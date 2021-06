5 mỹ nhân showbiz khổ sở vì bad boy: Song Ji Hyo - Đường Yên đổi vận, vợ cũ bất lực nhìn Hoàng Cảnh Du thành công

Những mối tình trong showbiz từ trước đến nay luôn chịu áp lực rất lớn từ dư luận. Nổi tiếng, tài năng, xinh đẹp không đồng nghĩa với việc tình duyên sẽ thuận buồm xuôi gió, không gặp trắc trở. Song Ji Hyo, Đường Yên hay Lee Tae Ran,... từng là nạn nhân trong chuyện tình cảm, có người bị bạn trai lừa gạt, thậm chí đe dọa tung ảnh nóng. Họ nhanh chóng vượt qua quãng thời gian đen tối bằng nhiều cách khác nhau. 4 mỹ nhân trong danh sách nay đã đổi đời hoặc có tình duyên viên mãn, chỉ duy nhất vợ cũ của Hoàng Cảnh Du bất lực nhìn nam diễn viên ngày càng nổi tiếng dù đã cố gắng đáp trả tới cùng.

Khi nói về tình duyên của Song Ji Hyo, người hâm mộ sẽ nghĩ tới ngay Baek Chang Joo - CEO công ty C-Jes Entertainment. Năm 2012, Song Ji Hyo và Baek Chang Joo công khai hẹn hò. Chỉ 1 năm sau, họ chia tay trong hòa bình nhưng mãi tới năm 2015 mới công khai chuyện tan vỡ cho công chúng biết.

Trên thực tế, Song Ji Hyo còn một mối tình mà ít người biết đến. Trong chuyện tình này, người đẹp sinh năm 1981 đã phải chịu đựng không ít tổn thương. Cụ thể, trong 1 tập của Knowing Brothers, Song Ji Hyo đã được dàn MC chương trình hỏi có khi nào cô từng bị lừa dối không. Nữ diễn viên đã thành thật chia sẻ cô đã từng bị bạn trai cũ lừa dối. Không tiết lộ cụ thể về danh tính người này, Song Ji Hyo khiến công chúng vô cùng tò mò.

Trong quá khứ, Song Ji Hyo từng bị bạn trai phản bội còn ở thời điểm hiện tại, cô đã được bù đắp xứng đáng bằng hàng loạt thành công trên con đường sự nghiệp. Người đẹp ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng trên nhiều lĩnh vực nghệ thuật từ phim ảnh cho tới show truyền hình. Trong lĩnh vực phim truyền hình và điện ảnh, Song Ji Hyo nhận được nhiều sự chú ý với hàng loạt tác phẩm như Hoàng Cung 2, Song Hoa Điếm, Truyền Thuyết Jumong… Bên cạnh đó, cô nổi tiếng khắp châu Á qua show truyền hình ăn khách Running Man.

Song Ji Hyo có nhiều nguồn thu nhập đáng kể bao gồm đóng phim, quay show truyền hình thực tế, quảng cáo,... Người đẹp cũng tích cực hoạt động tại nước ngoài. Cô nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả Trung Quốc khi tham gia show We Are In Love. Với độ hot ở nước ngoài, người đẹp còn "cá kiếm" từ hàng loạt sự kiện fan meeting được tổ chức bên ngoài lãnh thổ Hàn Quốc. Theo thống kê của Celebrity Net Worth, khối tài sản của Song Ji Hyo ước tính rơi vào khoảng 12 triệu USD (tương đương 276 tỷ đồng).

Vào năm 2001, trong khi sự nghiệp đang phát triển thuận lợi, mỹ nhân Những Nàng Công Chúa Nổi Tiếng - Lee Tae Ran bất ngờ bị bạn trai cũ kiêm quản lý dọa công khai đoạn video clip ghi lại cảnh phòng the giữa hai người. Vào thời điểm đó, chỉ cần nghe cụm từ clip nóng, công chúng sẽ liên tưởng ngay tới một scandal vô cùng nghiêm trọng. Dù chỉ là lời đe dọa từ phía bạn trai cũ nhưng vụ ồn ào vẫn khiến hình ảnh Lee Tae Ran bị ảnh hưởng nặng nề. Không ít nhãn hàng đã gạch tên cô ra khỏi danh sách những nghệ sĩ mà họ hợp tác.

Người đẹp họ Lee từng có một sự nghiệp rạng rỡ

... để rồi tưởng chừng đánh mất tất cả vì bị bạn trai cũ doạ tung clip nóng

Người đẹp chấp nhận làm lại từ đầu, dùng thực lực và sự cố gắng để lấy lại tình cảm từ công chúng. Sau vài năm kiên trì, Lee Tae Ran ghi dấu ấn chói lọi với siêu phẩm Những Nàng Công Chúa Nổi Tiếng (2006). Với tác phẩm này, tên tuổi cô còn vươn tới tầm châu Á.

Bên cạnh sự nghiệp thăng hoa, người đẹp còn gặp nhiều may mắn trong đường tình duyên. Năm 2014, cô kết hôn với một doanh nhân sau ba tháng hẹn hò. Không ít lần nữ diễn viên xuất hiện trên truyền hình ca ngợi ngoại hình lẫn tính cách của ông xã. Hiện tại, cặp đôi vẫn duy trì được cuộc hôn nhân hạnh phúc đáng ngưỡng mộ.

Lee Tae Ran trong lễ cưới được tổ chức hồi năm 2014

Trước khi trở thành diễn viên, Yoo In Na đã theo đuổi giấc mơ trở thành ca sĩ. Khi mới 17 tuổi, người đẹp ký hợp đồng với một công ty giải trí. Trong một lần chở Yoo In Na về nhà, vị giám đốc của công ty này đã quấy rối cô trên xe hơi. Nữ diễn viên cố sức đẩy người đó ra thật xa nhưng vẫn bị anh ta hôn được lên mặt. Sự chống trả quyết liệt từ Yoo In Na đã khiến vị giám đốc từ bỏ ý định xâm hại cô.

Mọi việc vẫn chưa dừng lại. Người đàn ông này chưa để yên cho Yoo In Na, tiếp tục uy hiếp, ép nữ diễn viên không được tiết lộ những chuyện đã xảy ra trong xe hơi ngày hôm đó. Quá sợ hãi, cô tìm mọi cách "tháo chạy" khỏi công ty. Nữ ca sĩ quyết định đầu quân cho YG và chuyển hướng sang diễn xuất.

Tác phẩm Gia Đình Là Số 1 - phần 2 (2009) mang tên tuổi người đẹp đến gần hơn với khán giả khắp châu Á. 3 năm sau đó, Queen In Hyun's Man đã đưa Yoo In Na lên tầm cao mới. Cô và bạn diễn điển trai trong phim là Ji Hyun Woo còn được dân tình "ship" điên đảo một thời.

Nữ diễn viên trong Gia Đình Là Số Một

Cặp đôi "phim giả tình thật" và thậm chí có một trong những màn tỏ tình ấn tượng nhất lịch sử Kbiz. Đáng tiếc, Yoo In Na và Ji Hyun Woo chính thức "đường ai nấy đi" chỉ sau khoảng 2 năm hẹn hò ngắn ngủi. Nhiều người cho rằng, tình cảm giữa họ dần phai nhạt trong khoảng thời gian mỹ nam sinh năm 1984 nhập ngũ.

Yoo In Na và Ji Hyun Woo chia tay trong sự tiếc nuối của người hâm mộ sau màn tỏ tình chấn động

Những năm gần đây, sự nghiệp Yoo In Na tiếp tục thăng hoa. Năm 2016, người đẹp vang danh khắp châu Á nhờ siêu phẩm Goblin. Có thể nói rằng, sự nghiệp của Yoo In Na phát triển tuy khá chậm nhưng lại vô cùng vững chắc.

Đường Yên từng trải qua một mối tình buồn bã với Khưu Trạch. Thuở còn mặn nồng, cô yêu chiều bạn trai hết mực, còn răm rắp nghe lời anh, đổi lại Khưu Trạch đã phản bội, coi thường cô. Nhiều nguồn tin cho hay, trong thời gian hẹn hò với Đường Yên, nam diễn viên liên tục tán tỉnh, qua lại với những nữ đồng nghiệp khác.

Truyền thông thậm chí còn đưa tin Đường Yên suy sụp đến mức tự tử sau khi chia tay Khưu Trạch, kèm theo tin đồn là hình ảnh nữ diễn viên nằm trên giường bệnh, được bác sĩ băng bó vùng cánh tay bị thương được truyền thông tung ra. Trước thông tin tiêu cực, phía Đường Yên đã ra sức phủ nhận.

Sau cú sốc tình cảm, Đường Yên đã "lột xác", ngày càng trở nên xinh đẹp, quyến rũ hơn. Cô tiếp tục gặt hái nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ trên hành trình sự nghiệp. Dù đôi lúc người đẹp vấp phải tranh cãi về diễn xuất, rating phim trồi sụt song nhìn chung sự nghiệp của Đường Yên trong vài năm trở lại đây vẫn khiến rất nhiều đồng nghiệp nữ phải ngưỡng mộ.

Đường Yên ngày càng quyến rũ, xinh đẹp hơn sau cú sốc tình cảm

Bên cạnh sự nghiệp thành công, người đẹp còn tìm được chân ái của đời mình sau mối tình thất bại với Khưu Trạch. Đường Yên - La Tấn nhiều lần hợp tác trên màn ảnh nhưng phải đến năm 2016, họ mới chính thức là một đôi ở ngoài đời thật. Năm 2018, lễ cưới trong mơ của cặp đôi chính thức được diễn ra trong sự chúc mừng của người hâm mộ khắp châu Á. La Tấn yêu chiều bà xã hết mực. Có lần cánh săn ảnh chụp được hình nam tài tử đưa vợ ra sân bay. Anh dõi theo vợ từ xe ô tô, phải tới khi bà xã vào tận bên trong sảnh, La Tấn mới yên tâm trở về nhà.

La Tấn đưa Đường Yên ra sân bay

Anh dõi theo từng bước đi của bà xã, quyến luyến không muốn rời xa vợ

Vương Vũ Hinh vốn là một nhân vật có tiếng tăm và nhiều mối quan hệ trong giới giải trí, tuy nhiên được công chúng biết đến với tư cách là vợ cũ của nam diễn viên Thượng Ẩn - Hoàng Cảnh Du. Cô được cho là đã trải qua một cuộc hôn nhân nhiều nước mắt với mỹ nam sinh năm 1992. Cụ thể, trợ lý của Vương Vũ Hinh từng công khai bằng chứng cho thấy người đẹp họ Vương và Hoàng Cảnh Du kết hôn vào năm 2016, kèm theo đó là giấy khám sức khoẻ chứng minh Vương Vũ Hinh bị Hoàng Cảnh Du đánh đập dã man.

Những hình ảnh chứng minh cả hai có mối quan hệ vượt mức tình bạn

Phía Vương Vũ Hinh công bố hình ảnh về giấy đăng ký kết hôn và giấy khám sức khoẻ với kết quả cô bị bạo hành, đánh đập dã man

Sau đó không lâu, truyền thông xứ Trung loan tin Vương Vũ Hinh có ý định tự sát. Trợ lý của Vương Vũ Hinh tiết lộ thêm rằng, cô mắc chứng trầm cảm, bị fan Hoàng Cảnh Du ráo riết theo chân, quấy rối cuộc sống cá nhân.

Sau loạt ồn ào chấn động, sự nghiệp Hoàng Cảnh Du vẫn ngày một thăng tiến trong sự ngỡ ngàng của công chúng. Trong bối cảnh nhiều đồng nghiệp bị xóa bỏ hình ảnh khỏi dự án sau bê bối đời tư thì phim của nam diễn viên họ Hoàng vẫn được lên sóng thuận lợi. Hoàng Cảnh Du vẫn nhận phim mới đều đều, trong đó có cả tác phẩm được đầu tư cực khủng.

Trên tấm poster của dự án lớn mang tên Cùng Nhau có sự tham gia của dàn sao hạng A, hình ảnh Hoàng Cảnh Du được đặt ngay ở vị trí trung tâm

Nam diễn viên ngày càng thành công trong sự nghiệp dù vướng bao lùm xùm tình ái

Nguồn ảnh: Weibo, Baidu, Naver