5 kem chống nắng nâng tông "made in Vietnam" giúp da sáng hồng tự nhiên không cần makeup

Những năm gần đây, xu hướng "no makeup makeup" - trang điểm như không - ngày càng được ưa chuộng. Thay vì nhiều lớp nền dày bí, một làn da sáng mịn, đều màu tự nhiên đang trở thành tiêu chuẩn mới. Và để đạt được điều đó, kem chống nắng nâng tông chính là "trợ thủ" không thể thiếu: vừa bảo vệ da khỏi tia UV, vừa mang lại hiệu ứng da sáng hồng tức thì. Đáng chú ý, các thương hiệu mỹ phẩm Việt Nam cũng nhanh chóng bắt nhịp xu hướng này với nhiều sản phẩm chất lượng, giá hợp lý và phù hợp làn da châu Á.

1. M.O.I Natural Tone Up Sun Milk SPF 50+ PA+++: Nâng tông nhẹ, finish trong trẻo

Sản phẩm đến từ M.O.I Cosmetics ghi điểm với thiết kế dạng sữa lỏng nhẹ, dễ tán và thấm nhanh trên da. Khi apply, kem tạo hiệu ứng nâng tông nhẹ nhàng, giúp da trông sáng hơn nhưng không bị trắng bệch. Lớp finish trong trẻo, hơi bóng nhẹ theo kiểu "glass skin", phù hợp với những ai yêu thích làn da căng mịn tự nhiên. Đây là lựa chọn lý tưởng cho phong cách trang điểm tối giản hằng ngày.

2. Kem lười Đậu Đỏ 3in1 Cỏ Cây Hoa Lá SPF 50+ PA+++: Đa năng, tiện lợi

Đúng như tên gọi, sản phẩm từ Cỏ Cây Hoa Lá hướng đến sự tiện lợi với công dụng "3 trong 1": chống nắng, nâng tông và dưỡng da. Thành phần chiết xuất đậu đỏ giúp hỗ trợ làm sáng da, đồng thời cung cấp độ ẩm nhẹ. Khi sử dụng, kem cho hiệu ứng nâng tông rõ hơn so với nhiều sản phẩm khác, giúp da trông tươi tắn ngay tức thì. Đây là lựa chọn phù hợp cho những ngày bận rộn, khi bạn muốn "lười" makeup nhưng vẫn cần vẻ ngoài chỉn chu.

Nơi mua: Cỏ Cây Hoa Lá

3. Kem chống nắng kiềm dầu Sắc Ngọc Khang SPF 50+ PA+++: Phù hợp da dầu, da hỗn hợp

Nếu bạn có làn da dễ đổ dầu, sản phẩm từ Sắc Ngọc Khang là cái tên đáng cân nhắc. Điểm mạnh nằm ở khả năng kiềm dầu tốt, giúp da khô ráo, hạn chế tình trạng bóng nhờn suốt nhiều giờ. Hiệu ứng nâng tông ở mức vừa phải, không quá rõ nhưng đủ để làm da trông đều màu và sáng hơn. Đây là lựa chọn phù hợp cho môi trường nóng ẩm, đặc biệt với những ai không thích cảm giác nặng mặt hay bết dính.

Nơi mua: Sắc Ngọc Khang

4. Kem chống nắng Vitamin C Sơ Ri Cỏ Mềm SPF 50+ PA+++: Dưỡng sáng, lành tính

Sản phẩm đến từ Cỏ Mềm nổi bật với chiết xuất sơ ri giàu vitamin C, hỗ trợ làm sáng và cải thiện sắc da xỉn màu. Kết cấu dạng sữa mỏng nhẹ, dễ tán, phù hợp với cả làn da nhạy cảm nhờ bảng thành phần thiên nhiên. Khi thoa lên da, kem mang lại hiệu ứng nâng tông nhẹ nhàng, giúp da trông hồng hào và tươi tắn hơn. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những ai ưu tiên sản phẩm dịu nhẹ, an toàn khi sử dụng hằng ngày.

Nơi mua: Cỏ Mềm

5. Hyglow Protection Zakka Naturals SPF 50+ PA+++: Nâng tông tự nhiên, bảo vệ toàn diện

Đến từ Zakka Naturals, dòng kem chống nắng này mang lại hiệu ứng nâng tông khá tự nhiên, không bị lộ lớp trắng hay vón cục. Sản phẩm có khả năng chống nắng phổ rộng, giúp bảo vệ da trước cả tia UVA và UVB. Đồng thời, kết cấu mỏng nhẹ giúp da "dễ thở", phù hợp với việc sử dụng hằng ngày, kể cả khi không trang điểm. Đây là lựa chọn cân bằng giữa hiệu quả bảo vệ và tính thẩm mỹ.

Nơi mua: Zakka

Có thể thấy, kem chống nắng nâng tông "made in Vietnam" ngày càng đa dạng, đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau: từ da dầu cần kiềm dầu, da nhạy cảm cần sự lành tính đến những ai tìm kiếm hiệu ứng nâng tông rõ rệt. Điểm chung của các sản phẩm này là mức giá hợp lý, dễ tiếp cận nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả cơ bản trong việc bảo vệ và cải thiện diện mạo làn da.

Tuy nhiên, để đạt hiệu quả tốt nhất, bạn vẫn cần sử dụng đủ lượng kem chống nắng và thoa lại trong ngày nếu tiếp xúc nhiều với ánh nắng. Kem nâng tông có thể giúp da trông đẹp hơn tức thì, nhưng vai trò chính vẫn là bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV - nguyên nhân hàng đầu gây lão hóa và sạm nám.

Trong hành trình chăm sóc da, đôi khi chỉ cần một sản phẩm phù hợp cũng đủ để tạo nên sự khác biệt. Và với những gợi ý trên, việc sở hữu làn da sáng hồng tự nhiên mà không cần đến lớp makeup dày hoàn toàn nằm trong tầm tay.