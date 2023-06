5 loại kem chống nắng giúp tăng cường hiệu quả bảo vệ da

"Kem chống nắng ngăn chặn và lọc các tia UV tiến tới làn da. Nhưng điều khó tránh khỏi là một số tia UV vẫn có thể xoay xở để thâm nhập và tạo những tổn thương", bác sĩ Kenneth Howe tại New York giải thích. Rất may là bạn có giải pháp, đó chính là chất chống oxy hóa.

Khi được kết hợp với kem chống nắng, những chất chống lại các gốc tự do như vitamin C có thể tăng cường hiệu quả bảo vệ da của bạn khỏi ánh mặt trời. "Các chất chống oxy hóa bảo vệ làn da theo cách khác kem chống nắng, chúng sẽ can thiệp vào bước sau của quy trình", bác sĩ Kenneth Howe cho biết.

Cụ thể hơn thì theo bác sĩ Kenneth Howe: "Khi một số tia UV xâm nhập được vào da, chúng sẽ gây một chuỗi những tổn thương. Các chất chống oxy hóa sẽ ngăn chặn chuỗi phản ứng này, từ đó bảo vệ làn da của bạn". Không khó để bạn tìm được loại kem chống nắng chứa chất chống oxy hóa. Và muốn tăng cường hiệu quả bảo vệ da trong mùa hè nắng gắt, chị em hãy tham khảo các gợi ý sản phẩm sau đây:

EltaMD UV Clear Broad-Spectrum SPF 46

Đây là lọ kem chống nắng bác sĩ gợi ý cho những ai sở hữu làn da dễ lên mụn. Sản phẩm ngày có chứa niacinamide (hay vitamin B3), thành phần này là chất chống oxy hóa giúp làm đều màu da, giảm tình trạng tăng sắc tố. Sản phẩm cũng có tác dụng xoa dịu làn da kích ứng, mẩn đỏ. Với kết cấu mỏng nhẹ, lọ kem chống nắng sẽ không khiến làn da bị nặng nề. Chưa hết, sản phẩm còn chứa lactic acid giúp tẩy da chết nhẹ nhàng để lỗ chân lông thoáng sạch, đồng thời kiềm dầu, giảm bóng nhờn tốt.

Nơi mua:EltaMD Việt Nam Giá: 830k

La Roche-Posay Anthelios Melt-In Sunscreen Milk SPF 60

Lọ kem chống nắng quang phổ rộng này có màng lọc UV cải tiến, chống được cả tia UVA lẫn UVB. Sản phẩm thẩm thấu nhanh, để lại làn da mượt như nhung nhờ chất chống oxy hóa vitamin E giúp xoa dịu, dưỡng ẩm da. Sản phẩm chịu nước lên tới 80 phút, thích hợp cho da mặt và cơ thể. Lọ kem chống nắng này đúng nghĩa là "tan vào" trong da, nên hoàn toàn không để lại vệt trắng hay cảm giác bức bí, nặng nề.

Nơi mua: Shopee Giá: 730k

Supergoop! Mattescreen SPF 40

Với những ai sở hữu làn da dầu, lọ kem chống nắng Supergoop! Mattescreen SPF 40 là sản phẩm đáng tham khảo. Lọ kem chống nắng để lại lớp nền mịn lì nhưng vẫn nhẹ mặt. Bên cạnh đó, sản phẩm còn che mờ lỗ chân lông và khuyết điểm, giúp làn da trông nhẵn mịn hơn. Công thức của lọ kem chống nắng chứa các chất chống oxy hóa mạnh gồm resveratrol và dâu tằm trắng. Ngoài ra, hoa cúc và phức hợp chiết xuất thảo mộc sẽ giúp xoa dịu, làm sáng da hiệu nghiệm.

Nơi mua: 3B Store Giá: 850k

Obagi Professional-C Suncare Broad Spectrum SPF 30 Sunscreen

Với 10% L-ascorbic acid (dạng tinh khiết và có hiệu lực nhất của vitamin C), lọ kem chống nắng này sẽ mang đến sự bảo vệ mạnh mẽ của chất chống oxy hóa, cùng lớp màng ngăn tia UV để "chặn đứng" những tác động tiêu cực từ phía môi trường. Bên cạnh khả năng chống lão hóa, sản phẩm còn góp phần làm sáng da, ức chế quá trình tổng hợp melanin, kích thích sản sinh collagen để da thêm căng mọng, rạng rỡ.

Nơi mua: Chiaki Giá: 999k

Dermalogica Prisma Protect SPF 30

Đây là lọ kem chống nắng rất đa năng vì có công dụng dưỡng ẩm và chứa cả chất chống oxy hóa. Công thức của sản phẩm có vitamin E giúp bảo vệ làn da khỏi các gốc tự do. Ngoài ra, sản phẩm còn có thành phần lên men sinh học từ cây xô thơm, đem đến tác dụng làm đều màu da. Bổ sung lọ kem chống nắng của nhà Dermalogica vào quy trình, chị em có thể bỏ qua bước thoa kem dưỡng ẩm, từ đó tiết kiệm thời gian và tránh được cảm giác nặng nề, bí da trong những ngày hè nóng bức.

Nơi mua: Belle Lab Giá: 2.238k

Nguồn: Good Housekeeping



Ảnh: Sưu tầm