6 kiểu status trên MXH chỉ có người thông minh giả tạo mới dùng

Mạng xã hội (MXH) là sân khấu hoàn hảo để những người thông minh giả tạo (ngụy trí) trình diễn sự uyên bác của mình. Họ sử dụng MXH không phải để kết nối hay chia sẻ thông tin chân thật, mà để xây dựng một hình ảnh lý tưởng hóa, nhằm thu hút sự ngưỡng mộ và công nhận. Status của họ thường mang tính chất phức tạp hóa và phô trương.

Dưới đây là 6 kiểu status phổ biến chỉ có người thông minh giả tạo mới thường xuyên đăng tải:

1. Đăng tải những trích dẫn triết học khó hiểu nhưng không giải thích

Họ thường xuyên đăng những câu nói của các triết gia cổ đại hoặc các nhà tư tưởng phức tạp mà không có bất kỳ sự diễn giải hay áp dụng thực tế nào. Thói quen này nhằm mục đích tạo ra một lớp vỏ trí tuệ xung quanh bản thân, ngụ ý rằng họ đang suy ngẫm những vấn đề sâu sắc mà người khác không thể hiểu được. Mục đích là để gây ấn tượng về chiều sâu tư tưởng, chứ không phải để khởi xướng một cuộc thảo luận học thuật.

2. Khoe ảnh đang đọc những cuốn sách chuyên môn cực kỳ phức tạp

Họ chụp ảnh góc nghiêng khi đang cầm những cuốn sách dày, khó đọc như sách về kinh tế học lượng tử, triết học hậu hiện đại... và đăng kèm status về sự mệt mỏi hay sự cần thiết của việc đọc. Việc này nhằm mục đích nhấn mạnh quá trình nỗ lực và tài liệu tham khảo cao cấp của họ. Họ tập trung vào việc thể hiện mình đang đọc những thứ khó, chứ không phải chia sẻ những gì đã học được từ chúng.

Ảnh minh họa

3. Sử dụng từ ngữ chuyên ngành không liên quan đến bối cảnh

Trong các bài đăng về đời sống thường ngày, họ cố gắng lồng ghép các thuật ngữ chuyên môn hoặc từ vựng cao cấp mà không cần thiết. Ví dụ: dùng từ "tối ưu hóa" cho việc sắp xếp quần áo, hay dùng "nghịch lý" cho một tình huống giao thông. Thói quen này làm phức tạp hóa những điều đơn giản để tạo ra vẻ ngoài uyên bác, khiến người đọc cảm thấy họ đang phải xử lý một thông tin có giá trị học thuật cao.

4. Đăng tải trạng thái về sự tệ hại của đại chúng và sự vượt trội của bản thân

Họ thường xuyên than phiền về sự kém cỏi, thiếu hiểu biết hoặc thiếu logic của "đại đa số" mọi người. Trạng thái này luôn chứa một ẩn ý rằng họ là người duy nhất còn sót lại có tư duy phản biện, từ đó nâng cao vị thế của mình. Sự công kích này là cách ngụy trang cho nhu cầu được công nhận về sự vượt trội trí tuệ của họ.

5. Status có cấu trúc câu hỏi mở nhưng mang tính dẫn dắt

Họ đăng những câu hỏi về một vấn đề xã hội phức tạp, nhưng câu hỏi đó đã chứa sẵn câu trả lời mà họ muốn. Ví dụ: "Liệu có phải sự thất bại của hệ thống tư bản là do sự thiếu nhận thức về...". Kiểu status này không nhằm mục đích tranh luận, mà là để định hướng người khác đồng ý với quan điểm cá nhân, đồng thời thể hiện mình là người tiên phong đặt câu hỏi lớn.

6. Phủ nhận thành tích cá nhân bằng giọng điệu khiêm tốn giả tạo

Khi nhận được lời khen, họ sẽ đăng status phủ nhận một cách lộ liễu: "Ôi không, đây chỉ là may mắn thôi, không có gì to tát cả." Tuy nhiên, họ lại đăng kèm ảnh bằng chứng về thành tích đó, ví dụ như cúp, giải thưởng, kết quả thi... Hành vi này gọi là khiêm tốn giả tạo, nhằm mục đích thu hút thêm lời khen ngợi và sự trấn an về sự vượt trội của họ.

Ảnh minh họa

Kết

Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhớ là không phải cứ đăng ảnh sách hay trích dẫn là bạn đang giả tạo. Rất nhiều người chia sẻ những điều này với mục đích truyền cảm hứng, khuyến khích học hỏi hoặc ghi lại hành trình phát triển cá nhân của mình.

Mấu chốt nằm ở động cơ. Nếu bạn đăng tải một điều gì đó để phục vụ cho nhu cầu được ngưỡng mộ hơn là nhu cầu chia sẻ chân thật, bạn đang đi sai hướng. Thay vì cố gắng tạo ra vẻ ngoài thông minh trên mạng xã hội, hãy tập trung vào giá trị nội dung và sự chân thành. Hãy biến status thành nơi bạn chia sẻ điều bạn học được một cách đơn giản, dễ hiểu, hoặc nơi bạn thực sự kết nối thay vì chỉ trình diễn.