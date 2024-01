5 thói quen thường gặp khiến tủ lạnh vừa "ngốn điện", vừa hóa "bom hẹn giờ": Số 1 nguy hiểm nhưng nhiều nhà mắc phải

Tủ lạnh ngày nay là thiết bị gia dụng không thể thiếu đối với các hộ gia đình. Tuy nhiên, để sử dụng tủ lạnh được an toàn và bền lâu thì các gia đình cần lưu ý tránh các thói quen sai lầm khi sử dụng thiết bị này:

1. Đặt tủ lạnh cạnh bếp

Nhiều gia đình thường chọn đặt tủ lạnh ở trong nhà bếp để tiện cho việc tích trữ hay bảo quản đồ ăn. Tuy nhiên, điều này có thể là nguyên nhân bào mòn tuổi thọ của thiết bị này, không những thế còn khiến nhiều mối nguy hiểm nảy sinh.

Theo đó, tủ lạnh là thiết bị làm lạnh, bếp là nơi sinh ra nhiệt, xung đột với nhau về tính chất. Nếu đặt chúng gần nhau thì nhiệt của bếp có thể ảnh hưởng đến tác dụng làm lạnh của tủ lạnh. Điều này vô tình khiến nhiệt độ trong ngăn thực phẩm bị tác động, làm mất đi độ tươi ngon và khiến mức tiêu thụ điện gia tăng, thậm chí còn gây hỏng hóc, cháy nổ.

Không chỉ tránh đặt tủ lạnh gần các loại bếp, bạn còn nên hạn chế đặt chúng ở những vị trí gần những nơi tỏa ra nhiệt độ cao như lò vì sóng, máy làm nước nóng... Bởi đây là các thiết bị hoạt động sẽ tạo ra nhiệt. Trong khi hoạt động, tủ lạnh cũng sẽ bị nóng nên nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra. Để đảm bảo an toàn, gia chủ nên đặt tủ lạnh cách bếp nấu một đoạn hoặc làm một tấm cách nhiệt giữa bếp nấu và tủ lạnh.

2. Đặt tủ lạnh ngoài ban công

Một số gia đình đặt tủ lạnh ngoài ban công vì nghĩ rằng điều này có thể giúp tiết kiệm diện tích. Tuy nhiên, ban công thường xuyên bị ánh nắng trực tiếp chiếu vào, lâu ngày sẽ đẩy nhanh tốc độ lão hóa và làm giảm tuổi thọ của tủ lạnh.

Bên cạnh đó, việc làm này còn tiềm ẩn những mối nguy hiểm khi ban công thường bị tác động bởi nắng mưa thất thường. Vào mùa hè, nắng nóng với nhiệt độ tăng cao sẽ tác động đến tủ lạnh khiến cho tủ khó có thể hoạt động tốt giảm hiệu quả làm mát bên trong, gây tốn điện năng và giảm tuổi thọ. Còn mùa đông, mưa phùn, nhiệt độ hạ thấp cũng tác động không nhỏ đến tủ lạnh, thậm chí còn có thể gây ra rò rỉ điện hay cháy nổ.

Do đó, thay vì đặt ở ban công, bạn nên chọn một vị trí trong nhà. Trong trường hợp nhà chật, có thể mua tủ lạnh có kích thước vừa phải.

3. Cắm các thiết bị khác chung ổ cắm tủ lạnh

Ngày nay rất nhiều tai nạn về điện đã xảy ra mà nguyên nhân đa phần là do mọi người sử dụng ổ điện sai cách hoặc cắm quá nhiều thiết bị tiêu thụ điện năng lớn vào một ổ điện. Tủ lạnh là một thiết bị tiêu thụ điện năng khá lớn, do đó nếu như bạn cắm nhiều thiết bị vào chung ổ cắm tủ lạnh có thể gây ra cháy hoặc chập mạch điện vì dây điện bị quá tải. Điều này có thể gây mất an toàn điện hoặc thậm chí xảy ra các tai nạn đáng tiếc. Cho nên, để phòng tránh những rủi ro, bạn không nên cắm chung các thiết bị khác chung ổ cắm với tủ lạnh.

4. Dùng dây điện nguồn hay ổ cắm có dấu hiệu hư hỏng

Nhiều gia đình không có thói quen kiểm tra hay vệ sinh tủ lạnh sẽ không kịp thời phát hiện dây điện hay ổ cắm điện có dấu hiệu hư hỏng. Việc này sẽ dẫn đến nguy cơ chập điện vô cùng lớn. Nếu dây điện nguồn tủ lạnh bị hư thì bạn nên gọi đến trung tâm bảo hành để được hỗ trợ, tránh tình trạng tự ý thay dây điện vì nó có thể gây nguy hiểm về sau. Đặc biệt, nên cắm dây nguồn chắc chắn nếu không có thể gây đoản mạch dẫn đến tai nạn về điện.

5. Đặt vật nặng lên nóc tủ lạnh

Nhiều người có thói quen đặt bình nước, lọ hoa hay các vật nặng như lò vi sóng… lên nóc tủ lạnh để tiết kiệm không gian hoặc để tạo điểm nhấn cho không gian nội thất. Tuy nhiên điều này là đại kỵ vì có thể vô tình biến tủ lạnh trở thành mối nguy hiểm tiềm tàng trong gia đình. Theo đó, việc đặt vật nặng lên trên tủ lạnh có thể gây giảm độ bền và tuổi thọ của thiết bị. Việc để bình nước hay bình hoa lên trên cũng sẽ gây nguy hiểm nếu vô tình gây đổ nước xuống khiến chạm mạch hoặc gây ra cháy nổ.

