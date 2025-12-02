6 khoản chi tiêu giúp bạn TIẾT KIỆM cả đống tiền

Nhiều người nghĩ tiết kiệm là phải cắt giảm mọi khoản mua sắm, nhưng thực tế có những món nếu bạn chịu đầu tư ngay từ đầu thì giá trị sử dụng về lâu dài lại vượt xa số tiền bỏ ra. Chúng bền hơn, an toàn hơn, mang lại trải nghiệm sống tốt hơn và đặc biệt giúp bạn tránh được hàng loạt chi phí ẩn mà đồ rẻ không bao giờ giải quyết nổi. Dưới đây là 6 khoản chi tiêu ban đầu nghe hơi chát nhưng càng dùng càng thấy xứng đáng từng đồng.

1. Một đôi giày chất lượng tốt

Nhiều người ngại bỏ ra vài trăm đến cả triệu đồng cho một đôi giày, nhưng thực tế giày tốt lại là khoản đầu tư cực khôn ngoan vì giày chất lượng giúp ôm chân chắc chắn hơn, giảm đau gót, giảm đau khớp và hạn chế phồng rộp khi di chuyển nhiều. Bên cạnh đó, bạn cũng không phải thay giày liên tục hay mua lặt vặt mỗi vài tháng một đôi như khi sử dụng giày kém chất lượng.

Ngoài ra, một đôi giày tốt còn giúp bạn thoải mái cả ngày, từ đó giảm nguy cơ viêm gân hay đau lưng về lâu dài. Nếu tính chi phí theo số lần sử dụng, bạn sẽ thấy giày tốt rẻ hơn rất nhiều so với giày rẻ dùng vài bữa đã hỏng. Điều quan trọng hơn là cảm giác tự tin và dễ chịu khi bước đi mỗi ngày cũng là thứ khó đo bằng tiền.

2. Bàn chải điện

Nhiều người thấy bàn chải điện có giá hơi cao nên ngại mua, nhưng khi dùng rồi mới hiểu vì sao nó đáng giá đến vậy. Thiết bị này làm sạch răng đều hơn và sâu hơn, giúp loại bỏ mảng bám hiệu quả hơn bàn chải thường. Nhờ đó nướu ít bị tổn thương, hơi thở dễ chịu hơn và nguy cơ viêm lợi cũng giảm hẳn. Khi răng miệng khỏe mạnh, bạn ít phải đến nha sĩ, giảm được những khoản như lấy cao răng, trám răng hay điều trị viêm nướu, mà đây đều là các khoản chi phí không hề nhỏ.

Bàn chải điện còn giúp tạo thói quen chải răng đúng cách, đặc biệt hữu ích với trẻ em hoặc người lớn bận rộn. Dùng lâu dài mới thấy đây là khoản đầu tư cho sức khỏe chứ không phải sự xa xỉ như nhiều người vẫn nghĩ.