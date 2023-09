6 loại nước chị em nên uống trước khi đi ngủ để giảm cân, thải độc

Tiến sĩ Ashutosh Gautam là một Chuyên gia Ayurvedic - Hệ thống y học Hindu truyền thống có nguồn gốc từ tiểu lục địa Ấn Độ. Ông chia sẻ, giảm cân là một trong những vấn đề được chị em phụ nữ quan tâm nhiều nhất. Bởi bên cạnh vấn đề sức khỏe thì giảm cân còn tác động rất lớn tới ngoại hình của chị em.

Bên cạnh tập luyện, nghỉ ngơi đúng cách thì chế độ ăn uống có vai trò quyết định tới hiệu quả giảm cân. Ông nói: "Để giảm cân hiệu quả, mỗi người nên có một hệ tiêu hóa tốt". Bởi hệ tiêu hóa được cải thiện là bước đầu tiên trong hành trình giảm cân, nó quyết định xem bạn tiêu hóa thức ăn như thế nào, tích mỡ thừa ra sao. Chỉ khi cơ thể trao đổi chất hiệu quả thì hiệu quả giảm cân mới được đảm bảo.

Vì vậy, ông đã khuyến nghị một cách tăng hiệu quả giảm cân bằng cách đẩy nhanh quá trình tiêu hóa và trao đổi chất, thải độc cơ thể. Để làm được điều này, ông khuyến nghị chị em hãy uống 6 loại đồ uống này trước khi đi ngủ hàng đêm:

1. Trà quế

Quế chứa nhiều đặc tính có lợi cho hệ tiêu hóa. Uống trà quế khoảng 30 phút trước khi ngủ giúp tăng cường trao đổi chất của bạn. Đồng thời, quế chứa nhiều chất chống oxy hóa và kháng sinh, chúng giúp thải độc cho cơ thể hiệu quả, từ đó hỗ trợ giảm cân. Bạn có thể kết hợp trà quế với mật ong để đem lại cảm giác ngon miệng hơn nhưng nhớ chỉ cho 1 chút mật ong, khoảng nửa thìa cà phê cho 1 cốc trà quế 300ml, nếu không sẽ phản tác dụng.

2. Nước chanh

Nước chanh được biết đến là thức uống giảm cân hoàn hảo của nhiều chị em. Tiến sĩ Ashutosh Gautam cho biết, uống nước chanh giúp cung cấp vitamin C, hỗ trợ đốt cháy chất béo ở cấp độ tế bào, giảm mỡ bụng và không gây tăng cân trở lại. Theo một nghiên cứu được đăng tải trên trang Nutrition and Metabolism, vitamin C giúp cơ thể phân hủy chất béo khi vận động, do đó một cơ thể không được bổ sung đầy đủ vitamin C sẽ gặp bất lợi trong việc giảm cân.

Ngoài ra, trước khi đi ngủ, uống một cốc nước chanh còn nâng cao hệ miễn dịch, thư giãn tinh thần, làm giảm chứng đầy hơi và cải thiện chất lượng giấc ngủ.

3. Trà hoa cúc

Nhắc tới đồ uống hỗ trợ giảm cân, thải độc, đẹp da thì không thể thiếu trà hoa cúc. Loại đồ uống này không chỉ kích thích giảm cân mà còn giảm đầy hơi, phù nề rất tốt. Nó chứa nhiều canxi, kali và flavonoid vì vậy chúng có khả năng giải độc cho cơ thể và loại bỏ lượng nước dư thừa. Uống một tách trà hoa cúc nóng trước khi đi ngủ cũng có thể giúp bạn có một giấc ngủ ngon hơn, tiêu hóa tốt hơn vào ngày hôm sau.

4. Nước ép nha đam

Uống nước ép nha đam trước khi đi ngủ có thể giúp bạn giảm mỡ thừa một cách tự nhiên. Ngoài ra, Tiến sĩ Ashutosh Gautam giải thích: "Nha đam có khả năng chữa một loạt bệnh và cung cấp chất dinh dưỡng hoàn chỉnh cho cơ thể. Nó xung thúc đẩy trao đổi chất và có thể đẩy nhanh quá trình giảm mỡ nội tạng".

Bên cạnh đó thì: "Nước ép nha đam giúp cân bằng hệ vi khuẩn đường ruột. Nó có thể hữu ích trong trường hợp hội chứng ruột kích thích, và là một loại thuốc nhuận tràng giúp trục xuất ký sinh trùng khỏi đường tiêu hóa".

5. Nước ép nho

Uống 1 ly nước ép nho trước khi đi ngủ có thể giúp bạn đốt cháy chất béo như mong muốn, nhất là mỡ nội tạng dư thừa ở vùng bụng. Nghiên cứu cho thấy ăn hoặc uống carbs đơn, có trong nước ép nho, gây tiết insulin vào ban đêm. Thêm vào đó, nho chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp chuyển hóa calo lưu trữ chất béo trắng thành chất béo nâu, đốt cháy calo nhanh hơn. Nhưng lưu ý là nên dùng nước ép nho tươi nguyên chất, không bỏ thêm đường để tăng hiệu quả nhé!

6. Sinh tố dưa chuột

Các thực phẩm ít calo, chứa nhiều nước có lợi cho việc giảm cân, chẳng hạn như dưa chuột. Trong một quả dưa chuột (52g) chỉ chứa 8 calo, 0.1g chất béo nhưng có nhiều chất xơ và nước. Vậy nên, uống nước ép hoặc sinh tố dưa chuột trước giờ đi ngủ giúp thúc đẩy hoạt động trao đổi chất và đốt cháy calo, duy trì cảm giác no lâu giúp hạn chế việc ăn đêm.

Ngoài ra, đồ uống từ dưa chuột còn chứa nhiều chất chống oxy hóa. Vì vậy có tác dụng làm đẹp da và phòng ngừa các bệnh mãn tính do stress gây ra như tiểu đường, ung thư, tim mạch… Tuy nhiên, không nên uống quá nhiều sinh tố dưa chuột, dưới 350ml vì loại đồ uống này gây no bụng, lợi tiểu nên có thể ảnh hưởng tới giấc ngủ ban đêm của bạn.

