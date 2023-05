5 tips cho ngôi nhà mát lành giữa ngày hè oi ả

Màn che chống nóng luôn hiệu quả



Theo nghiên cứu khoa học thì 30% lượng nhiệt không mong muốn trong những ngày nắng nóng đến từ các cửa sổ. Chưa kể, việc kéo rèm để che ánh nắng chiếu vào nhà sẽ giúp bạn tiết kiệm tới 7% tiền điện. Vì vậy, khoảng thời gian từ 8 giờ đến 17 giờ, bạn nên đóng kín cửa sổ, kéo rèm che. Ngoài ra, cần chú ý chất liệu và màu sắc của rèm che để tối ưu hiệu quả chống nắng. Theo đó, những chất liệu thô, dày và các gam màu trầm sẽ giúp rèm cửa trở thành "lá chắn nhiệt" cho không gian bên trong ngôi nhà, đồng thời tạo cảm giác mát mẻ, dễ chịu hơn cho gia chủ.

Màn hoặc rèm che nắng là vật dụng không thể thiếu trong mùa hè này. (Ảnh: Sưu tầm)

Làm mát sàn nhà, giải nhiệt từ bên dưới



Làm mát sàn nhà cũng là một trong những giải pháp dễ nhất để "giải nhiệt" ngay từ bên dưới cho không gian sống. Để làm mát sàn nhà, hãy lau nhà 2-3 lần một ngày bằng nước mát hoặc thêm đá vào nước để lau nhà và để khô tự nhiên.

Lau dọn sàn nhà thường xuyên giúp không gian sống sạch sẽ và mát mẻ. (Ảnh: Samsung)

Sử dụng ga, đệm chất liệu mát mẻ



Thay đổi ga, đệm theo mùa cũng là cách để biến đổi nhiệt độ trong phòng. Theo đó, chăn cotton thoáng mát sẽ phù hợp hơn cho mùa hè. Thường xuyên dọn dẹp phòng ngủ, giặt giũ thay mới chăn màn, ga đệm cũng là cách để giảm nhiệt cho không gian, giúp gia chủ có những giây phút thư giãn, nghỉ ngơi thoải mái.

Bổ sung mảng xanh cho không gian sống

Trồng nhiều cây xanh xung quanh nhà nghe có vẻ truyền thống nhưng bền vững và hiệu quả để giải nhiệt lâu dài cho không gian sống. Nếu không thể trồng những cây lớn bởi những hạn chế về mặt thời gian và không gian, bạn có thể thiết kế một giàn cây dây leo bên ngoài ngôi nhà, vừa mát vừa đẹp.

Ngôi nhà nhiều mảng xanh sẽ mang lại cảm giác thoáng mát và dễ chịu (Ảnh: Sưu tầm)

Chọn điều hòa giúp "cứu nóng" an toàn



Điều hòa là thiết bị không thể thiếu của các gia đình trong ngày nắng nóng, nhưng kèm theo đó vẫn là những nỗi băn khoăn không mới về chuyện sử dụng điều hoà như thế nào để vừa giải nhiệt hiệu quả, vừa đảm bảo sức khỏe. Để giảm bớt những "mặt trái" của công nghệ điều hòa, người sử dụng phải lưu ý vị trí lắp đặt điều hoà tránh hướng gió buốt thổi trực tiếp, chỉ nên để điều hòa thấp hơn khoảng 5oC so với nhiệt độ ngoài trời, và ưu tiên các thiết bị có tích hợp công nghệ lọc khí, đảm bảo bầu không khí trong lành cho không gian sống.

Các dòng điều hòa thế hệ mới tập trung mang lại cảm giác dễ chịu khi sử dụng (Ảnh: Samsung)

Là chiếc điều hòa không nên bỏ lỡ trong mùa hè này, Samsung WindFree đem đến sự an tâm cho gia chủ nhờ khả năng "cứu nóng" an toàn, mang lại hơi thở an lành, được đảm bảo bởi những công nghệ vượt trội từ nhà công nghệ tiên phong. Gây ấn tượng với công nghệ WindFree Cooling, Samsung WindFree mang đến làn không khí mát dịu, len lỏi nhẹ nhàng qua 23.000 lỗ nhỏ, đưa hơi lạnh nhanh chóng lan rộng đến khắp các ngóc ngách không gian mà không gây rét buốt và không ảnh hưởng sức khỏe. Công nghệ lọc khí Air Filter được tích hợp gọn gàng trên thiết bị thông qua bộ lọc không khí PM 1.0 và Phân tử đồng kháng khuẩn, có thể lọc sạch đến 99% bụi bẩn, vi khuẩn, virus, giúp gia chủ an tâm "thở lành" trong bầu không khí thanh sạch và mát mẻ.



Các công nghệ hướng tới sức khỏe trên Samsung WindFree không chỉ giúp làm mát mà còn tạo ra không gian sống an lành (Ảnh: Samsung)

Sử dụng điều hoà thường xuyên, người dùng cùng lúc đối mặt với nỗi lo hoá đơn tiền điện "đốt cháy" ví tiền gia đình. Thấu hiểu tâm tư các "tay hòm chìa khoá", Samsung WindFree tích hợp công nghệ Digital Inverter Boost giúp tiết kiệm đến 77% điện năng (khi sử dụng kết hợp cùng chế độ WindFree Cooling). Bên cạnh đó, nhiều công nghệ tối ưu khác cũng được trang bị trên chiếc điều hoà "mát lành" này như công nghệ làm lạnh thông minh AI giúp người dùng đạt được nhiệt độ mong muốn nhanh chóng; tính năng SmartThings cho phép gia chủ sẵn sàng kết nối đồng bộ với "hệ sinh thái" Samsung; dàn trao đổi nhiệt bằng đồng phủ Durafin+ cùng chất liệu từ hợp kim Superdyma chống ăn mòn cho tuổi thọ cao; thiết bị được thiết kế thuận tiện để dễ dàng vệ sinh, tiết kiệm chi phí bảo trì, bảo dưỡng,…



Mùa hè sẽ không còn đáng sợ nữa nếu ta nắm giữ các bí quyết "cứu nóng" hiệu quả. Một không gian sống mát mẻ và an lành sẽ là giải pháp hiệu quả xua tan mọi muộn phiền trong cuộc sống để mỗi khoảnh khắc ở nhà đều thật thư thái và thoải mái.