6 loại serum ngừa lão hóa cho nàng công sở ngại dùng retinol

Retinol vốn là thành phần ngừa lão hóa quen thuộc trong làng skincare. Tuy nhiên, retinol cũng có tác dụng phụ là có thể khiến da kích ứng, nhạy cảm hơn. Nếu vẫn đang tìm kiếm 1 sản phẩm ngừa lão hóa hiệu quả mà còn e dè trước retinol thì bạn có thể tham khảo 6 em serum dưới đây. Dù không chứa retinol nhưng 6 sản phẩm này vẫn giúp ngừa lão hóa, là phẳng nếp nhăn cho da căng mịn.

1. Nature Republic Vitapair C Dark Spot Serum

Bên cạnh retinol, bạn đừng quên vitamin C cũng là thành phần ngừa lão hóa, mờ thâm vô cùng hiệu quả. Nature Republic Vitapair C Dark Spot Serum có chứa hàm lượng vitamin C cao nhờ chiết xuất chanh tươi Jeju, kết hợp cùng Niacinamide và Tranexamic Acid sẽ giúp dưỡng sáng, cải thiện da xỉn màu, làm dịu và dưỡng ẩm da. Chăm chỉ dùng em nó đều đặn bạn sẽ thấy da sáng khỏe, đều màu, kích thích sản sinh collagen, ngừa lão hóa cho da căng mịn.

2. It's Skin Powder 10 Formula WR Effector

Với thành phần chứa Adenosine và chiết xuất trứng cá muối; It's Skin Powder 10 Formula WR Effector sẽ giúp cung cấp độ ẩm, cải thiện độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa. Sử dụng em nó hàng ngày sẽ giúp cải thiện nếp nhăn, tăng độ đàn hồi và phục hồi da hư tổn. Kết cấu serum lỏng nhẹ, thấm nhanh, có thể dùng vào cả sáng và tối.

3. Custom No.333 by NY Placenta Serum

Không phải retinol hay collagen quen thuộc, dòng serum này sử dụng thành phần chiết xuất Placenta lên men giúp khắc phục da xỉn màu, dưỡng da đều màu, làm sáng da, tạo độ đàn hồi và săn chắc da. Serum còn giúp tạo độ căng bóng, chống nhăn, tăng cường dưỡng ẩm, làm mềm mịn, se nhỏ lỗ chân lông. Đây là dòng serum ngừa lão hóa được nhiều cô gái Nhật Bản yêu thích.

4. innisfree Black Tea Youth Enhancing Ampoule

Sử dụng tinh chất chiết xuất từ trà đen, dòng serum ngừa innisfree sẽ giúp phục hồi làn da, trả lại vẻ sáng khỏe tươi tắn nhờ hiệu quả dưỡng sáng, chống oxy hóa và chống lão hóa mạnh mẽ. Serum phù hợp để sử dụng vào ban đêm, khi làn da đang trong giai đoạn tái tạo mạnh giúp phục hồi da từ sâu bên trong.

5. Laneige Radian-C Spot Serum

Dòng serum ngừa lão hóa nhà Laneige có thành phần chứa hỗn hợp Radian-C gồm Vitamin C tinh khiết 15.2%, dẫn xuất Vitamin C và Niacinamide giúp chống oxy hóa, làm sáng da, ngừa lão hóa, hạn chế vết thâm nám. Sử dụng em nó đều đặn mỗi ngày sẽ giúp da căng bóng, ẩm mượt, thu nhỏ lỗ chân lông và ngừa lão hóa.

6. La Roche-Posay Hyalu B5 Serum

Bên cạnh những dòng serum ngừa lão hóa chuyên sâu, thì việc dưỡng ẩm kỹ càng cũng vô cùng quan trọng. Chỉ cần dưỡng ẩm đầy đủ là da đã căng mượt và mọng mướt hơn thấy rõ, các dấu hiệu lão hóa và nếp nhăn cũng mờ đi đáng kể. La Roche-Posay Hyalu B5 Serum chính là ứng cử viên dưỡng ẩm chất lượng mà bạn có thể tham khảo. Serum có thành phần chứa 2 loại Hyaluronic acid nguyên chất, vitamin B5, Madecassoside giúp dưỡng ẩm tối ưu, phục hồi và cải thiện hàng rào bảo vệ da. Sản phẩm không chứa paraben, không gây mụn, hợp với mọi loại da, kể cả da nhạy cảm.

Một số lưu ý khi dùng serum:

- Dùng serum sau bước toner và trước khi dùng kem dưỡng.

- Có thể sử dụng 2 loại serum khác biệt vào sáng và tối, loại buổi sáng thiên về khả năng chống oxy hóa, loại buổi tối thiên về khả năng dưỡng ẩm sâu, phục hồi da.

- Khi sử dụng những loại serum có chứa vitamin C, bạn cần chú trọng vào bước dưỡng ẩm và chống nắng để bảo vệ da.