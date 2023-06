5 người tình màn ảnh của Park Seo Joon: Ai được "đẩy thuyền" nhiều nhất?

Hwang Jung Eum - She Was Pretty

Tạo hình người tình màn ảnh của Park Seo Joon.

Năm 2015 được xem là khoảng thời gian đỉnh cao của phim Hàn Quốc, đây cũng chính là cột mốc cho Park Seo một bước thành sao lớn được săn đón nhất nhì màn ảnh nhỏ. Trong She was Pretty - “Cô nàng xinh đẹp”, anh đảm nhận vai Ji Seong Jun đóng cặp với Hwang Jung Eum vai Kim Hye Jin - bạn thân khi còn học chung ở trường cấp 1.

Phim có cốt truyện không quá mới mẻ vẫn là mô-típ hoàng tử lọ lem nhưng tạo hình “xấu đau xấu đớn” của Hwang Jung Eum và cảnh quay lãng mạn, đẹp đẽ giữa hai nhân vật chính là điểm cộng lớn để phim giữ được sức nóng hơn 8 năm qua.

Cũng trong phim, Ji Seong Jun cùng Kim Hye Jin có câu chuyện tình yêu vừa ngọt ngào vừa ngược tâm. Những phân cảnh diễn hài hước hay skinship của Park Seo Joon và Hwang Jung Eum đủ để fan đẩy thuyền nhiệt tình. Cả hai viết lên cái kết đẹp cho “Cô nàng xinh đẹp” thỏa mãn nỗi lòng của mọt phim, khiến người xem trải qua biết bao cung bậc cảm xúc.

Kim Ji Won - Fight for My Way

Park Seo Joon vào vai Go Dong Man đóng cặp với Kim Ji Won trong "Cháy mãi ước mơ".

Fight for My Way - “Cháy mãi ước mơ” gây được tiếng vang lớn cả ở Hàn Quốc và quốc tế, liên tục đứng đầu về tỉ lệ người xem trong cùng khung giờ chiếu so với các phim truyền hình khác. Hiện tại, phim đạt 9.4/10 điểm đánh giá trên iQIYI, 8.1/10 điểm đánh giá trên IMDb, 4/1/5 điểm đánh giá trên VieON với hơn 2 triệu lượt xem lại.

Tham gia bộ phim hài lãng mạn với cốt truyện chân thực miêu tả những khó khăn mà những người trẻ đang chiến đấu vì ước mơ trong độ tuổi thanh xuân, Park Seo Joon vào vai Go Dong Man đóng cặp với Kim Ji Won. Vào vai một cặp đôi từ bạn thân 20 năm thành người yêu cực ngọt ngào và dễ thương, Park Seo Joon và Kim Ji Won đã trở thành cặp đôi thanh xuân trong lòng bao khán giả.

Tuy không quen biết nhau từ trước nhưng Park Seo Joon và Kim Ji Won khá ăn ý khi diễn xuất, tương tác mượt mà và tạo “phản ứng hóa học” tốt khiến dân tình không ngừng đẩy thuyền. Hai người liên tục vướng tin đồn hẹn hò khi nhan sắc tới ngoại hình, diễn xuất tới tuổi tác của họ đều tương xứng.

Trong buổi phỏng vấn với KBS World, Park Seo Joon nói rõ về chuyện hẹn hò sao nữ kém 4 tuổi: “Tin đồn về việc chúng tôi hẹn hò bắt nguồn từ dòng chữ ‘Dongman (Aera), I love you’ được viết trên kịch bản, đó chỉ là thói quen của tôi mỗi khi hoàn thành công việc. Tôi có hẹn hò Kim Ji Won hay không? Câu trả là không phải”.

Hiện, cả hai từng đóng cặp với nhiều bạn diễn khác nhưng công chúng vẫn hào hứng ủng hộ Park Seo Joon gặp lại Kim Ji Won trong một tác phẩm nào đó và viết nên một câu chuyện tình khác sau 6 năm từ thời điểm “Cháy mãi ước mơ” lên sóng.

Park Min Young - What's Wrong With Secretary Kim?

Màn hợp tác với Park Min Young trong “Thư ký Kim sao thế” giúp tên tuổi Park Seo Joon bùng nổ mạnh mẽ.

Park Seo Joon ngày càng chứng minh thực lực ổn định và chịu khó thay đổi hình tượng. Nam diễn viên sở hữu dàn bạn diễn nữ khá chất lượng khi vừa có ngoại hình và diễn xuất tốt.

Màn hợp tác với Park Min Young trong phim What Wrong With Secretary Kim - “Thư ký Kim sao thế” giúp tên tuổi Park Seo Joon bùng nổ mạnh mẽ, đã được ưu ái đặt cho biệt danh là “Phó chủ tịch”, “Vua hài lãng mạn”. Sau 5 năm kể từ khi phát sóng, bộ phim gây sốt màn ảnh châu Á này vẫn “nóng hừng hực” với 4.6/5 điểm đánh giá trên VieON, 9.5/10 điểm đánh giá trên iQIYI.

Trong vai Phó chủ tịch Lee Yong Joon, Park Seo Joon có mối tình lãng mạn và đáng yêu với cô thư ký Kim Mi So khiến người hâm mộ xuýt xoa. Đến hiện tại, cặp đôi Park-Park vẫn đang được khán giả “đẩy thuyền” nhiệt tình.

Giữa năm 2021, Dispatch bất ngờ xác nhận cặp “Thư ký Kim” Park Seo Joon và Park Min Young đã hẹn hò được 2 năm 6 tháng. Ấy vậy, tất cả mọi thứ đã kết thúc khi Park Min Young bị khui có mối quan hệ tình cảm với một CEO.

Nữ diễn viên từng chia sẻ: “Tôi từng có những cuộc tình bí mật, nhưng không phải với Park Seo Joon. Tôi và anh ấy chưa bao giờ hẹn hò ở nước ngoài. Nếu tôi và bạn diễn là cặp tình nhân bí mật, sao tôi lại đăng ảnh lên mạng xã hội làm gì. Chúng tôi chỉ cần âm thầm bên nhau, không để lại bất kỳ dấu vết nào để mọi người truy ra”.

Go Ara - Hwarang

Tạo hình của Go Ara trong “Hoa kiếm”.

Hwarang - “Hoa kiếm” được xem là một trong những bộ phim quy tụ cả dàn sao “khủng” từ chính đến phụ. Trong phim, Park Seo Joon vai Moo Myung (Sun Woo Rang) là một tiện dân trong ngôi làng nhỏ. Anh dành sự quan tâm đặc biệt đến Go Ara vai Ah Ro - một cô gái mang thân thế nửa quý tộc, nửa thường dân và có cá tính mạnh, tính tình ngay thẳng. Bên cạnh cốt truyện xuất sắc, bối cảnh cùng nghệ thuật âm thanh, hình ảnh đỉnh cao, mối quan hệ giữa các nhân vật giúp Hoa Kiếm đạt được nhiều thành công. Hiện phim vẫn được đông đảo khán giả tìm xem trên VieON.

Park Seo Joon và Go Ara cùng tạo nên chất lãng mạn hiếm có từ cốt truyện lịch sử, giúp Hoa Kiếm không còn thô cứng. Bên cạnh câu chuyện tình tay ba giữa “nhà vua bù nhìn” Sam Maek Jong, Moo Myung và Ah Ro, người xem còn thích thú với những mẩu chuyện về tình bằng hữu, sự tranh chấp và thời nam sinh “nhất quỷ nhì ma”. Thay vì “đẩy thuyền” với “nàng ngọc nữ có đôi mắt đẹp và lạ nhất làng điện ảnh xứ Kim Chi”, công chúng mong muốn “nối dây tơ hồng” cho Park Seo Joon đến Park Hyung Sik hay Kim Taehyung (V - BTS) khi họ là bạn thân ngoài đời thực.

Có cơ duyên từ “Hoa kiếm”, Park Seo Joon giữ mối quan hệ thân thiết với V (BTS) và Park Hyung Sik. Sau đó, ba người cùng với Peakboy và Choi Woo Sik tạo thành “gia đình Wooga”. Hội bạn thân toàn mỹ nam gắn bó đến mức cứ có dịp nghỉ ngơi hay lễ tết nào đều hẹn hò, vui chơi cùng nhau, thậm chí ôm nhau cực tình cảm trong lễ Noel.

Ji Sung - Kill Me Heal Me

Ji Sung và Park Seo Joon càn quét gần như tất cả hạng mục giải thưởng nhờ “Tìm lại chính mình”.

Với thành công của bộ phim Kill Me Heal Me - “Tìm lại chính mình”, Ji Sung và Park Seo Joon càn quét gần như tất cả hạng mục giải thưởng tại MBC Drama Awards 2015, chiến thắng giòn giã ở khắp các mặt trận. “Bộ đôi” bùng nổ truyền thông khi vượt mặt hàng loạt ứng viên nặng ký để trở thành “Cặp đôi đẹp nhất”.

Mối tình của Ji Sung và Park Seo Joon trong “Tìm lại chính mình” rất mong manh khi Ji Sung vào vai nhân cách Ahn Yo Na - một “bánh bèo” 17 tuổi mê trai, thích làm điệu. Cô gánh chịu nỗi đau đớn xuất phát từ nội tâm của Do Hyun (nhân cách chính) mỗi khi anh không dám đối mặt. Diễn biến tình cảm của Ahn Yo Na và Oh Ri On (Park Seo Joon) đều là những chi tiết đắt giá khiến khán giả phải cười nghiêng ngả nhờ sự duyên dáng và hóm hỉnh.

Không chỉ có vẻ ngoài điển trai, diễn xuất ấn tượng, Ji Sung và Park Seo Joon đều có khả năng tương tác ăn ý cùng bạn diễn. Hai người trở thành cặp đôi nam - nam “trường tồn” trong lòng mọt phim Hàn.

Mỗi nhân vật Park Seo Joon đảm nhận đều toát lên những kiểu mẫu người yêu mà mọi chàng trai mong muốn, chứng minh là người tình hoàn hảo trên màn ảnh nhỏ của khán giả. Trên phim ngọt ngào là thế nhưng ngoài đời Park Seo Joon đã có “một nửa” của riêng mình khiến khán giả không còn dám “đẩy thuyền”.