5 mẹo đơn giản giúp thu nhỏ lỗ chân lông

Kích thước lỗ chân lông được quy định bởi yếu tố di truyền. Vậy nên vốn dĩ, bạn không thể thu nhỏ lỗ chân lông về mặt kích cỡ. Tuy nhiên, các nàng có thể giải quyết được tình trạng bít tắc lỗ chân lông, và khiến chúng nhỏ mịn hơn về phần nhìn, bằng việc skincare đúng cách. Sau đây là 5 bí kíp thu nhỏ lỗ chân lông đơn giản mà hiệu quả, các nàng nên tham khảo.

Dùng sản phẩm chứa acid

Các thành phần thuộc nhóm AHA (glycolic acid), hay BHA (salicylic acid) đều là những lựa chọn tuyệt vời trong khoản làm sạch lỗ chân lông. "AHA và BHA sẽ làm tan rã liên kết giữa các tế bào, cùng bề mặt làn da. Điều này cần thiết để giúp lỗ chân lông được thông thoáng", theo bác sĩ Joshua Zeichner tại New York.

Cả hai nhóm acid đều có thể loại bỏ tế bào chết. Tuy nhiên, AHA hoạt động ở bề mặt để giúp làm mịn và nâng tông da tươi sáng. Cơ chế này giúp AHA trở thành lựa chọn dịu nhẹ cho làn da khô và nhạy cảm. Còn BHA thì thâm nhập sâu hơn để loại bỏ các tế bào tích tụ trong lỗ chân lông, nên lý tưởng cho làn da dầu hoặc có xu hướng bị mụn.

Bạn cần lưu ý rằng, acid khiến làn da nhạy cảm hơn với ánh nắng. Vậy nên, bạn hãy thoa kem chống nắng cẩn thận mỗi ngày.

Thêm retinol vào quy trình

Retinol không chỉ làm tốt nhiệm vụ là phẳng nếp nhăn và xóa mờ đốm thâm, thành phần này còn giúp trị mụn, hỗ trợ thu nhỏ lỗ chân lông. Retinol kích thích sản sinh collagen, đồng thời kiểm soát dầu thừa. Nhờ vậy, làn da của bạn sẽ trở nên mịn màng hơn, ít nổi mụn và lỗ chân lông se nhỏ lại.

Ban đầu, retinol có thể gây kích ứng, bong tóc làn da. Do đó, bạn hãy bắt đầu với những sản phẩm retinol có công thức dịu nhẹ. Hãy thoa một lượng bằng hạt đậu lên làn da khô và sạch hoàn toàn, chờ đợi khoảng 5 phút, rồi bôi kem dưỡng ẩm. Lưu ý là bạn không nên dùng retinol và AHA/BHA cùng một tối, mà nên bôi cách ngày.

Dùng sản phẩm chăm sóc da dịu nhẹ

Nếu bạn dùng các sản phẩm chăm sóc da khắc nghiệt như sữa rửa mặt quá mạnh, tẩy tế bào chết dạng hạt với hy vọng thu nhỏ lỗ chân lông, thì giờ là lúc nên thay đổi. Trên thực tế, việc tác động mạnh lên làn da có thể dẫn đến tình trạng kích ứng, khiến lỗ chân lông to hơn.

Bạn nên chuyển sang dùng sữa rửa mặt dịu nhẹ, tẩy tế bào chết hóa học để cải thiện sức khỏe cho làn da, giúp lỗ chân lông nhỏ mịn. Về lâu dài, việc kết thân với các sản phẩm dịu nhẹ còn giúp ngăn nguy cơ lão hóa sớm.

Kiểm tra các sản phẩm makeup

Các sản phẩm makeup có thể là nguyên nhân khiến lỗ chân lông to hơn. Một số công thức dễ gây nên tình trạng da bị bít tắc. Hãy ưu tiên các sản phẩm trang điểm non-comedogenic (không gây bít tắc lỗ chân lông), đặc biệt là nếu bạn sở hữu làn da dầu và dễ lên mụn. Bên cạnh đó, bạn cũng nên tránh các sản phẩm chứa cồn, vì chúng có thể khiến da khô, bị kích ứng.

Bôi kem chống nắng

"Ánh mặt trời phá vỡ collagen - yếu tố chịu trách nhiệm cho việc giữ làn da săn chắc, đàn hồi. Do đó, ánh nắng có thể khiến lỗ chân lông to hơn, và da chảy xệ nếu bạn tiếp xúc thường xuyên", theo bác sĩ Rachel Nazarian tại New York. Hãy bôi kem chống nắng có chỉ số tối thiểu là SPF 30 vào mỗi sáng, để làn da được bảo vệ hiệu quả, giảm thiểu tình trạng lỗ chân lông to.

Nguồn: Marie Claire, Healthline

Ảnh: Sưu tầm