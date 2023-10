5 món skincare siêu hot tại Hàn nhưng ở Việt Nam ít biết

Olive Young là một trong những chuỗi cửa hàng bán lẻ đa ngành tại Hàn Quốc, chuyên kinh doanh mỹ phẩm làm đẹp, thực phẩm chăm sóc sức khoẻ và các phụ kiện cao cấp. Có thể nói, danh sách những thương hiệu H&B lớn và nổi tiếng nhất tại Hàn Quốc không thể thiếu vắng cái tên Olive Young - địa chỉ mua sắm uy tín, chất lượng của các tín đồ làm đẹp.

Hãy cùng điểm danh 5 món đồ skincare đang nằm trong top bán chạy tại Olive Young. Đây đều là những item lành tính, an toàn, sở hữu khả năng bảo vệ và chăm da vượt trội:

1. Kem chống nắng Beauty Of Joseon Relief Sun: Rice + Probiotics

Kem chống nắng Beauty Of Joseon là một trong những món mỹ phẩm được nhiều beauty blogger lăng xê nhất năm qua. Em này thuộc dòng kem chống nắng hoá học với khả năng chống nắng toàn diện, giúp bảo vệ và nuôi dưỡng da trắng sáng đều màu. Sản phẩm có chỉ số chống nắng cao SPF 50+ PA++++, thành phần chứa 30% chiết xuất cám gạo cùng phức hợp men vi sinh từ ngũ cốc, mang đến cho chị em 1 làn da khỏe mạnh bất chấp các tác động từ môi trường.

Beauty Of Joseon Relief Sun: Rice + Probiotics sở hữu chất kem dạng water gel với đặc tính mướt mịn, dễ tán và tan nhanh. Khi thoa lên da sẽ để lại 1 lớp màng bóng, ẩm. Em này tuy có độ ẩm cao nhưng không hề tạo cảm giác bết rít khó chịu. Vậy nên nếu nàng thuộc tuýp da khô hoặc da hỗn hợp thì đừng vội bỏ qua kem chống nắng Beauty Of Joseon - item bán chạy bậc nhất tại Olive Young.

Nơi mua: Son Auth Giá: 270.000 VND

2. Anua 77% Heartleaf Soothing Toner

Anua 77% được đánh giá là toner “quốc dân" tại Hàn Quốc với 3 chức năng ưu việt: làm dịu da, cấp ẩm và loại bỏ tế bào chết. Em này sở hữu thành phần hoạt tính với 77% chiết xuất cây diếp cá, đảm bảo an toàn và lành tính cho da nhạy cảm. Kết hợp cùng nhóm thành phần dịu da (chiết xuất trà xanh, cúc La Mã...), nhóm thành phần cấp ẩm (chiết xuất rau sam, vitamin…) và nhóm thành phần tẩy tế bào chết (chiết xuất cây táo, chiết xuất mía đường), Anua 77% đã đem đến hiệu quả chăm da vượt trội, đặc biệt an toàn và phù hợp với những cô nàng da mụn.

Ngoài ra, Anua 77% còn ghi điểm ấn tượng với chất toner lỏng, mịn, thấm nhanh, ráo mặt và không gây bít tắc lỗ chân lông. Nhờ sở hữu độ pH 5.5 - 6 nên sản phẩm có khả năng cân bằng da hiệu quả, giúp cấp ẩm và giữ ẩm cho da luôn mềm mịn căng khoẻ.

Nơi mua: Happy Kaylee Giá: khoảng 1 triệu

3. Kem Chống Nắng Round Lab Birch Juice Moisturizing Sun Cream

Tương tự như Beauty Of Joseon, Round Lab cũng là dòng kem chống nắng hoá học rất được ưa chuộng và bán chạy tại chuỗi cửa hàng bán lẻ Olive Young. Ưu điểm của item này đó là sở hữu 4 màng lọc hữu cơ thế hệ mới gồm: Uvinul A Plus, Tinosorb M, Iscotrizinol, Uvinul T 150, có tác dụng bảo vệ da khỏi tia UV, bụi mịn và các tác nhân gây hại từ môi trường. Nhờ thành phần được bổ sung Niacinamide và vitamin C nên kem chống nắng Round Lab có khả năng chống oxy hoá tốt, giúp nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh và mịn màng.

Với kết cấu dạng kem mỏng mướt, khi thoa Round Lab lên da sẽ tạo nên lớp finish cực đẹp, mang đến cảm giác ẩm mượt tự nhiên, nói không với vón cục và bết dính. Sản phẩm phù hợp với mọi loại da nhưng ưu tiên da thiên khô và da thiếu nước. Những nàng thuộc tuýp da dầu, đặc biệt là da dầu mụn và nhiều bã nhờn thì nên cân nhắc, tham khảo kỹ thông tin trước khi sử dụng.

Nơi mua: Lam Thao Cosmetic Giá: 500.000 VND

4. Mediheal Madecassoside Blemish Pad

Ngoài các sản phẩm dưỡng môi/tẩy da chết môi, Mediheal còn sở hữu 1 “siêu phẩm" mang tên Madecassoside Blemish Pad. Đây là toner pad dạng miếng bông, được làm bằng sợi thuần chay với thành phần dưỡng cao cấp, an toàn. Mỗi miếng pad đều được thấm đẫm tinh chất và có thiết kế bo tròn để đảm bảo vừa vặn khi apply lên da mặt.

Phiên bản Blemish có khả năng làm dịu, phục hồi và cải thiện vết thâm hiệu quả. Cụ thể, sản phẩm được nghiên cứu có thể giúp giảm thâm và sẹo 16,78% chỉ sau 4 tuần sử dụng. Bên cạnh đó, item còn có công dụng phục hồi và làm sáng da vượt trội. Madecassoside Blemish Pad phù hợp sử dụng với những làn da đang gặp tình trạng về mụn, sẹo hoặc không đều màu.

Nơi mua: Medical US Giá: ~765.000 VND

5. Tinh chất Goodal Green Tangerine Vita C Dark Spot Serum

Ưu điểm của Goodal Green Tangerine Vita C Dark Spot Serum đó là sở hữu thành phần giàu dưỡng chất với 70% chiết xuất Quýt Xanh chứa vitamin C ở nồng độ cao, đem đến hiệu quả làm sáng da và trị thâm nám vượt trội. Sản phẩm có mùi thơm cam quýt thoang thoảng, tạo cảm giác thư giãn dễ chịu khi sử dụng. Chất kem hơi đặc, thấm nhanh và không gây châm chích là một điểm cộng giúp item này “lọt mắt xanh” của nhiều tín đồ mê làm đẹp.