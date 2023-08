6 điều khiến khối u "khiếp sợ", làm đủ chẳng lo ung thư "ghé thăm"

Trên thực tế, ung thư có thể bắt nguồn từ lối sống không lành mạnh và việc điều chỉnh lối sống chính là bước đầu để ngăn ngừa các tế bào ung thư phát triển trong cơ thể. Dưới đây là 6 điều khiến khối u "khiếp sợ", nếu làm đủ ung thư sẽ tránh xa bạn.

1. Duy trì chế độ ăn uống lành mạnh

Duy trì một chế độ ăn uống cân bằng dinh dưỡng là cách tốt nhất để giữ cho các tế bào trong cơ thể luôn khỏe mạnh. Mọi người nên ăn đa dạng các loại rau củ quả chứa nhiều chất xơ, chất chống oxy hóa, vitamin và khoáng chất để bảo vệ sức khỏe toàn diện. Một số dưỡng chất quan trọng trong thực phẩm có thể giúp phòng ngừa khối u như:

- Vitamin C: Vitamin C có đặc tính chống oxy hóa mạnh giúp tăng khả năng miễn dịch và có thể ức chế sự phát triển của tế bào ung thư. Thực phẩm giàu vitamin C chủ yếu là rau củ quả tươi.

- Chất xơ: Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng ăn nhiều thực phẩm giàu chất xơ giúp ngăn ngừa ung thư đại tràng. Điều này là do chất xơ có thể thúc đẩy quá trình loại bỏ các chất thải có hại cho cơ thể ra bên ngoài từ đó ngăn ngừa các chất độc hại tích tụ trong cơ thể và gây hại cho sức khỏe. Các loại thực phẩm giàu chất xơ bao gồm: ngũ cốc nguyên hạt, đậu, nấm, trái cây và rau quả, khoai tây, quả hạch, các loại rau họ cải hơn, các loại rau củ có màu vàng cam, đỏ, xanh lá đậm,...

Ngoài ra, mọi người nên hạn chế ăn quá nhiều thịt đỏ hoặc thịt đã chế biến sẵn do hàm lượng chất béo trong thịt đỏ cao, có thể làm tăng nguy cơ béo phì, bệnh tim mạch, ung thư đại tràng,…; còn thịt chế biến sẵn có thể dẫn đến ung thư dạ dày, ung thư đường ruột do có chứa nhiều muối.

Ảnh minh họa.

2. Duy trì cân nặng khỏe mạnh



Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), béo phì nguyên nhân gây ra nhiều bệnh tật. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng béo phì làm giảm trung bình 8 năm tuổi thọ, đồng thời cũng làm tăng nguy cơ mắc một số loại ung thư như ung thư đại tràng, ung thư thanh quản, ung thư tuyến tụy, ung thư gan, ung thư thận, ung thư dạ dày, ung thư cổ tử cung, ung thư buồng trứng,..

Để xác định tình trạng béo phì, mọi người có thể dựa vào chỉ số khối cơ thể (BMI). Một nghiên cứu chỉ ra rằng việc duy trì chỉ số BMI trong mức cân đối (thường là từ 18,5 đến 24,9) có thể kéo dài tuổi thọ của bạn hơn một thập kỷ và giảm nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch, hội chứng chuyển hóa và ung thư.

3. Ngủ đủ giấc

Giấc ngủ đóng vai trò quan trọng với sức khỏe. Giấc ngủ ngon vào ban đêm sẽ giúp ngày hôm sau tràn đầy năng lượng. Những người bị rối loạn giấc ngủ có nguy cơ mắc ung thư cao hơn đáng kể so với những người không gặp tình trạng rối loạn giấc ngủ. Điều này là do tuyến tùng sẽ tự động tiết ra melatonin sau khi cơ thể con người chìm vào giấc ngủ. Melatonin đã được chứng minh có khả năng ức chế và giảm sự tiến triển của tế bào ung thư. Do đó, duy trì một giấc ngủ ngon còn có tác dụng phòng ngừa ung thư và kéo dài tuổi thọ rất hiệu quả.

Ảnh minh họa.

4. Tập thể dục đúng cách



Tập thể dục giúp tăng cường khả năng miễn dịch và giúp cơ thể khỏe mạnh. Những người tập thể dục thường xuyên cũng giúp giảm nguy cơ mắc 13 loại ung thư khác nhau. Ngay cả đối với những bệnh nhân đã được chẩn đoán mắc bệnh ung thư, tập thể dục cũng có thể tác động đến khối u, giúp giảm nguy cơ di căn hoặc tái phát và kéo dài thời gian sống của bệnh nhân. Bạn có thể tham gia các hoạt động thể chất như đi bộ, chạy bộ, leo cầu thang, leo núi, chơi các môn với bóng, đấm bốc, nâng tạ,...

5. Cai thuốc lá

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), 90% ca mắc ung thư phổi có liên quan đến thuốc lá. Ngoài ra, hút thuốc lá cũng là nguyên nhân chính gây ung thư vòm họng, do trong thuốc lá chứa nhiều chất độc hại kích thích các tế bào ung thư phát triển.

Ảnh minh họa.

6. Hạn chế rượu, bia



Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã liệt kê rượu vào chất gây ung thư Nhóm I vào năm 2007. Lạm dụng rượu bia có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh ung thư như ung thư đại trực tràng, ung thư hầu họng, ung thư thanh quản, ung thư thực quản và ung thư gan.

Đặc biệt, rượu bia có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến gan do rượu được chuyển hóa ở gan. Tại gan, dưới tác dụng của enzyme ADH, ethanol (cồn) có trong bia, rượu sẽ chuyển hóa thành acetaldehyde, đây chính là chất chuyển hóa trung gian gây độc cho cơ thể. Tiếp theo đó, dưới tác dụng của các enzym khác tại gan, quá trình oxy hóa sẽ diễn ra giúp acetaldehyde biến đổi thành acid acetic, sau đó phân huỷ thành CO2 và nước đào thải ra ngoài.

Nếu tế bào gan hoạt động quá tải, cồn chuyển hóa thành acetaldehyde nhưng lại không tiếp tục chuyển thành acid acetic, khi đó acetaldehyde tích tụ sẽ là chất độc gây hại cho gan, hệ thần kinh, thị giác, dạ dày, hệ tiêu hóa và tăng nguy cơ mắc ung thư.