5 lọ kem dưỡng phục hồi làn da tổn thương do ánh nắng mùa hè

Ánh nắng gay gắt của mùa hè và điều hòa nhiệt độ có thể khiến làn da của chị em gặp cảm giác khó chịu, căng rát, thậm chí là bị tổn thương. Lúc này, một lọ kem dưỡng có khả năng phục hồi làn da, củng cố hàng rào bảo vệ tự nhiên sẽ là lựa chọn lý tưởng. Và để chữa lành làn da hiệu quả, chị em hãy tham khảo 5 lọ kem dưỡng chất lượng sau đây:

Olay Regenerist Night Recovery Cream

Khi mua sắm kem dưỡng cho làn da hỗn hợp, các nàng sẽ muốn đầu tư cho sản phẩm giúp cấp ẩm tốt, nhưng không khiến da trở nên bóng nhờn và nặng nề ở vùng chữ T (trán, mũi, cằm). Lọ kem dưỡng nhà Olay sẽ đáp ứng được mong muốn của những ai sở hữu làn da hỗn hợp, và cả nàng da khô. Dù dưỡng ẩm dồi dào, có kết cấu đậm đặc nhưng lọ kem dưỡng không hề tạo cảm giác bức bí, hay khiến da đổ dầu.

Lọ kem dưỡng này còn chống lão hóa tốt nhờ khả năng tẩy da chết nhẹ. Ngoài ra, thành phần amino peptide sẽ tăng cường sản sinh collagen, trong khi niacinamide thì giúp củng cố hàng rào bảo vệ da. Nếu không thích các sản phẩm chứa hương liệu nhân tạo, bạn nên tham khảo lọ kem dưỡng này.

Nơi mua:Shopee Giá: 324k

Paula's Choice Resist Intensive Repair Cream

Chứa retinol có nồng độ thấp nên ngoài khả năng phục hồi da, lọ kem dưỡng này còn cải thiện kết cấu da hiệu quả. Cụ thể, với tỷ lệ 0.01% retinol, lọ kem dưỡng sẽ làm mịn da, xóa mờ đốm thâm và giúp làn da thêm tươi sáng, rạng rỡ. Bên cạnh retinol, lọ kem dưỡng còn chứa peptide và chiết xuất dầu jojoba để xoa dịu da, cũng cố hàng rào bảo vệ tự nhiên và ngăn tình trạng mất nước. Sản phẩm có chất kem đặc, mang đến độ ẩm dồi dào cho làn da khô trong mùa hè.

CeraVe Skin Renewing Night Cream

Có giá cả bình dân nhưng lọ kem dưỡng của CeraVe lại mang đến trải nghiệm rất "xịn mịn". Sản phẩm có kết cấu đậm đặc nhưng dễ tán đều trên da, lại không mang đến cảm giác dính nhớp hay nặng nề. Lọ kem dưỡng chứa rất nhiều thành phần tốt cho da, như peptide, ceramide và hyaluronic acid để vừa xoa dịu da, cấp ẩm dồi dào, vừa cải thiện hàng rào tự nhiên thêm khỏe mạnh.

Lọ kem dưỡng ban đêm của CeraVe không gây bít tắc lỗ chân lông, nàng da dầu cũng có thể dùng được. Bên cạnh đó, sản phẩm không có mùi hương nên dịu dàng với cả làn da nhạy cảm.

Nơi mua: Saigon Scent Giá: 390k

First Aid Beauty Ultra Repair Firming Collagen Cream with Peptides and Niacinamide

Chất kem của sản phẩm mượt như nhung, thẩm thấu vào da nhanh chóng để cấp ẩm, làm mịn da kịp thời. Thành phần nổi bật của lọ kem dưỡng gồm có collagen cải thiện kết cấu và độ đàn hồi cho làn da, peptide xóa mờ nếp nhăn, niacinamide tạo độ săn chắc và làm sáng da hiệu quả. Sau một thời gian chăm chỉ dùng, bạn sẽ thấy làn da trở nên mềm mịn và rạng rỡ hơn hẳn.

Nơi mua: Shopee Giá: 850k

Dr. Jart+ Cicapair Cream

Lọ kem dưỡng của Dr. Jart+ là lựa chọn lý tưởng cho làn da nhạy cảm. Với chiết xuất từ rau má, lọ kem dưỡng nhanh chóng xoa dịu tình trạng da mẩn đỏ, kích ứng. Bên cạnh đó, niacinamide có trong công thức sẽ làm nhiệm vụ củng cố hàng rào bảo vệ da. Lọ kem dưỡng thẩm thấu nhanh, không tạo cảm giác nặng nề. Ngoài làn da nhạy cảm, lọ kem dưỡng còn phù hợp với da thường, da khô, da hỗn hợp.