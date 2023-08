6 thực phẩm giúp “hút dầu” trong máu, giảm mỡ nội tạng được chuyên gia Nhật khuyến nghị

Ngoài lớp mỡ dưới da thì cơ thể còn có mỡ nội tạng. Đây là loại chất béo được lưu trữ trong khoang bụng, nằm gần một số cơ quan quan trọng bao gồm gan, dạ dày và ruột… Còn mỡ máu (lipid máu) là thành phần quan trọng của máu, bao gồm cả “mỡ tốt” và “mỡ xấu”. Khi chỉ số mỡ trong máu quá cao sẽ gây ra bệnh mỡ máu cao.

Tuy nhiên, nếu mỡ thông thường có thể dễ dàng giảm bằng tập thể dục, ăn kiêng… thì mỡ nội tạng và mỡ máu đều rất khó giảm, trong khi lại có thể gây nguy hiểm tính mạng.

Cách lựa chọn thực phẩm có thể gây tăng mỡ máu, mỡ nội tạng nhưng cũng có thể góp phần cải thiện chúng (Ảnh minh họa)

Cụ thể, mỡ máu cao dễ gây các bệnh tim mạch, tăng nguy cơ đột quỵ, huyết áp cao, gan nhiễm mỡ… Còn mỡ nội tạng không chỉ khiến chúng ta tăng cân, béo bụng mà còn tiềm ẩn nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Nổi bật như tăng nguy cơ viêm, mắc bệnh tiểu đường, tim mạch, ung thư, tăng nguy cơ đột quỵ, sa sút trí tuệ, bệnh gout, bệnh xương khớp…

Theo các chuyên gia, chế độ ăn uống vừa là nguyên nhân nhưng cũng có thể trở thành giải pháp đẩy lùi mỡ máu và mỡ nội tạng. Ngoài tăng cường vận động, điều chỉnh lối sống giống như khi muốn giảm mỡ thông thường thì tận dụng thực phẩm cũng rất hữu ích. Sau đây là 6 thực phẩm giúp “hút dầu” trong máu, giảm mỡ nội tạng tốt nhất được tổng hợp từ kết quả bình chọn của 27 chuyên gia y tế, công bố trong 1 chương trình sức khỏe trực tuyến gần đây tại đài NHK của Nhật Bản:

1. Cá thu và cá mòi

Chuyên gia dinh dưỡng nổi tiếng Nhật Bản Katamura Yumi cho biết, cá béo biển sâu vốn là thực phẩm tốt cho mạch máu và sức khỏe nói chung. Đặc biệt còn là loại “protein vàng” cho những người bị mỡ máu. Trong số đó, cá thu và cá mòi được cho là tốt nhất cho giảm mỡ máu và mỡ nội tạng.

Bởi chúng vừa cung cấp lượng dinh dưỡng cần thiết lại vừa chứa nhiều chất giúp giảm mỡ xấu. Ví dụ như chất béo chất lượng cao của cá thu có thể ngăn ngừa hình thành chất béo bên trong và giúp máu lưu thông thuận lợi hơn. Còn cá mòi rất giàu EPA và DHA, có thể giúp ức chế sự gia tăng nồng độ cholesterol.

Các loại cá này đều rất giàu Omega-3 có thể cải thiện độ nhạy insulin và chống lại chứng viêm do mỡ nội tạng. Thêm vào đó, các loại cá béo còn cung cấp lượng lớn vitamin D giúp cải thiện hệ miễn dịch, điều chỉnh mật độ xương và làm hạ tổng lượng mỡ nội tạng trong cơ thể.

2. Trà xanh

Trà xanh luôn nằm trong tốp đầu những loại thực phẩm tốt cho sức khỏe, nhất là đối với sức khỏe tim mạch. Một nghiên cứu trên 40.530 người lớn Nhật Bản phát hiện ra: những người uống nhiều hơn 5 tách trà xanh mỗi ngày có nguy cơ tử vong do nhồi máu cơ tim hay đột quỵ thấp hơn 36% và nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân thấp hơn 16% so với những người uống ít hơn một tách trà xanh mỗi ngày.

Chuyên gia tim mạch Nhật Bản Toshiro Iketani giải thích, chất chống oxy hóa mạnh mẽ trong trà xanh, đặc biệt là Epigallocatechin gallate (EGCG) có thể giúp ngăn ngừa chứng xơ vữa động mạch, sự tích tụ mảng bám trong động mạch và giảm mỡ máu xấu.

Uống trà xanh hàng ngày là thói quen tốt, được lưu truyền như bí quyết trường thọ tại Nhật Bản (Ảnh minh họa)

Trà xanh còn chứa tanin, có thể cải thiện chuyển hóa chất béo, giảm béo, đồng thời cafein cũng có tác dụng đốt cháy chất béo. Phenol trong trà xanh còn có thể ức chế hiệu quả sự gia tăng huyết áp và lượng đường trong máu, đẩy nhanh trao đổi chất. Từ đó dẫn tới giảm mỡ thừa trong máu, mỡ nội tạng tốt hơn.

3. Đậu Hà Lan

Đậu Hà Lan có một công dụng đặc biệt mà ít ai biết đến, đó là giúp bạn giảm cân hiệu quả, đặc biệt là giảm vòng eo - nơi tập trung nhiều mỡ nội tạng. Bác sĩ Toshiro Iketani cũng nhấn mạnh rằng đậu Hà Lan tốt cho tim mạch, có tác dụng ngăn ngừa và giảm mỡ máu.

Các nghiên cứu chỉ ra rằng sau khi ăn đậu Hà Lan, nồng độ cholesterol - mỡ máu xấu trong cơ thể có thể giảm khoảng 15%. Nó cũng rất giàu đạm thực vật và chất xơ hòa tan, nhờ đó mà có tác dụng đốt cháy mỡ thừa rất tốt.

Thực phẩm này cũng rất ít calo và có nhiều thành phần tốt cho hệ tiêu hoá. Nhờ vậy, ăn vào không chỉ nhanh no, lâu đói mà còn đẩy nhanh bài tiết, giải độc, giảm mỡ nội tạng và ngăn ngừa sự tích tụ của lớp mỡ thừa.

4. Bột yến mạch

Bột yến mạch là một trong những thực phẩm cực tốt cho mạch máu, đặc biệt là trong ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị mỡ máu. Bởi vì bột yến mạch rất giàu β-glucan và chất xơ hòa tan, có thể ức chế sự hấp thụ cholesterol của cơ thể và có tác dụng tốt trong việc điều chỉnh lipid máu.

Bột yến mạch cũng có tác dụng bảo vệ hệ tim mạch và giúp ngăn ngừa bệnh tim mạch, làm giảm mỡ gan tri-acid. Đồng thời, kali trong loại thực phẩm này có thể giúp bài tiết natri và giảm huyết áp, rất tốt cho máu.

Còn đối với những người muốn giảm cân, đặc biệt là giảm mỡ nội tạng cứng đầu thì không thể bỏ qua bột yến mạch. Thực phẩm này rất giàu chất xơ lại ít calo, giúp “đốt cháy” mỡ thừa nhưng lại no lâu hơn. Thời điểm tốt nhất để ăn bột yến mạch giảm cân, giảm mỡ nội tạng là bữa sáng.

5. Natto

Có ít nhất 17 nghiên cứu trên thế giới về công dụng làm tan cục máu đông, phòng đột quỵ của Natto. Món này có nguồn gốc từ Nhật Bản, được làm từ những hạt đậu tương, lên men tự nhiên bằng lợi khuẩn Bacillus, ủ chín ở 40 độ C trong 24 tiếng.

Enzyme nattokinase trong Natto có khả năng phân hủy tơ huyết (sợi fibrin làm đông máu) hữu hiệu gấp 4 lần plasmin (enzyme làm tan máu đông). Cộng thêm vitamin K2 và nhiều chất chống oxy hóa. Từ đó giúp lọc sạch máu, cải thiện tuần hoàn máu, giảm mỡ máu và xơ cứng động mạch.

Bác sĩ Katamura Yumi cho biết thêm, Natto còn giàu chất xơ, vitamin trong khi lại rất ít calo nên được những người giảm cân, nhất là giảm mỡ bụng ưa chuộng. Nó còn có tác dụng điều hòa đường ruột tốt, rất giàu lợi khuẩn nên đẩy nhanh trao đổi chất, hỗ trợ giảm mỡ nội tạng, giảm phản ứng viêm do mỡ nội tạng gây ra.

6. Cà chua

Cần tìm thực phẩm chống lại mỡ máu, mỡ nội tạng cứng đầu thì không thể bỏ qua cà chua. Khoa học cho thấy cà chua và các sản phẩm từ cà chua chứa sắc tố carotenoid lycopene giúp giảm viêm, giảm cholesterol toàn phần, tăng cholesterol tốt (HDL) đồng thời làm giảm nguy cơ mắc bệnh lý tim mạch trong đó có xơ vữa động mạch. Đặc biệt khi kết hợp cà chua và dầu oliu nấu chín sẽ cải thiện được chứng tắc nghẽn động mạch, phòng bệnh tim mạch, mỡ máu hiệu quả.

Cà chua không chỉ giúp giảm mỡ xấu trong máu mà còn “đánh tan” mỡ nội tạng, giúp bạn có thân hình đẹp hơn (Ảnh minh họa)

Một loại vitamin có tên là rutin trong cà chua có thể giúp cơ thể chúng ta tăng cường khả năng oxy hóa, làm sạch tốt hơn các loại “rác thải” trong máu và giảm mỡ nội tạng. Tương tự, Pectin trong cà chua có hiệu quả đáng kể trong giảm cholesterol trong mạch máu và giảm độ nhớt của máu. Bản thân việc giảm mỡ máu cũng đã hỗ trợ tích cực quy trình giảm mỡ nội tạng.

Cà chua có khả năng “hút mỡ” lại chứa nhiều chất xơ, thúc đẩy tiêu hóa nên rất tốt cho việc hấp thụ lượng mỡ dư thừa trong ruột, đẩy lượng mỡ và chất độc ra ngoài cơ thể. Hơn nữa, dù rất ít calo nhưng thực phẩm này lại rất giàu vitamin C - chất chống oxy hóa có tác dụng trong việc đốt cháy mỡ thừa.

Nguồn và ảnh: Good Morning Health, Tyojyu,Top Beauty