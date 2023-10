5 kiểu chân váy theo phong cách tối giản, ai cũng có thể mặc đẹp

Khi đi mua sắm cho tủ đồ mùa lạnh, chị em dễ thấy rất nhiều kiểu chân váy đa dạng về mẫu mã, chất liệu. Điều này có thể khiến các nàng cảm thấy bối rối, không biết nên "rút hầu bao" cho kiểu chân váy nào. Và để dễ dàng đưa ra những lựa chọn đúng cho phong cách, chị em nên ưu tiên chân váy tối giản.

Những thiết kế chân váy đơn giản không chỉ hợp mốt mà còn dễ phối đồ, giúp người mặc ghi điểm ở sự thanh lịch, tinh tế. Và nếu yêu thích phong cách tối giản, chị em hãy bổ sung 5 mẫu chân váy sau đây cho tủ đồ:

Chân váy chữ A màu trung tính

Chân váy chữ A là món thời trang rất quen thuộc với chị em. Kiểu chân váy này giúp giấu nhược điểm, đồng thời tạo hiệu ứng chân thon thả hơn. Đây cũng chính là lý do, ai cũng có thể mặc đẹp với chân váy chữ A.

Chân váy chữ A mang tông màu trung tính sẽ giúp chị em xây dựng thành công phong cách tối giản. Kiểu chân váy chữ A này mang đến sự thanh lịch, trang nhã nhưng không kém phần bay bổng cho người diện. Chị em nên chọn chân váy chữ A dài trên mắt cá chân và đừng quên sơ vin để vóc dáng thêm cao ráo, thanh thoát.

Chân váy xếp vạt

Chân váy xếp vạt có sự nổi bật nhưng vẫn ghi điểm trang nhã. Mẫu chân váy xếp vạt cũng đang là mốt được ưa chuộng, bạn nên sắm để bắt kịp xu hướng. Chân váy xếp vạt không khó để phối đồ. Các nàng có thể kết hợp mẫu chân váy xếp vạt với áo len mỏng, áo sơ mi dài tay hay áo thun. Những công thức này khá đơn giản, nhưng vẫn ghi điểm ở sự sành điệu, thanh lịch. Kết lại set trang phục, chị em nên đi boots đen, giày búp bê gắn nơ hay giày Mary Jane để hoàn thiện outfit chuẩn sang xịn mịn.

Chân váy suông

Chân váy suông vẫn chuẩn mốt từ năm này qua năm khác. Với phom dáng không quá rộng cũng không bó sát, chân váy suông giúp che nhược điểm và cho hiệu quả "ăn gian" chiều cao. Chân váy suông là món thời trang phù hợp để diện trong nhiều hoàn cảnh, chẳng hạn như đi làm, dự tiệc cưới hay thậm chí là dạo phố cuối tuần. Chân váy suông mang đến cho người mặc nét thanh lịch và tinh tế. Nếu muốn nâng tầm phong cách, chị em nên bổ sung chân váy suông cho tủ đồ.

Chân váy xếp ly nhỏ

Chân váy xếp ly nhỏ cũng được coi là một trong những món thời trang không bao giờ lỗi mốt. Mẫu chân váy này giúp tổng thể trang phục thêm nổi bật nhưng vẫn duy trì được nét thanh lịch, trang nhã. Vốn dĩ, chân váy xếp ly nhỏ đã khá bắt mắt nên chị em chỉ cần kết hợp với áo đơn giản, là có được bộ đồ đầy cuốn hút. Bên cạnh các mẫu áo màu trung tính, chị em có thể mang đến làn gió mới cho phong cách với công thức chân váy xếp ly nhỏ và áo màu pastel. Bộ đôi này giúp vẻ ngoài thêm trẻ trung, tươi tắn và ghi điểm tinh tế.

Chân váy đen

Nhắc đến các món thời trang cơ bản cần có, không thể quên nói tới chân váy đen. Đặc trưng của kiểu chân váy này là sự trang nhã và thanh lịch. Chân váy đen gần như có thể kết hợp được với mọi kiểu áo có sẵn trong tủ đồ, giúp bạn hoàn thiện tổng thể trang phục hài hòa.

Muốn trẻ hóa phong cách nhưng vẫn giữ đúng tinh thần của thời trang tối giản, chị em hãy kết hợp chân váy đen với áo trắng, áo màu be hoặc áo pastel. Cuối cùng, một đôi giày mũi nhọn, boots hay giày màu be là mảnh ghép lý tưởng để kết hợp với set chân váy đen. Các kiểu chân váy đen đang thịnh hành mà chị em nên sắm bao gồm chân váy suông, chân váy xẻ tà, chân váy xếp ly to bản…

Ảnh: Sưu tầm