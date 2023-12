5 mẫu áo blazer trẻ trung nhất, ai cũng có thể mặc đẹp

Đây là mẫu áo khoác rất thanh lịch và sang trọng, đồng thời luôn chuẩn mốt với thời gian. Áo blazer thích hợp để diện trong nhiều hoàn cảnh, như đi dạo phố, dự tiệc cuối năm hay mặc tới công sở. Không chỉ giúp người mặc có được vẻ ngoài chỉn chu, lịch sự, áo blazer còn có khả năng "hack" tuổi nếu chị em chọn kiểu khéo léo. Dưới đây là 5 mẫu áo blazer trẻ trung nhất, chị em nên tham khảo để "ăn gian" tuổi hiệu quả.



Áo blazer kẻ

Áo blazer kẻ đang nhận được sự yêu thích của rất nhiều quý cô sành điệu. Mẫu áo này phảng phất nét cổ điển nhưng vẫn tạo sự nổi bật và trẻ trung cho người mặc. Áo blazer kẻ kết hợp rất ăn ý với các mẫu áo như sơ mi sáng màu, áo len trơn hay áo thun dài tay để tăng thêm hiệu quả "hack" tuổi và độ sành điệu cho người mặc. Cuối cùng, bạn hãy hoàn thiện bộ trang phục với một chiếc quần jeans, quần âu hay chân váy dài, tổng thể sẽ ghi điểm phong cách.

Áo blazer màu trắng

Các mẫu áo khoác màu trắng đang dẫn đầu xu hướng mùa lạnh 2023 và blazer mang tông màu này cũng không phải là ngoại lệ. Áo blazer màu trắng giúp thắp sáng cả set trang phục, nhờ vậy mà vẻ ngoài trở nên trẻ trung, rạng rỡ hơn. Ưu điểm của áo blazer màu trắng không chỉ là khả năng "hack" tuổi mà còn gây ấn tượng ở nét trang nhã, thanh lịch. Muốn ghi điểm tinh tế khi diện áo blazer trắng, các nàng nên kết hợp mẫu áo này cùng với áo len, áo thun và quần màu trang nhã.

Áo blazer màu hồng pastel

Các nàng đừng bỏ qua những chiếc áo blazer màu hồng pastel. Mẫu áo này không hề khó mặc như các nàng vẫn nghĩ, bởi lẽ áo blazer màu hồng có sự trang nhã và thanh lịch. Áo blazer màu hồng pastel "ăn nhập" hoàn hảo với áo màu trắng hoặc be cùng những mẫu quần dài cơ bản của mùa đông. Cách kết hợp này giúp bạn có được bộ trang phục hài hòa và tinh tế. Áo blazer màu hồng pastel phù hợp để diện tới công sở, đi dạo phố và còn có thể tạo nên outfit mùa lễ hội đầy hút mắt.

Áo blazer màu xanh pastel

Áo blazer màu xanh pastel có sự trẻ trung, ngọt ngào không kém áo blazer hồng pastel, nhưng trông cá tính hơn. Áo blazer màu xanh pastel vốn đã nổi bật nên chị em không cần phối đồ quá cầu kỳ với mẫu áo này. Sự kết hợp giữa áo blazer màu xanh pastel với các mẫu áo trơn màu trang nhã sẽ giúp vẻ ngoài có độ cân bằng, không trở nên "sến sẩm" hay rối mắt.

Áo blazer màu be

Áo blazer màu be gây sốt không kém blazer màu đen và trắng mỗi khi bước sang mùa lạnh. Món thời trang này có độ sáng sủa nên mang đến sự trẻ trung cho người mặc. Áo blazer màu be còn là món thời trang dễ phối đồ. Các nàng có thể kết hợp mẫu blazer này với hầu hết các món thời trang có sẵn trong tủ đồ.

Muốn tạo sự nổi bật và hút mắt, các nàng hãy layer bên trong áo blazer màu be một chiếc áo màu sắc nổi bật như áo len đỏ, áo màu xanh đậm hoặc áo họa tiết. Như vậy, vẻ ngoài sẽ ấn tượng hơn nhưng vẫn hài hòa. Áo blazer màu be là món thời trang luôn chuẩn mốt, ai cũng có thể mặc đẹp, chị em càng có thêm lý do để bổ sung mẫu áo này cho tủ đồ mùa lạnh.

Ảnh: Sưu tầm