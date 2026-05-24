5 nam thần, mỹ nhân gầy đến trơ xương khiến cả showbiz phát hoảng

Xu hướng “Phải trắng, phải gầy, phải trẻ” đang càn quét khắp showbiz xứ Trung và gây nhiều tranh cãi trên các diễn đàn giải trí. Bởi lẽ, có không ít người vì “đu trend” mà sử dụng những biện pháp cực đoan, vừa ảnh hưởng đến sức khỏe lại khiến netizen hết hồn với ngoại hình gầy gò quá mức, bị ví von là chẳng khác nào “bạch cốt tinh”.
1. Bạch Lộc
Bạch Lộc vốn sở hữu gương mặt bầu bĩnh, xinh xắn, dễ gây thiện cảm với khán giả. Thế nhưng khi nhìn vào vóc dáng của nữ diễn viên Châu Sinh Như Cố , không ít người phải giật mình vì trông cô gây đến trơ cả xương, đôi chân thì chẳng khác nào chiếc đũa.
Thế nên, khi cô livestream nhắc nhở mọi người nên hưởng thụ việc ăn uống thì chẳng hề thuyết phục tẹo nào. Nhiều ý kiến cho rằng Bạch Lộc đang cố o ép bản thân quá mức để kiểm soát cân nặng nhưng cũng có người lo lắng nữ diễn viên sở dĩ gầy gò như vậy là do sức khỏe không tốt.
Cuối năm 2025, Bạch Lộc đã tiết lộ tình trạng sức khỏe bất ổn. Cô đột nhiên bị suy nhược cơ thể, từng có lúc rơi vào trạng thái kiệt quệ nguy hiểm và phải tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để điều trị nhưng vẫn chưa thể xác định được nguyên nhân dẫn đến sức khỏe sa sút. Mặc dù sau đó sức khỏe của Bạch Lộc đã khá hơn đôi chút nhưng việc không xác định được chính xác nguyên nhân bệnh cũng như điều trị dứt điểm khiến người hâm mộ "như đứng đống lửa, như ngồi đống than".
Nhiều người cho rằng, việc Bạch Lộc gầy gò, sút cân có thể là di chứng của căn bệnh bí ẩn kia và lo lắng thay cho người đẹp.
2. Mạnh Tử Nghĩa
Sau thành công của bộ phim Cửu Trùng Tử, Mạnh Tử Nghĩa vươn lên trở thành nàng tiểu hoa được săn đón của Cbiz hiện nay. Vốn dĩ người đẹp này được khen ngợi hết lời vì tỷ lệ cơ thể hoàn hảo, eo thon chân dài chẳng khác gì người mẫu. Thế nhưng gần đây, nữ diễn viên đang tụt phong độ nhan sắc khi mải mê chạy theo trend ép cân.
Nhìn vào những hình ảnh mới nhất của Mạnh Tử Nghĩa, người hâm mộ phải bàng hoàng khi thấy cô gầy rộc đi trông thấy, cánh tay và chân nhỏ xíu, eo mảnh đến mức còn nhỏ hơn tờ bảng tên trong show Running Man . Không chỉ vậy, gương mặt của Mạnh Tử Nghĩa lộ rõ vẻ mệt mỏi, phờ phạc, có phần xuống phong độ so với trước đây. Trang QQ cho rằng, việc ép cân quá mức là một bước đi khá là sai đối với Mạnh Tử Nghĩa.
3. Điền Hi Vi
Điền Hi Vi là sao nữ “mặt học sinh thân hình phụ huynh” đang hot của làng giải trí Hoa ngữ. Thế nhưng, trang QQ cho biết, nữ diễn viên này cũng góp mặt trong hàng ngũ “bạch cốt tinh” của Cbiz khi cao hơn 1m70 mà chỉ nặng vỏn vẹn chưa tới 40kg.
Thậm chí, trong những loạt ảnh gần đây của Điền Hi Vi, không khó để thấy được nữ diễn viên phim Trục Ngọc gầy đến trơ xương, chân tay khẳng khiu, thậm chí, vòng 1 cũng “tàng hình” luôn, không còn “bốc lửa” như trước đây nữa.
Điều đáng nói là Điền Hi Vi có vẻ rất thích xây dựng hình ảnh tham ăn trước mắt công chúng. Mỗi lần livestream, người đẹp này đều bày ra đủ loại thịt cá, cứ như có thể ăn được rất nhiều chỉ trong một bữa. Thế nhưng thực tế, trong suốt cả phiên live, nữ diễn viên họ Điền chỉ thực sự ăn có vài miếng ít ỏi mà thôi. Điều này khiến cô bị chê là thích "làm màu" và nhận nhiều chỉ trích trên MXH.
4. Tống Tổ Nhi
Cách đây không lâu, Tổng Tổ Nhi vừa lọt vào top tìm kiếm trên MXH khi xuất hiện tại sự kiện với bộ váy đỏ rực rỡ và kiểu make up theo phong cách mỹ nhân xứ Cảng giai đoạn 80-90. Tuy nhiên, thay vì xuýt xoa khen ngợi, công chúng lại quay ra bàn tán không ngừng về ngoại hình khác lạ, có phần đáng sợ của nữ diễn viên Khom Lưng sau khi giảm cân quá đà.
Nhiếu ý kiến cho rằng Tống Tổ Nhi sở dĩ giảm cân là để “ăn hình” hơn khi đóng phim cổ trang. Tuy nhiên, với tình hình hiện tại, e rằng Tống Tổ Nhi đã có bước đi sai lầm. Người hâm mộ nữ diễn viên thì lo lắng không thôi khi chứng kiến thân hình mỏng manh, xương xẩu của cô và e ngại rằng Tống Tổ Nhi sẽ không đủ sức khỏe để chống chọi với guồng quay công việc.
5. La Vân Hi
Không chỉ phái đẹp mà xu hướng ép cân còn lan sang cả các sao nam Cbiz, trong đó tiêu biểu nhất là La Vân Hi. Nam diễn viên Hương Mật Tựa Khói Sương không ít lần gây tranh cãi vì dáng người mỏng như lá lúa, gương mặt hốc hác vì quá gầy khi xuất hiện trên màn ảnh nhỏ.
Gần đây, La Vân Hi có nhận vai nhân viên cứu hộ trong phim mới. Netizen cho rằng, body hiện tại của nam diễn viên có vẻ “lệch pha” với kiểu nhân vật này. Bản thân La Vân Hi nên tăng cân để đảm bảo sức khỏe và phù hợp hơn với vai diễn.
Xu hướng “phải gầy mới đẹp” của các nghệ sĩ Hoa ngữ đang bị công chúng phản đối gay gắt, thậm chí bị đánh giá là độc hại. Đặc biệt là khi các ngôi sao Cbiz càng gầy lại càng mê đóng vai tướng quân hay kiểu nhân vật mạnh mẽ, lợi hại khiến dân tình ngao ngán không thôi.
Nguồn: QQ