5 điều cần tránh để nói tiếng Anh chuẩn hơn trong 3 tháng

Tiến Sĩ Karson Oten - chuyên gia đào tạo tiếng Anh - hiện là Giám đốc Học thuật tại Focus Learning Academy. Bộ giáo trình giảng dạy của ông được giới chuyên môn đánh giá cao vì giúp học viên học tiếng Anh theo chiến lược thông minh, tập trung vào kiến thức mũi nhọn, rút ngắn thời gian nhưng vẫn đạt hiệu quả tối ưu.

Tiến Sĩ Karson Oten có những chia sẻ về vấn đề học tiếng Anh ở người trưởng thành và gợi ý 5 điều cần tránh nếu muốn nói ngôn ngữ này chuẩn hơn trong thời gian ngắn.

Không ít người nhận định càng lớn tuổi, khả năng học tiếng Anh càng hạn chế. Ông đánh giá thế nào về nhận định này?

Nhiều người đã đi làm tiết lộ bản thân học tiếng Anh suốt 12 năm tại trường nhưng khi cần giao tiếp lại rất chật vật. Trong khi đó, những bạn trẻ chỉ cần vài tháng tiếp xúc đã có thể nói tiếng Anh như người bản ngữ, phát âm âm mượt mà, dễ hiểu.

Bạn đừng quá lo nếu đã qua "giai đoạn vàng" học ngoại ngữ, hoặc mất căn bản tiếng Anh. Tôi từng biết nhiều học viên hơn 30 tuổi, khi công việc yêu cầu phổ cập tiếng Anh, họ tập trung tạo môi trường sử dụng Anh ngữ 24/7, nhanh chóng làm chủ ngôn ngữ này chỉ trong 3 tháng, phát âm chuẩn, sử dụng ngữ pháp thuần thục.

Lớp học giao tiếp của Tiến Sĩ Karson Oten luôn có sự đồng hành của thầy Ben Field - giảng viên từ Anh Quốc - để rèn luyện phát âm cho học viên.

Ông nghĩ thế nào khi có người cho rằng người Việt khó học tiếng Anh vì đặc thù 2 ngôn ngữ này quá khác biệt?

Tiếng Quảng Đông sử dụng chính tại Hong Kong (Trung Quốc) có nhiều điểm tương đồng với tiếng Việt. Tiêu biểu là việc phát âm theo 9 thanh điệu, âm tiết rời không nối âm hay nuốt âm như tiếng Anh, cách nhấn nhá trọng âm cũng khác. Chúng tôi cũng gặp khó trong phát âm các từ có nguồn gốc Latin vì nhiều âm tiết và vần không tồn tại trong tiếng Quảng Đông.

Thế nhưng, ngữ pháp tiếng Quảng Đông lại xa lạ với tiếng Anh hơn tiếng Việt. Tuy nhiên, trình độ Anh ngữ tại Hong Kong vẫn được EF English Proficiency Index xếp top đầu trong khu vực. Điều đó cho thấy khó khăn nào cũng có cách san bằng, chỉ cần tìm đúng phương pháp.

Ông có lời khuyên gì giúp học viên tìm lại căn bản, tự tin hơn trong giao tiếp và sử dụng Anh ngữ?

Hơn 20 năm giảng dạy tiếng Anh cho hơn 100.000 học viên Hong Kong (Trung Quốc) giúp tôi đúc kết nhiều phương pháp cốt lõi. Có 5 sai lầm học viên cần tránh nếu muốn sử dụng tiếng Anh chuẩn hơn trong thời gian ngắn.

Học viên lớp tiếng Anh giao tiếp tại Focus Learning Academy (FLA) cùng Tiến Sĩ Karson Oten.

Đừng học tất cả: Trí tuệ chúng ta có giới hạn, nên chỉ học những từ và cách diễn đạt hữu ích và thiết thực. Bạn chỉ cần nắm chắc vốn từ chuẩn và áp dụng trong nhiều ngữ cảnh.

Đừng phụ thuộc vào việc nghe: Hãy xem phim, nghe nhạc hoặc theo dõi các nội dung bạn thích với phụ đề tiếng Anh, đồng thời chú ý tuyến kịch bản của diễn viên hoặc lời bài hát. Chúng tôi gọi phương pháp đào tạo này là hình ảnh hóa, giúp bạn đoán chính xác nội dung truyền đạt.

Đừng học thuộc lòng, hãy hỏi tại sao: Ngôn ngữ luôn có tính logic. Thay vì học thuộc lòng, bạn cần tìm ra quy luật và lý do. Ví dụ: "Tại sao lại dùng ‘in the street’ nhưng lại ‘on the road’?"; "tại sao có 12 thì trong tiếng Anh nhưng chỉ có 8 thể bị động?"; "tại sao phải học thuộc hàng nghìn động từ kép?"... Các khoá học tại Focus Learning Academy dạy học viên cách tìm ra quy luật, từ đó trao chìa khóa để thành thạo ngữ pháp.

Đừng quá co cụm: Cũng giống tập gym, bạn cần rèn luyện cơ miệng bằng cách tập luyện giao tiếp mỗi ngày nếu muốn nói tốt tiếng Anh. Bởi lẽ, bạn rụt rè, ít thực hành thì không thể tiến bộ.

Đừng chỉ nói: Hãy kết hợp sử dụng ngữ pháp, đọc, viết, nghe và nói để có một phương pháp học tiếng Anh đầy đủ và bao quát. Ôn luyện theo lộ trình này lâu dài và liên tục, học viên có thể tự tin sử dụng ngữ pháp như người bản xứ và ít mắc lỗi văn phạm, chủ động suy luận, hiểu các cấu trúc phức tạo nên nền tảng cơ bản nhất.

Một số khó khăn người Việt gặp phải khi phát âm tiếng Anh:

1. Ngữ âm: Tiếng Việt và tiếng Anh có âm điệu, ngữ điệu khác nhau. Người Việt thường gặp khó khăn khi phát âm tiếng Anh như /θ/, /ð/, /v/ và /w/.

2. Âm đọc: Một số từ tiếng Anh phát âm khác so với cách đọc chữ cái thông thường (thường gọi là nuốt âm). Các từ như "Wednesday", "knife", "honest"… thường gây khó khăn cho học viên.

3. Nối âm: Tiếng Anh có nhiều từ liền nhau được liên kết bằng những âm giữa các từ như "pick up", "take on"... Người Việt dễ quên cách đọc nối âm này.

4. Trọng âm: Vị trí trọng âm rất quan trọng, có thể thay đổi hoàn toàn ngữ nghĩa của từ. Phát âm sai vị trí của trọng âm có thể khiến người nghe không hiểu ý nghĩa.

Do đó Focus Learning sử dụng phương pháp khoa học trong giảng dạy ngôn ngữ, đào tạo học viên từng giai đoạn:

Giai đoạn 1: Luyện khẩu hình miệng miệng khi phát âm thể chất;

Giai đoạn 2: Luyện kỹ năng nâng cao;

Giai đoạn 3: Đào tạo ứng dụng thực tế.

Hiện có 5 trung tâm tại TP.HCM:

348/23 Ung Văn Khiêm, P.25, Q. Bình Thạnh

49G Phan Đăng Lưu, P.3, Q. Bình Thạnh

370 Võ Văn Ngân, P.Bình Thọ, TP. Thủ Đức

88 Nguyễn Cửu Vân, P.17, Q. Bình Thạnh

420D Nguyễn Thị Thập, P.Tân Quy, Q. 7

Hotline: 1900 866 618

Website: https://www.focus.edu.vn/