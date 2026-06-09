6 việc nên làm trước khi bật điều hòa mỗi ngày để giảm áp lực tiền điện: Nhiều gia đình bỏ qua bước đầu tiên nên hóa đơn tăng vọt cả mùa hè

Chỉ mất vài phút trước khi bật điều hòa, nhưng những thói quen nhỏ này có thể giúp giảm đáng kể lượng điện tiêu thụ trong những tháng nắng nóng. Không ít gia đình đến cuối tháng mới giật mình khi hóa đơn điện tăng thêm vài trăm nghìn đồng, trong khi nguyên nhân lại đến từ những chi tiết rất đơn giản.

Tháng 6 năm ngoái, chị Minh Anh (38 tuổi, Hà Nội) bất ngờ khi hóa đơn điện của gia đình tăng gần 700.000 đồng so với tháng trước. Điều đáng nói là thời gian sử dụng điều hòa không quá nhiều, chỉ khoảng 6-8 tiếng mỗi ngày.

"Tôi cứ nghĩ do trời nóng nên tiền điện tăng là bình thường. Sau đó mới phát hiện cả nhà đang dùng điều hòa theo cách rất lãng phí mà không hề biết", chị kể.

Sau khi thay đổi một vài thói quen nhỏ trước khi bật máy lạnh, hóa đơn điện các tháng tiếp theo đã giảm đáng kể dù thời tiết vẫn oi bức.

Dưới đây là 6 việc đơn giản mà các chuyên gia điện lạnh thường khuyến nghị thực hiện trước khi bật điều hòa mỗi ngày.

1. Đóng kín cửa sổ, cửa ra vào trước khi bật máy

Đây là việc đơn giản nhất nhưng cũng là điều nhiều người quên nhất.

Không khí lạnh rất dễ thất thoát qua những khe hở ở cửa sổ, cửa ban công hoặc cửa chính. Khi đó điều hòa phải hoạt động liên tục để bù lại lượng nhiệt từ bên ngoài tràn vào.

Đặc biệt với các căn hộ có ban công hướng Tây hoặc nhà phố nhiều cửa kính, chỉ cần một cánh cửa khép chưa kín cũng khiến hiệu suất làm mát giảm đáng kể.

Trước khi bật điều hòa, hãy dành khoảng 1 phút kiểm tra toàn bộ cửa trong phòng.

Việc này giúp nhiệt độ ổn định nhanh hơn và máy nén không phải chạy quá tải.

2. Kéo rèm hoặc che bớt ánh nắng chiếu trực tiếp

Nhiều gia đình bật điều hòa giữa trưa nhưng vẫn để nắng chiếu thẳng vào phòng qua cửa kính.

Điều này chẳng khác nào vừa bật máy lạnh vừa bật thêm một chiếc "máy sưởi" tự nhiên.

Theo các chuyên gia tiết kiệm năng lượng, ánh nắng trực tiếp có thể khiến nhiệt độ trong phòng tăng thêm vài độ C, buộc điều hòa phải làm việc nhiều hơn.

Vì vậy, trước khi bật máy, nên:

- Kéo rèm cửa.

- Hạ rèm chống nắng.

- Đóng bớt cửa kính hướng Tây.

- Sử dụng rèm màu sáng để phản xạ nhiệt.

Nhiệt lượng giảm đi đồng nghĩa với việc tiền điện cũng giảm theo.

3. Mở cửa phòng vài phút để trao đổi không khí

Nghe có vẻ mâu thuẫn nhưng thực tế lại rất hữu ích.

Nếu căn phòng đã đóng kín nhiều giờ, lượng khí nóng và không khí tù đọng bên trong sẽ tích tụ khá nhiều.

Trước khi bật điều hòa, hãy mở cửa khoảng 3-5 phút để không khí lưu thông.

Sau đó mới đóng kín và khởi động máy.

Cách này giúp điều hòa làm lạnh hiệu quả hơn, đồng thời tạo cảm giác dễ chịu hơn cho người sử dụng.

4. Vệ sinh lưới lọc nếu thấy bụi bẩn

Đây là một trong những nguyên nhân khiến điều hòa tốn điện hàng đầu.

Khi lưới lọc bám nhiều bụi:

- Luồng gió bị cản trở.

- Máy phải chạy lâu hơn để đạt nhiệt độ cài đặt.

- Hiệu suất làm lạnh giảm.

- Điện năng tiêu thụ tăng lên.

Vào mùa hè, các kỹ thuật viên thường khuyến nghị kiểm tra lưới lọc mỗi 2-4 tuần.

Nếu thấy lớp bụi dày, chỉ cần tháo ra rửa sạch bằng nước và để khô tự nhiên trước khi lắp lại.

Thao tác này chỉ mất khoảng 10 phút nhưng có thể giúp điều hòa vận hành hiệu quả hơn rất nhiều.

5. Tắt bớt các thiết bị tỏa nhiệt trong phòng

Nhiều người bật điều hòa nhưng vẫn để:

- Tivi hoạt động liên tục.

- Máy tính bàn chạy cả ngày.

- Đèn chiếu sáng công suất lớn.

- Bếp điện hoặc nồi chiên đang hoạt động gần đó.

Những thiết bị này đều phát sinh nhiệt. Nhiệt lượng càng nhiều, điều hòa càng phải làm việc vất vả.

Trước khi bật máy lạnh, hãy rà soát nhanh những thiết bị không cần thiết và tắt chúng đi. Một căn phòng ít nguồn nhiệt sẽ mát nhanh hơn và duy trì nhiệt độ ổn định lâu hơn.

6. Đừng cài nhiệt độ quá thấp ngay từ đầu

Đây là sai lầm phổ biến nhất mỗi khi vừa bước vào phòng nóng. Nhiều người có thói quen chỉnh ngay xuống 16-18 độ C với suy nghĩ phòng sẽ mát nhanh hơn. Thực tế, điều hòa không làm lạnh nhanh hơn theo cách đó.

Máy vẫn hoạt động với công suất tối đa trong giai đoạn đầu, nhưng mức nhiệt quá thấp khiến máy phải chạy lâu hơn để duy trì.

Cách hợp lý hơn là:

- Đặt 26-28 độ C.

- Kết hợp quạt điện hoặc quạt trần.

- Sau khi phòng đủ mát thì giữ nguyên nhiệt độ ổn định.

Nhiều gia đình áp dụng cách này đã giảm được đáng kể lượng điện tiêu thụ trong mùa hè mà vẫn cảm thấy dễ chịu.

Tiền điện thường tăng vì thói quen nhỏ chứ không phải chỉ vì điều hòa

Nhiều người cho rằng hóa đơn điện tăng hoàn toàn do thời tiết nóng lên. Tuy nhiên thực tế, phần lớn chi phí phát sinh đến từ cách sử dụng.

Một chiếc điều hòa được vệ sinh định kỳ, kết hợp với phòng kín, rèm chống nắng và nhiệt độ cài đặt hợp lý sẽ tiêu thụ ít điện hơn rất nhiều so với một chiếc máy hoạt động trong điều kiện ngược lại.

Đôi khi chỉ cần thay đổi vài thói quen trước khi nhấn nút bật điều hòa, bạn đã có thể tiết kiệm được vài trăm nghìn đồng mỗi tháng mà không phải hy sinh sự thoải mái của cả gia đình.

Mùa hè còn dài, và hóa đơn điện cuối tháng sẽ "dễ thở" hơn rất nhiều nếu những việc nhỏ này trở thành thói quen mỗi ngày.