạch cầu – hàng rào miễn dịch quan trọng của cơ thể.

4. Đu đủ: Hỗ trợ tiêu hóa, chống oxy hóa, bảo vệ sức khỏe tim mạch

Đu đủ chứa papain – một enzyme giúp tiêu hóa protein, giảm táo bón và hỗ trợ hệ tiêu hóa khỏe mạnh.

Nghiên cứu từ Tạp chí Dinh dưỡng Mỹ (2016) cho thấy đu đủ chứa nhiều beta-carotene hơn cà rốt, giúp bảo vệ mắt, giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng. Papain trong đu đủ có tác dụng kháng viêm, hỗ trợ tiêu hóa và làm dịu các vấn đề về dạ dày.

Bên cạnh đó, đu đủ giàu chất xơ và folate, giúp giảm mức cholesterol xấu (LDL), bảo vệ tim mạch theo nghiên cứu của Hiệp hội Tim mạch Mỹ (2020) .

5. Xoài: Cải thiện tiêu hóa, bảo vệ tim mạch, tăng cường miễn dịch

Xoài không chỉ giàu vitamin A, C mà còn chứa nhiều polyphenol – hợp chất có lợi cho sức khỏe tim mạch.

Nghiên cứu từ Tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng (2018) cho thấy polyphenol trong xoài có khả năng giảm viêm, bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do stress oxy hóa.

Xoài chứa pectin – một loại chất xơ hòa tan giúp giảm cholesterol xấu, cải thiện tuần hoàn máu. Vitamin A trong xoài giúp duy trì làn da khỏe mạnh, ngăn ngừa lão hóa sớm.

6. Cam: Tăng cường miễn dịch, hỗ trợ tiêu hóa, bảo vệ tim mạch

Cam là loại trái cây quen thuộc, giàu vitamin C, kali và chất chống oxy hóa flavonoid.

Theo Tạp chí Dinh dưỡng Châu Âu (2020) , vitamin C trong cam giúp tăng cường miễn dịch, giảm mức độ nghiêm trọng của cảm cúm và nhiễm trùng.

Hơn nữa, flavonoid hesperidin trong cam giúp tăng cường chức năng mạch máu, hỗ trợ kiểm soát huyết áp, theo nghiên cứu từ American Journal of Clinical Nutrition (2019) . Cam cũng giúp hấp thụ sắt tốt hơn, ngăn ngừa thiếu máu và cải thiện năng lượng cơ thể.

7. Chuối: Cung cấp năng lượng, hỗ trợ tiêu hóa, tăng cường sức khỏe thần kinh

Chuối giàu kali, vitamin B6 và chất xơ, giúp cải thiện hệ tiêu hóa, bảo vệ hệ thần kinh.

Nghiên cứu trên Tạp chí Dinh dưỡng Quốc tế (2018) cho thấy kali trong chuối giúp duy trì huyết áp ổn định, ngăn ngừa bệnh tim mạch.

Vitamin B6 giúp cải thiện tâm trạng, giảm căng thẳng và cải thiện giấc ngủ. Chất xơ trong chuối giúp hỗ trợ hệ tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón.