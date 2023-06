6 lọ toner dưỡng da sáng bật tông, giúp lỗ chân lông nhỏ mịn

Dù không phải là bước chăm sóc da bắt buộc nhưng việc thoa toner lại mang đến nhiều lợi ích cho làn da. Không chỉ loại bỏ nốt những tàn dư sau bước tẩy trang và rửa mặt, giúp làn da thoáng sạch, toner còn có thể nâng tông da tươi sáng, thu nhỏ lỗ chân lông. Nếu đang tìm kiếm một lọ toner làm sáng da hiệu quả, chị em hãy tham khảo 6 gợi ý sau đây:

Paula's Choice Pore Reducing Toner

Lọ toner của Paula's Choice rất giàu dưỡng chất có lợi cho làn da. Bác sĩ nổi tiếng Joshua Zeichner tại New York là fan của sản phẩm này. Bác sĩ cho biết: "Công thức của sản phẩm chứa ceramide giúp sửa chữa làn da, niacinamide không chỉ xoa dịu mà còn làm sáng, thanh lọc làn da nhạy cảm nhất". Chưa hết, lọ toner còn mang đến công dụng cấp ẩm nhờ thành phần hyaluronic acid.

Nàng da dầu cũng nên kết thân với lọ toner của nhà Paula's Choice. Bởi lẽ, sản phẩm có công dụng cải thiện lỗ chân lông và điều tiết hoạt động của bã nhờn. Lọ toner không chứa hương hiệu nhân tạo, không gây kích ứng da.

Nơi mua: Chiaki Giá: 479k

Fresh Rose Deep Hydration Toner

Lọ toner hoa hồng của Fresh đã trở nên vô cùng quen thuộc đối với những nàng mê làm đẹp. Sản phẩm chứa các thành phần như chiết xuất hoa hồng, dầu hoa hồng giúp nuôi dưỡng, làm khỏe da. Lọ toner lý tưởng để dùng sau bước tẩy trang + rửa mặt, đem đến tác dụng loại bỏ những cặn bẩn chưa được xử lý hết, giúp lỗ chân lông thông thoáng. Từ đó, làn da thêm mịn màng và tươi sáng hơn. Lọ toner không chứa cồn và rất hữu ích trong khoản dưỡng ẩm, giúp duy trì làn da mềm mọng trong suốt ngày dài.

Nơi mua: Her Skincare Giá: 828k

Acwell Licorice pH Balancing Cleansing Toner

Lọ toner của Acwell là một sản phẩm bán chạy, và rất nhiều người dùng đã dành lời khen cho món skincare này. Với độ pH 5.5, lọ toner sẽ cân bằng làn da hiệu quả. Thành phần nổi bật của lọ toner là chiết xuất hoa mẫu đơn, nước cam thảo - những chất làm sáng da tự nhiên. Các thành phần này sẽ làm đều màu da và tạo vẻ căng bóng, rạng rỡ. Sản phầm còn chứa chiết xuất trà xanh giúp xoa dịu làn da nhạy cảm, và góp phần xóa bỏ các khuyết điểm trên da như sẹo mụn, đốm nâu… Lọ toner này thích hợp với mọi loại da, các nàng rất nên tham khảo.

Nơi mua: Seoulista Giá: 350k

Isntree Green Tea Fresh Toner

Nếu như bạn sở hữu làn da dầu hoặc hỗn hợp, hãy tham khảo lọ toner của nhà Isntree. Thành phần "ngôi sao" của lọ toner là chiết xuất từ các loài thực vật, trong đó có trà xanh. Thành phần này sẽ giúp kiểm soát dầu thừa, đồng thời làm sáng da hiệu quả. Những thành phần đáng chú ý khác bao gồm chiết xuất rau má củng cố hàng rào bảo vệ da, hyaluronic acid cấp ẩm, allantoin và chiết xuất việt quất giúp xoa dịu làn da căng thẳng.

Nơi mua: Instree Việt Nam Giá: 280k

Some By Mi Galactomyces Pure Vitamin C Glow Toner

Có lý do để vitamin C luôn là thành phần "hot" trong nhiều năm trở lại đây. Vitamin C đem đến hiệu quả chống lão hóa và làm sáng da. Thành phần này xuất hiện trong lọ toner của Some By Mi, giúp loại bỏ các đốm thâm trên da. Bên cạnh đó, công thức của lọ toner còn chứa đến 88% galactomyces ferment filtrate để tăng cường hiệu quả cấp ẩm, làm mịn và nâng tông da tươi sáng. Thêm một điểm cộng nữa của lọ toner, đó là sản phẩm này có giá phải chăng.

Nơi mua: Sammi Shop Giá: 283k

Tony Moly Wonder Rice Smoothing Toner

Đừng bỏ qua lọ toner của nhà Tony Moly nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm đa năng với giá vừa tầm. Lọ toner chứa nước gạo lên men, chiết xuất trái cây giúp cấp ẩm và làm mềm da hiệu quả. Bên cạnh đó, đây cũng là lựa chọn lý tưởng nếu bạn muốn làm sáng da. Bởi lẽ, lọ toner có công dụng thanh lọc và cải thiện tình trạng da sạm, kém đều màu.

Nơi mua: Link Store Giá: 235k

