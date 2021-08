5 dấu hiệu trên móng tay cho thấy cơ thể bạn đang thiếu chất dinh dưỡng

Chuyên gia dinh dưỡng người Đài Loan Chen Manling đã chỉ ra trên Facebook Nutrition Man Man Talk-Man Man Nutrition rằng móng tay không khỏe mạnh có thể nhiều người sẽ coi đó chỉ là một vấn đề nhỏ, nhưng nó sẽ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Cô cũng trích dẫn trường hợp của mẹ mình làm ví dụ. Theo đó, mẹ cô gần đây bị móng tay giòn, mọc chậm hơn, các đầu ngón tay đau nhức gây khó chịu, sau khi kiểm tra thì phát hiện bị thiếu canxi và vitamin B12 nên cô đã đề nghị mẹ nên uống 500cc sữa chua và viên canxi mỗi ngày, sau 2 tháng tình trạng sức khỏe của mẹ cô đã cải thiện rõ rệt.



Chen Manling cho biết, khi có những biểu hiện bất thường ở móng tay như "vàng, xanh, đen" hoặc "móng biến dạng, cong (móng cuộn lại và ngày càng nhỏ dần)" thì nên đến gặp bác sĩ càng sớm càng tốt. Bởi chỉ cần những bất tiện ở mức độ nhỏ nhất (do móng phát triển bất thường gây ra) cũng có thể làm tăng nguy cơ nhiễm trùng, nấm mốc tồn tại ở lòng bàn chân/tay hoặc giữa các ngón chân/tay.



Sau khi loại trừ các bệnh tật và nhiễm trùng, cô cũng liệt kê 5 tình trạng móng tay liên quan đến sự thiếu hụt dinh dưỡng:

1. Các đường trắng mỏng chạy dọc móng

Nhìn chung, đây là một hiện tượng bình thường của quá trình lão hóa, giống như "nếp nhăn trên móng tay". Chế độ ăn uống cần chú ý bổ sung protein chất lượng cao, vì protein là nguyên liệu cơ bản để xây dựng móng tay nên cần bổ sung nhiều để tạo điều kiện cho móng phát triển bình thường.

Ngoài ra, bạn cũng cần ăn đủ trái cây và rau xanh để tăng khả năng chống oxy hóa và khả năng giữ nước của móng.

2. Các đường trắng mỏng chạy ngang móng

Có thể do thiếu canxi hoặc thiếu axit nicotinic (vitamin B3), nên bổ sung canxi như sữa, sữa chua uống không đường, sữa chua không đường, uống nước mè… Nên uống một cốc như vậy khoảng 240cc vào buổi sáng và buổi tối; đối với nicotine (một loại thuốc kích thích giúp tăng tốc độ truyền thông điệp giữa não và cơ thể), bạn có thể bắt đầu từ nấm, cơ gà và cá thu.

3. Có đốm trắng hoặc đường trắng dày ở giữa móng

Nguyên nhân có thể do thiếu kẽm hoặc do căng thẳng, thiếu kẽm dễ khiến móng chậm phát triển, căng thẳng liên tục sẽ làm cạn kiệt kẽm và vitamin C trong cơ thể. Để bổ sung kẽm, bạn có thể ăn hàu, thịt bò, sò điệp và các loại thực phẩm khác; vitamin C có thể được lấy từ ớt chuông, bông cải xanh, cà chua, đu đủ, kiwi và ổi.

4. Móng tay bị lõm và mỏng đi

Người bị thiếu máu do thiếu sắt phải chú ý bổ sung đồng thời chất sắt và chất đạm, canh mồng tơi, canh ngao, canh trứng rong biển, rau dền đỏ, canh cà chua, đậu phụ đều là những lựa chọn tốt.

5. Móng tay giòn và dễ gãy

Đối với việc thiếu canxi, axit folic và biotin (vitamin B7), nếu muốn bổ sung axit folic, bạn có thể ăn đậu đen, đậu xanh, đậu đỏ, rau chân vịt, tỏi tây, rau hoàng đế, rong biển; để bổ sung vitamin, bạn có thể lấy trứng, thịt, ngũ cốc nguyên hạt và quả óc chó đã nấu chín. Vì trứng sống có các thành phần kháng biotin, bạn nên tránh ăn trứng sống càng nhiều càng tốt.

Bác sĩ Chen Manling cũng nhắc nhở rằng sẽ mất khoảng 1 đến 2 tháng để lấy lại sức khỏe của móng nhờ việc bổ sung dinh dưỡng, do đó, bạn phải chăm chỉ điều chỉnh chế độ ăn uống thì mới có cơ hội cải thiện.



Nguồn và ảnh: HK01