6 lưu ý chị em đặc biệt phải nhớ khi mua vàng ngày vía Thần Tài

1. Lựa chọn sản phẩm vàng bảo toàn được giá trị

Trên thị trường hiện nay vàng thường được chia thành các loại như vàng miếng, nhẫn tròn trơn, vàng trang sức và dòng sản phẩm mỹ nghệ vàng… Tùy vào nhu cầu của từng người mà lựa chọn mua loại vàng nào cho phù hợp.

Theo đó, với những người mua vàng chỉ để cầu may, sau đó cất tủ tích lũy chứ không bán ra thì có thể mua những sản phẩm hợp tuổi, hợp mệnh. Dù không bán hay muốn bán mà không bị lỗ thì nên mua vàng các sản phẩm vàng được ép vỉ như nhẫn tròn trơn, âu vàng, vàng miếng, đồng tiền vàng.

Ảnh minh hoạ.

2. Tuổi vàng

Trước khi quyết định mua bất cứ sản phẩm vàng nào, cần phải lưu ý đến tuổi vàng. Chẳng hạn, với vàng nhẫn tròn trơn, tuổi vàng thường được khắc bên trong của nhẫn để khách hàng dễ nhận biết. Hoặc đối với các sản phẩm vàng ép vỉ, tuổi vàng sẽ được thể hiện ngay trên bao bì.

Nếu mua vàng ngày Thần Tài với mục đích là cầu may tuy nhiên bạn vẫn muốn bán lại chúng khi có việc cần đến thì nên chọn mua nhẫn trơn hoặc vàng miếng. Đặc biệt, khi mua nhẫn trơn bạn nên lựa chọn nhẫn được ép trong vỉ để thuận tiện cho việc sau này mua đi bán lại sẽ không bị mất giá.

Trường hợp nếu bạn mua nhẫn tròn trơn không ép vỉ có thể tuổi vàng sẽ không được đảm bảo do đây thường là những sản phẩm do các cơ sở nhỏ lẻ sản xuất. Không có đầy đủ máy móc và công nghệ hiện đại để chế tác, chất lượng vàng có thể là vàng non hoặc vàng không đủ tuổi.

Theo đó, tuổi vàng đúng chuẩn sẽ có số 999.9; còn nếu vàng non chưa đủ tuổi thường sẽ là 999.0 (loại vàng này thường có giá thấp hơn giá vàng 999.9). Những con số này nếu nhìn qua sẽ khá giống nhau và nhiều người thường hay bỏ qua chi tiết này, nhưng thực tế những con số này là cực kỳ quan trọng.

Ảnh minh hoạ.

3. Chọn mua của doanh nghiệp tên tuổi, uy tín

Theo các chuyên gia vàng, dù quyết định mua sản phẩm vàng nào đi chăng nữa thì khách hàng cũng nên lựa chọn các doanh nghiệp, cửa hàng có tên tuổi và uy tín.

Sau khi mua hàng, khách hàng cần lấy hóa đơn đầy đủ vì nó là giấy tờ chứng thực giao dịch của khách với cửa hàng, sau này cũng thuận tiện cho các giao dịch mua đi bán lại.

4. Nguồn cung

Để không bỏ lỡ sản phẩm vàng mà mình yêu thích, nên có sự tìm hiểu và lựa chọn kỹ trước thời điểm "xuống tiền". Theo đó, người dân nên chọn những doanh nghiệp có nguồn cung lớn để tránh tình trạng khan hàng, hết hàng trong ngày vía Thần Tài.

5. Có nên bán vàng ngày Thần Tài không?

Vì nhu cầu công việc, chuyện gia đình… khiến bạn đang cần gấp một khoản tiền nên bạn có ý định muốn bán số vàng đã mua trong ngày Thần Tài. Thế nhưng vàng mua ngày Thần Tài có bán được không, nếu bán đi liệu có bị mất may mắn không?

Ảnh minh hoạ.

Theo quan niệm tâm linh, việc mua vàng trong ngày Thần Tài thực chất là để cầu may, cầu cho một năm sẽ sung túc đủ đầy và tiền bạc rủng rỉnh. Việc mua vàng vào ngày Thần Tài không phải phục vụ mục đích trao đổi về kinh tế do đó tốt nhất là không nên bán số vàng đó đi. Nếu bạn bán vàng đi thì coi như sẽ bán đi sự may mắn của mình.

Tuy nhiên, sau một năm bạn có thể đem bán số vàng Thần Tài này. Và thời điểm bán thích hợp đó là vào tháng Chạp năm đó vì tháng đó là tháng kết thúc một năm.

6. Ngày vía Thần Tài nên mua mấy chỉ vàng thì tốt?

Ngày vía Thần Tài nên mua mấy chỉ vàng thì tốt? Có khá nhiều ý kiến tranh cãi về vấn đề này. Vì tất cả đều là quan niệm dân gian, nên việc chính xác, cụ thể thật khó xác nhận. Nhưng nhìn chung vẫn có số đông ý kiến tán thành. Cũng như đưa ra một vài tiêu chí để định hướng việc mua vàng ngày Thần Tài. Giúp con người dân chọn lựa được sản phẩm ưng ý, vừa túi, cầu tài lộc, phúc lành.

Theo phong thủy, mua vàng 1 chỉ sẽ giúp cầu Lộc. Mua vàng 2 chỉ sẽ giúp cầu Phát. Mua vàng 5 chỉ sẽ giúp cầu Tài. Nếu có điều kiện để sắm hơn, khách hàng có thẻ áp dụng cách mua này, sau đó gấp 10 lần như thế. 1 lượng vàng giúp cầu Lộc, 2 lượng vàng giúp cầu Phát và 5 lượng vàng giúp cầu Tài.

Việc mua mấy chỉ vàng cũng dựa vào quan niệm dân gian. Điều quan trọng đó chính là tấm lòng thành của mỗi người. Cũng như động lực để mọi người có thêm niềm tin lao động, làm việc chăm chỉ hơn.