5 nhà hàng trong danh sách Singapore Asia’s 50 Best Restaurants mà bạn không nên bỏ lỡ

Nếu đang tìm kiếm những trải nghiệm vị giác độc đáo ở Đảo quốc Sư Tử, 5 nhà hàng mới nổi trong danh sách Asia’s 50 Best Restaurants và bảng xếp hạng mở rộng chính là điểm dừng chân tại Singapore bạn không nên bỏ lỡ.

Singapore một lần nữa ghi dấu ấn trên bản đồ ẩm thực châu Á khi có tới 13 nhà hàng góp mặt trong Asia’s 50 Best Restaurants 2025 - giải thưởng danh giá do William Reed Business Media sáng lập. Giải thưởng được bình chọn bởi hơn 300 chuyên gia ẩm thực, đầu bếp và nhà phê bình trên toàn khu vực Châu Á. Bên cạnh những cái tên quen thuộc ở đầu bảng xếp hạng như Odette, Les Amis, Labyrinth, Burnt Ends, Meta và JAAN by Kirk Westaway, danh sách năm nay còn hé lộ một bức tranh ẩm thực Singapore phong phú và đa dạng hơn bao giờ hết khi mỗi nhà hàng đều mang đến một góc nhìn riêng biệt, sự đổi mới táo bạo cùng câu chuyện đầy sắc màu.

Seroja (hạng 40) - Fine dining mang đậm tinh thần bản địa và tính bền vững

Trong tiếng Mã Lai, Seroja có nghĩa là hoa sen. Sự ra đời của nhà hàng là lời tri ân dành cho ẩm thực quần đảo Mã Lai, nơi mỗi món ăn là một lát cắt văn hóa được tái hiện trong thời đại mới. Nằm khiêm tốn tại DUO Galleria với chỉ 24 chỗ ngồi, nhà hàng là dự án tâm huyết của đầu bếp Kevin Wong và chuyên gia quản lý nhà hàng (Restaurateur) Long Trần, người đứng sau nhiều mô hình fine dining thành công tại Việt Nam.

Tại Seroja, đầu bếp Chef Wong không chọn phô trương kỹ thuật mà để hương vị truyền thống dẫn dắt cảm xúc. (Nguồn ảnh: Michelin Guide)

Đến với Seroja, thực khách sẽ được trải nghiệm vị giác qua hai thực đơn chính gồm Kuntum cho bữa trưa và Nusantara cho bữa tối. Kuntum gợi nhắc hương vị quê nhà với dạ dày, má bò hầm kèm cơm viên nấu với nước dùng gà hay sò điệp nướng cùng nước sốt lá laksa. Buổi tối, thực đơn Nusantara sẽ bổ sung thêm nhiều món ăn hấp dẫn hơn với cá hồng đỏ om sốt cà ri hành lá, hay sorbet thảo mộc kết hợp vị tapai (sắn lên men) và bandung (nước giải gồm sữa đặc và mật hoa hồng).

Bên cạnh hương vị đặc trưng, Seroja còn được biết đến là nhà hàng với triết lý kinh doanh bền vững. Theo đó, nhà hàng chủ động hợp tác với nông dân, ngư dân, thợ thủ công và nghệ nhân địa phương để tạo nên những nguyên liệu được chọn lọc kỹ lưỡng, mang theo câu chuyện của từng vùng đất. Chính sự tử tế trong từng chi tiết ấy đã giúp Seroja trở thành nhà hàng đầu tiên tại Singapore được trao cùng lúc một sao Michelin và sao Michelin Xanh.

Địa chỉ: Duo Galleria, #01-30/31/32/33, 7 Fraser Street, 189356, Singapore

Thời gian mở cửa:

Chủ nhật, thứ hai: đóng cửa

Thứ ba - thứ năm: 18:00-23:00

Thứ sáu - thứ bảy: 12:00-14:30, 18:00-23:00

Euphoria (hạng 48) - Nơi rau củ trở thành điểm nhấn của bữa tiệc thời thượng

Nhà hàng Euphoria được xem là "đứa con tinh thần" của đầu bếp Jason Tan. Nếu như trong thế giới ẩm thực, rau thường chỉ xuất hiện như một lớp nền khiêm tốn, điểm xuyết cho món chính, thì tại Euphoria, mọi thứ được sắp xếp lại dưới một góc nhìn hoàn toàn khác.

Lấy cảm hứng từ triết lý Gastro-Botanica do chính Jason Tan khởi xướng, nhà hàng đặt rau củ vào vị trí trung tâm của bữa tiệc, dẫn dắt trải nghiệm vị giác bằng chiều sâu hương vị và vẻ đẹp tự nhiên vốn có. Tại Euphoria, món Oignon Jamboree chính là hiện thân rõ nét cho triết lý Gastro-Botanica mà bếp trưởng Jason Tan theo đuổi. Món ăn sử dụng năm loại hành khác nhau, mỗi loại được xử lý bằng một kỹ thuật riêng, kết hợp tinh tế cùng trứng cá Oscietra Prestige và nước sốt Légumes Essence.

Oignon Jamboree là món ăn được lựa chọn nhiều nhất của thực khách khi đặt chân đến Euphoria. (Nguồn ảnh: TimeOut)

Địa chỉ: 76 Tras St Singapore 079015

Thời gian mở cửa:

Thứ ba - thứ tư: 18:30 -23:00;

Thứ năm - thứ sáu: 12:00 - 14:30, 18:30 - 23:00;

Thứ bảy: 18.30 - 23:00

Born (hạng 54) - Khi mỗi món ăn là một câu chuyện cuộc đời của đầu bếp Tan

Tọa lạc bên trong công trình lịch sử Jinrikisha Station, Born là dự án đầu tay của đầu bếp Zor Tan. Nhưng chỉ sau một năm hoạt động, Born đã giành một sao Michelin và đồng thời trở thành Nhà hàng mới xuất sắc nhất trong danh sách Singapore Asia’s 50 Best Restaurants.

Với mong muốn chuyển hóa trải nghiệm sống thành ngôn ngữ vị giác, đầu bếp Zor Tan kết hợp kỹ thuật ẩm thực Pháp với tinh thần Trung Hoa để tạo nên thực đơn nếm thử gồm chín món với 9 nguyên tắc: Khởi nguyên, Cội nguồn, Ký ức, Kỹ nghệ, Gắn kết, Thăng trầm, Thời gian, Phát triển và Di sản.

Bên cạnh đó, không gian của Born cũng góp phần nâng tầm trải nghiệm ẩm thực. Mái vòm đôi phát sáng, trần kính cao và tác phẩm điêu khắc giấy siêu thực tạo nên sự cân bằng giữa hiện đại và di sản, giữa chất thơ và sự tĩnh lặng. Mỗi chi tiết đều góp phần làm nổi bật hành trình kể chuyện bằng ẩm thực, tinh tế nhưng không phô trương.

Thiết kế nội thất tinh tế nâng tầm trải nghiệm, khiến mỗi bữa ăn tại nhà hàng Born trở nên ấn tượng. (Nguồn ảnh: Asia’s 50 Best Restaurants)

Địa chỉ: 1 Neil Rd, #01-01, Singapore 088804

Thời gian mở cửa:

Chủ nhật, thứ hai: đóng cửa

Thứ ba - thứ bảy: 18:00-23:00

Thevar (hạng 70) - Góc nhìn đương đại cho ẩm thực Ấn Độ truyền thống

Ẩm thực Ấn Độ từ lâu nổi tiếng với chiều sâu hương vị và những công thức nấu ăn gắn liền với văn hóa, tín ngưỡng và cộng đồng. Tuy nhiên, tại Thevar, mọi định nghĩa quen thuộc ấy được đặt dưới một góc nhìn mới mẻ. Mỗi món là sự kết hợp chặt chẽ giữa vị cay nồng đặc trưng, cách xử lý nguyên liệu tinh tế và phong cách trình bày hiện đại.

Thực đơn tại nhà hàng Thevar được giám tuyển để giữ tính đồng nhất xuyên suốt trải nghiệm. (Nguồn ảnh: Thaver)

Không gian tại Thevar cũng có thể trở thành điểm nhấn ấn tượng đối với thực khách khi được thiết kế ấm cúng với ánh đèn dịu, ghế da xanh lục và khu bếp mở mang lại cảm giác gần gũi, tự nhiên. Nhờ sự chỉn chu từ hương vị đến không gian, nhà hàng Thevar đã chạm đến đẳng cấp hai sao Michelin, như một minh chứng cho ẩm thực đỉnh cao.

Địa chỉ: 9 Keong Saik Rd., Singapore 089117

Thời gian mở cửa:

Chủ nhật, thứ hai: Đóng cửa

Thứ ba - thứ sáu: 17:30 - 23:00

Thứ bảy: 12:00 - 14:30, 17:30 - 23:00

Summer Pavilion (hạng 95) - Bữa tiệc Quảng Đông giữa khu vườn mùa hè

Dưới sự dẫn dắt của bếp trưởng Cheung Siu Kong, nhà hàng Summer Pavilion được biết đến với thực đơn Quảng Đông hiện đại, tập trung vào hải sản tươi sống và các món dim sum truyền thống. Những món ăn nổi bật có thể kể đến như cá vược biển hầm sốt Hoi Sin, thịt heo Ibérico nướng sốt mật ong cùng sò điệp vua áp chảo.

Nhà hàng Summer Pavilion mang đến trải nghiệm hiện đại mà vẫn giữ trọn bản sắc truyền thống. (Nguồn ảnh: Tripadvisor)

Ẩn mình trong khách sạn The Ritz-Carlton, Millenia Singapore, Summer Pavilion được thiết kế lấy cảm hứng từ khu vườn Trung Hoa, với ánh sáng tự nhiên, bàn ăn được bày biện cùng bộ dụng cụ bàn ăn được sơn tay tinh tế từ thương hiệu Richard Ginori. Chính vì vậy, khi đặt chân đến đây, thực khách sẽ được trải nghiệm vị giác trong một bầu không khí yên bình đầy sang trọng mà hiếm nhà hàng nào có được.

Địa chỉ: 7 Raffles Ave., Level 3 The Ritz-Carlton, Millenia, Singapore 039799

Thời gian mở cửa:

Cả tuần: 11:30 - 14:30, 18:30 - 22:30

Mỗi nhà hàng đều mang đến trải nghiệm ẩm thực chỉn chu, tinh túy đủ sức chinh phục cả những thực khách sành vị nhất. Vì vậy, nếu bạn đang tìm kiếm những trải nghiệm vị giác thật sự đáng nhớ, đây chính là những cái tên không thể bỏ qua trong hành trình khám phá Đảo quốc Sư tử.