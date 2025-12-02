6 thứ bẩn choáng váng, cả nhà dùng suốt mà không ai để ý

Nhiều món đồ gia dụng trông rất quen thuộc, chúng ta chạm vào mỗi ngày, nhưng chỉ cần lơ là trong việc vệ sinh hoặc dùng sai cách, chúng có thể trở thành ổ chứa vi khuẩn. Không chỉ gây mùi, khó chịu, mà còn âm thầm ảnh hưởng đến sức khỏe cả nhà. Dưới đây là 6 món đồ bẩn hàng đầu theo kinh nghiệm của nhiều chuyên gia vệ sinh và rất có thể bạn đang dùng hằng ngày.

**01. Chăn ga gối lâu hơn 1 tháng không giặt

Trong lúc ngủ, cơ thể thải ra mồ hôi, bã nhờn, tế bào chết. Tất cả đều bám lại trên bề mặt chăn ga là môi trường hoàn hảo cho vi khuẩn và đặc biệt là bụi mạt nhà sinh sôi. Chỉ cần 2 tuần không giặt, số lượng mạt nhà đã tăng mạnh; càng để lâu, nguy cơ kích ứng da, ngứa, viêm mũi dị ứng, khó ngủ càng cao.

Gợi ý chăm sóc:

- Giặt chăn ga, vỏ gối 2 tuần/lần, tối đa 1 tháng/lần.

- Hạn chế phơi trong phòng – ưu tiên nắng và không khí tự nhiên.

- Có thể dùng máy hút bụi diệt mạt, nhưng không thay được việc giặt.

Một bộ chăn ga sạch giúp ngủ sâu hơn, giảm mùi và hạn chế dị ứng thấy rõ.

**02. Đôi đũa gỗ bị ẩm mốc

Đũa gỗ được nhiều gia đình yêu thích vì lành tính, nhưng cũng dễ mốc nhất. Chỉ cần sau khi rửa không để ráo, phần nước thấm vào thớ gỗ sẽ tạo điều kiện cho nấm mốc phát triển. Các chuyên gia vệ sinh từng cảnh báo: đũa mốc có thể chứa độc tố vi nấm, không nhìn thấy bằng mắt thường nhưng có thể theo thức ăn đi vào cơ thể.

Gợi ý chăm sóc:

- Rửa sạch rồi để dựng đứng nơi thoáng khí, tránh đặt trong ống quá kín.

- Thay đũa theo chu kỳ 3 tháng/lần, ngay cả khi chưa mốc.

- Nếu xuất hiện đốm đen, mốc trắng thì phải bỏ ngay.

**03. Thớt gỗ xuất hiện mốc hoặc mùi lạ

Thớt gỗ có độ bám dao tốt, nhưng cũng dễ tích tụ vi khuẩn trong các khe nứt do cắt thực phẩm hàng ngày. Khi ẩm ướt lâu, thớt rất dễ bị mốc xanh, mốc đen, nấm men. Đặc biệt, thớt dùng chung cho đồ sống, đồ chín là một thói quen rất nguy hiểm vì dễ gây nhiễm chéo vi khuẩn.

Gợi ý chăm sóc:

- Vệ sinh bằng nước nóng, để ráo hoàn toàn sau khi rửa.

- Ngâm thớt trong nước muối loãng 1 giờ/tuần để giảm vi khuẩn.

- Dùng 2 thớt riêng: thớt thịt sống và thớt đồ chín.

- Nếu thớt xuất hiện đốm mốc hoặc nứt nhiều thì đã đến lúc thay ngay lập tức.

**04. Bàn chải đánh răng dùng quá 3 tháng

Bàn chải tiếp xúc trực tiếp với khoang miệng, nơi chứa hàng tỷ vi khuẩn. Khi bàn chải đã cũ, lông mềm oặt, đọng nước hoặc để trong nhà vệ sinh quá ẩm, vi khuẩn càng dễ bám vào. Việc tiếp tục dùng bàn chải quá hạn có thể gây hôi miệng, viêm nướu hoặc kích ứng nướu.

Gợi ý chăm sóc:

- Thay bàn chải 2–3 tháng/lần, hoặc sớm hơn nếu lông xòe.

- Không để bàn chải trong nhà vệ sinh lâu ẩm, chuyển sang khu vực khô thoáng.

- Vệ sinh bàn chải bằng nước muối 1–2 tuần/lần.