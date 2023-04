5 ngành học độc lạ tuyển sinh năm 2023

Theo số liệu thống kê của Bộ GD&ĐT và dự báo xu hướng phát triển kinh tế thị trường, trong 3 năm tới với các nhóm ngành Công nghệ thông tin, Big data, Kinh tế kỹ thuật và nhóm ngành Xã hội sẽ tăng cao. Để bắt kịp xu hướng, các trường đại học mở ra nhiều ngành học độc lạ thu hút sinh viên.

Ngành Game

Đại diện Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cho biết, việc đào tạo các môn học liên quan đến Game được trường tổ chức dạy từ năm 2010 trong chương trình Kỹ sư công nghệ đa phương tiện.

Những môn học đó dù chưa giải quyết tổng thể vấn đề đào tạo nhân lực ngành Game nhưng là tiền đề quan trọng để trường đánh giá và quyết định thiết kế chương trình đào tạo chuyên về Game. Tên đầy đủ của ngành "Công nghệ game".

Dự kiến đưa ngành Game vào đào tạo chính quy. (Ảnh minh hoạ: V.N)

Trường đang trình đề án lên Bộ GD&ĐT. Nếu được chấp thuận, đây sẽ là chương trình đào tạo chính quy và chuyên sâu về game đầu tiên tại Việt Nam.

Chương trình Công nghệ được khảo sát kỹ lưỡng các yêu cầu tuyển dụng, tham khảo chương trình đào tạo game của các trường đại học lớn trên thế giới: New York University, Unversity of Southern California hay Digipen Institure of Technology.

Thời lượng đào tạo dự kiến 4 năm, hướng tới hai vị trí: nhà thiết kế game (Game designer) và phát triển game (Game developer).

Ngành Công nghệ tài chính

Một số trường đại học dần chuyển hướng sang đào tạo kiến thức khá mới của nền kinh tế số, sàn giao dịch chứng khoán, tiền số, tiền ảo… gồm: trường Đại học Kinh tế quốc dân, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Đại học Kinh tế TP.HCM, Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM, Đại học Ngân hàng TP.HCM.

Trường Đại học Kinh tế quốc dân bắt đầu mở ngành Công nghệ tài chính (FinTech) từ năm 2018, dạy bằng tiếng Anh, liên kết với Đại học Á Châu (Đài Loan). Năm nay, trường tuyển 100 chỉ tiêu ngành Công nghệ tài chính bằng tổ hợp A00, A01, D01, D07. Năm ngoái, điểm trúng tuyển theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT là 26,90, phương thức xét kết hợp dao động điểm chuẩn từ 20,85 đến 29,30 điểm.

Đại học Kinh tế TP.HCM năm nay cũng dành 50 chỉ tiêu tuyển sinh ngành Công nghệ tài chính.

Năm nay, trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM mở 5 ngành học mới gồm: Công nghệ tài chính, Khoa học dữ liệu, Luật, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, Thương mại điện tử. Trường Đại học Hoa Sen cũng mở ngành học mới Công nghệ tài chính (Fintech), Tiếp thị kỹ thuật số (digital marketing), Phim, Kinh tế thể thao.

Ông Trần Mạnh Hà, Trưởng phòng Đào tạo, Học viện Ngân hàng thông tin, năm nay trường đưa vào 4 chương trình đào tạo mới, trong đó có Ngân hàng số, Công nghệ tài chính.

Nhà trường nghiên cứu rất kỹ về nhu cầu của thị trường lao động và nhu cầu của các đơn vị tuyển dụng trong nhiều năm tới và thấy rằng các chương trình nhận được sự quan tâm đặc biệt lớn của thị trường tuyển dụng. Chương trình đào tạo về Ngân hàng số và Công nghệ tài chính mang tính đào tạo liên ngành, tức là nó không mang tính truyền thống thuộc một ngành cụ thể, mà sẽ liên ngành giữa ngành Ngân hàng, ngành Tài chính với công nghệ thông tin.

Ngành Công nghệ tài chính gồm nhiều kiến thức tổng hợp về tài chính, kinh tế số, sàn giao dịch chứng khoán, tiền số, tiền ảo… (Ảnh minh hoạ: V.N)

Ngành Sản xuất ô tô điện

Ngành Công nghệ ô tô điện hệ đại học chính quy hiện được đào tạo tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, trường Đại học Công nghệ TP.HCM. Ngành này chưa được nhiều trường đại học khối ngành kỹ thuật đầu tư.

Năm nay, Đại học Công nghệ TP.HCM tuyển sinh ngành Công nghệ ô tô điện theo các phương thức xét: điểm thi tốt nghiệp THPT (khối A00, A01, D01), điểm thi đánh giá năng lực, học bạ.

Ngành Kinh tế thể thao

Kinh tế thể thao được xác định những hoạt động kinh doanh liên quan đến thể thao và giải trí (bao gồm các giải đấu thể thao từ phong trào đến chuyên nghiệp).

Một số trường đào tạo chuyên ngành Kinh tế thể thao: trường Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Đại Nam, Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh, Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng, Đại học Hoa Sen… Mỗi trường xây dựng chương trình học cùng số lượng tín chỉ khác nhau.

Lý giải việc đào tạo ngành này, TS Lê Đắc Sơn, Chủ tịch hội đồng trường Đại học Đại Nam cho biết, hiện chúng ta thiếu hụt nhân lực về Quản lý và truyền thông thể thao, giải quyết bài toán truyền thông, quảng bá thể thao, hình ảnh đất nước. Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành này có thể làm agency sự kiện, truyền thông, marketing cho doanh nghiệp, tổ chức, hiệp hội thể thao các cấp hay resort, khách sạn…

Ngành Nghệ thuật số

Ngành Nghệ thuật số còn khá mới mẻ.

Nghệ thuật số là ngành vận dụng công nghệ số vào quá trình sáng tạo, tạo ra các sản phẩm nghệ thuật, truyền tải thông điệp trên nền tảng công nghệ. Hiện cả nước có 2 trường đại học mở ngành học Nghệ thuật số.

Đại học Công nghệ TP.HCM tuyển sinh ngành Digital Marketing, Nghệ thuật số (Digital Art) từ năm 2022.

Đại học Hoa Sen tuyển sinh 2023 ngành Nghệ thuật số bằng các tổ hợp A01, D01, D09, D14.