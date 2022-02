6 ngôi sao "nghiện" đóng cảnh nóng: Người kích thích khi được lăn giường, có anh còn bấn loạn vì "đối tác" là crush

Đối với nhiều sao, đóng cảnh nóng dường như là một công việc rất khó khăn. Họ phải quay đi quay lại một cảnh nhạy cảm với người xa lạ chứ không phải người yêu, bị vô số người xung quanh nhìn thấy trong trạng thái "trần như nhộng" và bị người yêu hiểu nhầm. Nhưng với những diễn viên dưới đây, đóng cảnh nóng lại là một điều mà họ cảm thấy rất thoải mái và muốn được đóng thêm.

Hugh Grant

Khi được hỏi về việc phải đóng cảnh nóng, ngôi sao của Bridget Jones và Maurice đã không ngần ngại chia sẻ rằng ông rất thích được đóng cảnh này và cảm thấy nó khá kích thích. Hugh cho biết: “Tôi luôn thích đóng cảnh nóng, dù không bị bắt buộc phải làm thế. Người ta cứ bảo 'Ôi đóng cảnh nóng chẳng có gì sexy cả, vì có vô số người ở đó.' Nhưng tôi luôn cảm thấy nó thật kích thích.”

Mindy Kaling

Nếu như đa phần các sao nữ đều ngại phải đóng cảnh nóng và cho rằng đây là một trải nghiệm kinh khủng thì diễn viên chính của series Never Have I Ever lại không ngần ngại nói rằng cô rất thích đóng những cảnh như này. Trong cuốn sách của mình, cô cho biết: “Tôi thích đóng cảnh nóng. Mặc dù cảnh nóng trong phim không phải cảnh nóng thật, nhưng với tư cách một cô gái học trường đạo, tôi thấy cảnh nóng được dàn dựng cũng rất thú vị.”

Không chỉ có vậy, cô còn coi việc có nhiều người theo dõi mình đóng cảnh nhạy cảm này là một điều quá bình thường. Mindy nói: “Thật lòng mà nói, tôi thấy càng đông người ngắm càng tốt. Hầu như những người ở đó đều là các nghệ sĩ đang làm công việc của họ là bảo đảm những phần xấu nhất của bạn bị che đi. Lúc đóng xong, bạn sẽ chỉ mong càng có nhiều người càng tốt.”

Zac Efron

Với tài tử Zac Efron, việc được đóng cảnh nóng trong bộ phim At Any Price không khác gì một giấc mơ, vì người đóng cặp cùng anh chính là crush thời thơ ấu - Heather Graham. Nói về cảnh này, Zac cho biết: “Tôi cảm thấy hơi lo lắng vì tôi đã mê mẩn cô ấy từ khi còn nhỏ. Đó là một trải nghiệm phi thực.”

Amanda Seyfried

Không chỉ có gương mặt đẹp cùng khả năng diễn xuất tốt, Amanda còn là một diễn viên rất có tâm với nghề và không ngại phải đóng cảnh nóng. Trong thời gian quảng bá bộ phim Les Miserables, cô cho hay “Cảnh nóng rất là tuyệt. Những người đóng cặp với tôi là những diễn viên nam đẹp trai bằng tuổi tôi, nên tại sao lại không? Tôi sẽ không giả bộ là mình không thích chúng đâu.”



Bên cạnh diễn viên nam đẹp trai, Amanda còn thích đóng cả với những diễn viên nữ nóng bỏng. Khi bị hỏi về việc đóng cảnh nóng đồng tính với đàn chị Megan Fox trong bộ phim Jennifer’s Body, Amanda cho biết: “Trong phim có một cảnh họ đá lưỡi nhau. Thực lòng mà nói thì tôi thấy nó rất là sexy. Tôi nghĩ Megan và hôn nhau rất ăn ý. Chúng tôi có kiểu hôn giống nhau và đóng cảnh đó thành công.”

Kristen Stewart

Đóng nóng được dàn dựng trước đã khó, đóng cảnh nóng thật còn khó gấp bội lần. Nhưng với Kristen Stewart, đây không phải một vấn đề quá to tát. Trong quá trình quảng bá cho bộ phim On The Road, nữ diễn viên chia sẻ: “Tôi thích việc đẩy mình ra khỏi vùng an toàn và tự dọa bản thân. Được xem một cảnh nóng chân thực trên màn ảnh thú vị hơn nhiều việc xem một cảnh phim đã được dàn dựng trước. Miễn là bạn sống thật với bản thân, chẳng có gì phải ngại cả."

Hugh Jackman

Trong một cuộc phỏng vấn diễn ra trong quá trình quảng bá bộ phim X-Men Origins, ngôi sao Ryan Reynolds đã hỏi chàng Wolverine Hugh Jackman liệu có phải anh luôn đóng chính trong tất cả các cảnh không. Lúc này, nam diễn viên gốc Úc đã không ngần ngại trả lời.” “Nếu có cảnh nóng là tôi đóng luôn. Đó là chìa khóa để có một cuộc hôn nhân tốt đẹp.” Trước câu trả lời này, Reynolds cũng hoàn toàn đồng ý.

Nguồn ảnh: Tổng hợp

https://kenh14.vn/6-ngoi-sao-nghien-dong-canh-nong-nguoi-kich-thich-khi-duoc-lan-giuong-co-anh-con-ban-loan-vi-doi-tac-la-crush-20220228173724358.chn