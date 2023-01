7 kỳ thi tuyển sinh riêng sẽ diễn ra trong năm 2023

Bảy kỳ thi riêng sẽ diễn ra trong năm nay gồm: Thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội, Quốc gia TP.HCM, Sư phạm Hà Nội, Sư phạm TP.HCM, thi đánh giá của Bộ Công an, thi đánh giá tư duy Đại học Bách khoa Hà Nội, thi năng khiếu các trường khối ngành Mỹ thuật, Âm nhạc.

Còn kỳ thi năng khiếu báo chí của Học viện Báo chí và Tuyên truyền hiện chưa có thông tin - kỳ thi này 2 năm liên tiếp 2021, 2022 không tổ chức.

Kỳ thi riêng của Đại học Quốc gia Hà Nội

GS Nguyễn Tiến Thảo, Giám đốc Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, kỳ thi đánh giá năng lực (HSA) 2023 có nhiều thay đổi, như giới hạn số lần dự thi của thí sinh và không hỗ trợ lệ phí thi như năm 2022, số lần dự thi...

Hệ thống năm nay chỉ cho phép thí sinh đăng ký tối đa 2 lượt thi/năm (tính đến ngày 31/12), 2 lượt thi cách nhau liền kề tối thiểu 28 ngày. Lệ phí mỗi lượt thi là 500.000 đồng (năm ngoái là 300.000 đồng).

Các đợt thi được tổ chức tại 6 tỉnh, thành miền Bắc và Bắc Trung Bộ gồm: Hà Nội, Hưng Yên, Thái Nguyên, Hải Phòng, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An. Tổng số địa điểm thi đặt tại các địa phương là 17, tăng 2 điểm thi so với năm 2022.

Về lịch thi, cả 8 đợt thi đều được tổ chức vào cuối tuần, từ 10/3 đến 4/6, nhằm thuận tiện cho thí sinh di chuyển. Thí sinh bắt đầu đăng ký từ 6/2 cho các đợt thi tháng 3-4, đến 18/3 đăng ký cho các đợt tháng 5-6. So với năm 2022, thời điểm kết thúc đợt thi cuối của năm nay sớm hơn 1,5 tháng.

Đề thi gồm 150 câu: Toán (50 câu, 75 phút), Văn học - Ngôn ngữ (50 câu, 60 phút), Khoa học tự nhiên - Xã hội (50 câu, 60 phút). Thí sinh làm bài thi trên máy tính, câu hỏi dưới dạng trắc nghiệm khách quan (lựa chọn một trong bốn đáp án) và điền đáp án. Tổng thời gian làm bài là 195 phút, thang điểm 150. Ngoài ra, đề thi có thể gồm 1 - 3 câu hỏi thử nghiệm không tính điểm, thí sinh sẽ có thêm khoảng 4 phút để làm.

Kỳ thi riêng ngành công an

Nối tiếp thành công từ kỳ thi riêng 2022, tại Hội nghị sơ kết triển khai Đề án đổi mới công tác tuyển sinh đại học chính quy tuyển mới trong CAND năm 2022, Thượng tướng, PGS.TS Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu Cục Đào tạo và các đơn vị địa phương, các học viện, trường tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả đề án đổi mới công tác tuyển sinh đại học chính quy tuyển mới trong ngành Công an nhân dân, bám sát các chủ trương, định hướng của Bộ GD&ĐT để cụ thể hoá vào trong các văn bản hướng dẫn trong việc tổ chức kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2023 và những năm tiếp theo.

Kết quả của kỳ thi riêng khối ngành Công an được 8 trường sử dụng xét tuyển, gồm: Học viện Cảnh sát nhân dân, An ninh nhân dân, Chính trị Công an nhân dân, Đại học An ninh nhân dân, Cảnh sát nhân dân, Phòng cháy chữa cháy, Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân và Học viện Quốc tế.

Năm nay là lần thứ các trường khối ngành công an tổ chức thi riêng. Bài thi đánh giá gồm hai phần: Trắc nghiệm và tự luận. Thí sinh làm bài thi trong 1 buổi và diễn ra sau kỳ thi tốt nghiệp THPT. Dự kiến trong tháng 3 hoặc 4, Bộ Công an sẽ công bố chỉ tiêu tuyển sinh cụ thể của từng trường và bài thi mẫu để thí sinh tham khảo.

Kỳ thi riêng của Đại học Quốc gia TP.HCM

Kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM năm 2023 diễn ra 2 đợt. Đợt 1, thí sinh đăng ký dự thi từ ngày 1 đến 26/2. Ngày thi diễn ra sau đó 1 tháng (26/3), kết quả được nhà trường dự kiến công bố vào 4/4.

Đợt thi thứ 2 diễn ra vào ngày 28/5. Để chuẩn bị cho đợt thi này, các thí sinh đăng ký dự thi từ ngày 5 đến 28/4. Kết quả dự kiến công bố ngày 6/6.

Năm nay, trường tổ chức thi ở 17 điểm, gồm: TP.HCM, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Bình Thuận, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bến Tre, Bạc Liêu, An Giang, Kiên Giang, Cần Thơ.

Trường cũng dự kiến mở rộng các điểm thi tại Lâm Đồng và một số tỉnh thuộc Đồng bằng sông Cửu Long nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh tham gia.

Đề thi được trường giữ nguyên hình thức, cấu trúc, cách đăng ký thi như năm 2022. Bài thi gồm 120 câu hỏi trắc nghiệm khách quan (150 phút làm bài) với 3 phần: 40 câu sử dụng ngôn ngữ, 30 câu Toán học, tư duy logic và phân tích số liệu, 50 câu giải quyết vấn đề.

Về chỉ tiêu tuyển sinh bằng phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực, năm nay trường dự kiến dành ra 45% tổng chỉ tiêu.

Điểm mới năm nay, hai Đại học Quốc gia TP.HCM và Hà Nội thống nhất công nhận chéo kết quả bài thi đánh giá năng lực của nhau để làm phong phú nguồn tuyển, tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh không phải thi nhiều lần.

Kỳ thi riêng Đại học Sư phạm Hà Nội

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội dự kiến tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực năm 2023 với nhiều điểm thay đổi và mở rộng phạm vi. PGS.TS Nguyễn Đức Sơn, Phó hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Hà Nội cho biết, kỳ thi đánh giá năng lực của trường năm 2023 gồm 8 môn. Thời gian thi dự kiến một hoặc hai đợt vào cuối tháng 4 và 5 hằng năm, sau khi học sinh học xong chương trình THPT và trước khi thi tốt nghiệp.

Ngoài điểm thi chính tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội sẽ có một số điểm thi ở các cơ sở giáo dục đại học ở miền Trung, miền Nam.

Đối tượng dự thi là thí sinh học sinh lớp 12 hoặc đã tốt nghiệp THPT có nhu cầu thi đánh giá năng lực để lấy kết quả xét tuyển vào các trường đại học; có hồ sơ đăng ký dự thi hợp lệ, đóng đầy đủ lệ phí thi theo quy định (160.000 đồng/lần), thí sinh đang không trong thời gian bị cấm thi theo quy định.

"So với năm ngoái, thí sinh có thể sử dụng kết quả thi này để đăng ký vào trường khác. Hiện 8 trường đại học khối ngành Sư phạm trên cả nước đều chấp nhận cho thí sinh sử dụng kết quả thi riêng này để xét tuyển. Cùng với đó, để đảm bảo yếu tố minh bạch, điểm khác năm 2023, nhà trường sẽ công bố công khai đề thi và toàn bộ đáp án", Phó hiệu trưởng Sơn thông tin.

Kỳ thi riêng Đại học Bách khoa Hà Nội

Với mục tiêu mở rộng khả năng áp dụng kết quả bài thi Đánh giá tư duy cho các trường đại học, học viện khối ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng, công nghiệp, nông nghiệp, y dược… và phù hợp với chương trình giáo dục hiện hành và phổ thông mới, Đại học Bách khoa Hà Nội quyết định điều chỉnh cấu trúc, nội dung bài thi, áp dụng từ năm 2023.

Bài thi được điều chỉnh theo hướng gọn nhẹ hơn, từ thi 270 phút xuống còn 150 phút, xóa bỏ tư duy theo tổ hợp môn học từ Toán + Đọc hiểu + Khoa học tự nhiên + tiếng Anh thành nội dung đánh giá tư duy Toán học, tư duy đọc hiểu và tư duy giải quyết vấn đề.

Trường sẽ tổ chức thi trắc nghiệm trên máy tính trong thời gian 1 buổi (150 phút), nhiều đợt thi, nhiều địa điểm thi, cấp giấy chứng nhận kết quả thi có thời hạn trong 2 năm, không giới hạn đối tượng dự thi, số lần dự thi.

PGS.TS Nguyễn Phong Điền, Phó Hiệu trưởng Đại học Bách khoa Hà Nội cho hay, kỳ thi đánh giá tư duy 2023 sẽ được tổ chức nhiều đợt trong năm (dự kiến ba đợt thi) và thí sinh không bị giới hạn các lần thi.

Cấu trúc bài thi tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội áp dụng từ năm 2023 trở đi.

Kỳ thi riêng Đại học Sư phạm TP.HCM

Ông Nguyễn Ngọc Trung, Phó hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm TP.HCM cho hay, năm nay trường tiếp tục tổ chức 2 đợt thi đánh giá năng lực để tuyển sinh vào tháng 4 và 6. Đồng thời, trường cũng tăng chỉ tiêu xét tuyển từ kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt lên tối đa 40% so với tổng chỉ tiêu.

Tùy theo nhu cầu xét tuyển vào các ngành học khác nhau, thí sinh có thể lựa chọn đăng ký một hoặc một số bài thi để đăng ký xét tuyển vào các ngành học. Thí sinh làm bài thi trên máy tính tại các điểm thi do trường tổ chức.

Kỳ thi tổ chức 6 bài thi. Cụ thể, bài thi Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, thời gian làm bài 90 phút/môn với 35 câu trắc nghiệm, 4 lựa chọn và 15 câu hỏi dạng trả lời ngắn. Bài thi Ngữ văn (90 phút, gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm 4 lựa chọn và 1 bài viết luận chủ đề nghị luận xã hội) và tiếng Anh (180 phút gồm 4 phần: nghe, nói, đọc, viết).

Dự kiến, tháng 1/2023, trường sẽ công bố chi tiết về kỳ thi và có thông tin chính thức về một số trường sử dụng kết quả kỳ thi này để xét tuyển.

"Năm nay, để thuận tiện cho thí sinh, trường Đại học Sư phạm TP.HCM và trường Đại học Sư phạm Hà Nội sẽ công nhận kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của nhau. Nghĩa là thí sinh muốn xét tuyển vào trường này có thể dự thi kỳ thi của trường kia rồi sẽ được công nhận, xét tuyển như đối với các thí sinh khác và ngược lại", ông Trung nói.

Kỳ thi năng khiếu

Kỳ thi năng khiếu được tổ chức riêng ở các trường đại học như: Đại học Kiến trúc Hà Nội, Xây dựng, Mỹ thuật công nghiệp, Văn hoá Hà Nội, Âm nhạc quốc gia, Kiến trúc TP.HCM, Kiến trúc Đà Nẵng...

Với các trường đại học khối ngành mỹ thuật (khối V00), thí sinh thi vẽ tượng đầu người trên khổ giấy A3, bài thi vẽ bố cục tạo hình. Khối H00, thí sinh thi vẽ người bán thân trên khổ giấy A1 bằng bút chì đen và bài thi Bố cục trang trí màu.

Với các trường khối ngành âm nhạc, thí sinh sẽ tham gia các bài thi về Thẩm âm, Tiết tấu, Xây dựng kịch bản sự kiện... tuỳ vào quy định cụ thể của từng trường.