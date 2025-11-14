7 biện pháp phòng cúm A: Cha mẹ cần nhắc con thực hiện ngay

Cúm A là bệnh truyền nhiễm cấp tính lây truyền qua đường hô hấp, rất dễ lây lan trong môi trường tập thể như trường học. Việc phòng bệnh là vô cùng quan trọng để bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình, đặc biệt là trẻ nhỏ.

Phòng bệnh không chỉ là trách nhiệm của nhà trường mà còn đòi hỏi sự đồng hành chặt chẽ từ phía phụ huynh trong việc giáo dục và duy trì thói quen cho con. Đây là một phần quan trọng của việc nuôi dạy và bảo vệ sức khỏe học đường.

7 biện pháp phòng cúm A cha mẹ cần nhắc nhở con

Để hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm virus cúm A, cha mẹ cần cùng con thực hiện 7 biện pháp phòng ngừa chủ động được khuyến nghị dưới đây:

1. Tiêm vắc xin cúm mùa: Đây là biện pháp đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả giúp giảm nguy cơ mắc bệnh và tránh các biến chứng nguy hiểm. Phụ huynh nên chủ động tiêm phòng cúm cho bản thân và con em mình hằng năm.

BSCKII Nguyễn Nguyên Huyền - Giám đốc Trung tâm Phòng chống Dịch, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, nhấn mạnh: "Hiện nay, thời tiết giao mùa, nhiệt độ thay đổi thất thường là điều kiện thuận lợi để virus cúm A lây lan mạnh trong cộng đồng. Tiêm vắc xin phòng cúm hằng năm là biện pháp đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả giúp bảo vệ sức khỏe, giảm nguy cơ mắc bệnh và tránh các biến chứng nguy hiểm, đặc biệt ở trẻ nhỏ, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và người có bệnh nền.

Người dân nên chủ động tiêm phòng cúm cho bản thân và con em mình, nhất là trong thời điểm dịch bệnh gia tăng. Bên cạnh đó, cần giữ vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên, đeo khẩu trang khi đến nơi đông người và cách ly người bệnh để hạn chế lây lan trong gia đình và trường học".

Ảnh minh họa

2. Đảm bảo vệ sinh cá nhân: Dạy con thói quen che miệng khi ho hoặc hắt hơi để ngăn giọt bắn lây lan.

3. Rửa tay thường xuyên: Thường xuyên rửa tay với xà phòng và nước sạch, đặc biệt là trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và sau khi tiếp xúc với các bề mặt công cộng (tay nắm cửa, bàn ghế ở trường).

4. Vệ sinh mũi, họng: Hàng ngày vệ sinh mũi, họng bằng nước muối sinh lý để loại bỏ virus và vi khuẩn.

5. Giữ ấm cơ thể: Giữ ấm cho trẻ, đặc biệt là vùng cổ, ngực, mũi, trong thời tiết giao mùa, nhiệt độ thay đổi thất thường.

6. Ăn uống đủ chất: Đảm bảo con ăn uống đủ chất, bù đủ nước để tăng cường sức đề kháng.

7. Hạn chế tiếp xúc: Hạn chế tiếp xúc với người bệnh/người nghi ngờ mắc bệnh. Phụ huynh cũng cần dạy con không dùng chung đồ dùng cá nhân với bạn bè trong lớp.

Vai trò của phụ huynh trong giáo dục thói quen vệ sinh

Các biện pháp phòng bệnh chỉ hiệu quả khi được thực hiện một cách nghiêm túc và đều đặn. Phụ huynh đóng vai trò quan trọng trong việc giáo dục kỹ năng sống này cho con:

- Làm gương: Cha mẹ cần tự mình thực hiện các thói quen vệ sinh như rửa tay, đeo khẩu trang khi cần thiết để con noi theo.

- Nhắc nhở và kiểm tra: Nhắc nhở con mang khẩu trang dự phòng và nước rửa tay khô khi đến trường, đồng thời kiểm tra xem con có thực hiện đúng các bước rửa tay trước khi ăn ở nhà hay không.

- Tăng cường ý thức cộng đồng: Dạy con hiểu rằng việc tuân thủ vệ sinh và tự cách ly khi ốm là trách nhiệm với bạn bè và cả lớp học, không làm gián đoạn việc học tập chung.

Khi cha mẹ và nhà trường cùng phối hợp chặt chẽ, tạo thành một "vòng tròn bảo vệ" cho trẻ, nguy cơ bùng phát cúm A sẽ được kiểm soát, đảm bảo môi trường học tập an toàn và liên tục cho học sinh.

Tổng hợp