5 diễn viên Hàn lên phim kém sắc, ngoài đời xuất thần: Suzy xinh như tiên, Lee Sung Kyung đậm chất high fashion

Jang Na Ra là nàng mỹ nhân đình đám không ai không biết. Nổi tiếng với nhan sắc "ma cà rồng không tuổi" là thế, tuy nhiên nữ diễn viên từng rất nhợt nhạt, thiếu sức sống trong phim You Are My Destiny. Jang Na Ra để lại ấn tượng khó phai với mái tóc bù xù, gương mặt bợt bạt