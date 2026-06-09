5 dầu gội ngừa rụng tóc "made in Vietnam" rất lành tính dành cho hội tóc thưa mỏng

Đây là 5 dòng dầu gội "made in Vietnam" được nhiều người yêu thích nhờ công thức lành tính, phù hợp với mái tóc thưa mỏng và dễ gãy rụng.

Tóc thưa mỏng và dễ gãy rụng là vấn đề khiến nhiều người đau đầu, đặc biệt trong thời điểm thời tiết nóng ẩm hoặc khi tóc thường xuyên chịu tác động từ hóa chất, nhiệt và căng thẳng kéo dài. Không ít người càng gội đầu càng thấy tóc rụng nhiều hơn, phần chân tóc yếu và mái tóc ngày càng xẹp lép thiếu sức sống.

Bên cạnh chế độ ăn uống và sinh hoạt, việc lựa chọn dầu gội phù hợp cũng ảnh hưởng đáng kể tới tình trạng tóc. Những dòng dầu gội quá nhiều chất tẩy rửa hoặc chứa silicone nặng có thể khiến tóc dễ khô xơ, bết nhanh hoặc làm da đầu bí hơn. Vì vậy, nhiều người hiện nay có xu hướng tìm tới các dòng dầu gội thảo dược hoặc công thức dịu nhẹ để chăm sóc tóc và da đầu tốt hơn. Dưới đây là 5 dòng dầu gội "made in Vietnam" được nhiều người yêu thích nhờ công thức lành tính, phù hợp với mái tóc thưa mỏng và dễ gãy rụng.

1. Uilicy Dầu Gội Chống Rụng Tóc Không Chứa Silicone

UILICY là thương hiệu Việt được nhiều người biết tới với các dòng chăm sóc tóc có hương thơm dễ chịu và công thức hướng tới cảm giác sạch thoáng nhưng không quá khô tóc. Dòng dầu gội chống rụng tóc không chứa silicone của hãng phù hợp với những người có mái tóc mỏng, dễ bết hoặc da đầu nhạy cảm. Việc không chứa silicone giúp tóc có cảm giác nhẹ hơn sau khi gội, hạn chế tình trạng tóc bị xẹp và bết nhanh. Texture sản phẩm tạo bọt vừa phải, làm sạch dầu thừa khá tốt nhưng không khiến tóc khô ráp. Sau một thời gian sử dụng, nhiều người nhận thấy tóc mềm hơn và cảm giác rụng tóc khi gội cũng giảm bớt đáng kể. Ngoài ra, mùi hương của sản phẩm cũng là điểm được yêu thích vì tạo cảm giác sạch sẽ và dễ chịu khá lâu trên tóc.

Nơi mua: Uilicy

2. Dầu gội Thái Dương 7 Plus Gold Hoa Phong Lan

Nhắc tới dầu gội thảo dược Việt Nam, Thái Dương là cái tên khá quen thuộc với nhiều người. Phiên bản 7 Plus Gold Hoa Phong Lan được yêu thích nhờ công thức kết hợp các thành phần thảo dược giúp làm sạch da đầu dịu nhẹ hơn. Sản phẩm phù hợp với những người tóc yếu hoặc dễ rụng do da đầu nhiều dầu và bí bách. Sau khi gội, tóc có cảm giác sạch thoáng nhưng không quá khô xác như nhiều loại dầu gội làm sạch mạnh khác. Điểm khiến nhiều người thích dòng này là cảm giác tóc nhẹ và bồng hơn sau khi dùng. Với những mái tóc mỏng dễ xẹp, điều này giúp tổng thể tóc nhìn dày và có sức sống hơn đáng kể. Mùi hương hoa phong lan cũng tạo cảm giác khá thư giãn và dễ dùng hằng ngày.

Nơi mua: Thái Dương

3. Dầu Gội Thảo Dược Hà Thủ Ô 2in1 Cỏ Cây Hoa Lá

Các dòng dầu gội thiên nhiên của Cỏ Cây Hoa Lá được nhiều người yêu thích nhờ công thức dịu nhẹ và cảm giác mềm tóc sau khi sử dụng. Dòng Hà Thủ Ô 2in1 hướng tới việc hỗ trợ tóc chắc khỏe hơn và hạn chế gãy rụng. Điểm tiện lợi của sản phẩm nằm ở công thức 2 trong 1 giúp tóc mềm hơn mà không cần dùng quá nhiều bước chăm sóc sau gội. Texture dầu gội khá nhẹ, tạo bọt vừa phải và không gây cảm giác nặng tóc. Sản phẩm phù hợp với những người có mái tóc khô yếu hoặc dễ rụng do tạo kiểu, nhuộm tóc thường xuyên. Sau khi gội, tóc có cảm giác mềm và ít rối hơn rõ rệt. Ngoài ra, các dòng dầu gội thiên nhiên kiểu này thường được yêu thích vì mang lại cảm giác dễ chịu và ít gây nặng da đầu.

Nơi mua: Cỏ Cây Hoa Lá

4. Dầu gội bưởi Cocoon giúp giảm gãy rụng và làm mềm tóc

Dầu gội bưởi Cocoon là một trong những dòng dầu gội Việt Nam khá nổi bật thời gian gần đây nhờ công thức thuần chay và cảm giác làm sạch dịu nhẹ. Chiết xuất tinh dầu bưởi là thành phần quen thuộc trong các sản phẩm chăm sóc tóc nhờ khả năng hỗ trợ tóc mềm hơn và giảm gãy rụng. Sản phẩm tạo bọt vừa đủ, làm sạch da đầu khá tốt nhưng không gây khô căng. Điểm được nhiều người yêu thích là sau khi gội tóc có cảm giác mềm, nhẹ và dễ chải hơn. Với những mái tóc mỏng hoặc dễ rối, điều này giúp hạn chế gãy rụng trong quá trình chải tóc đáng kể. Mùi hương bưởi tươi mát cũng tạo cảm giác thư giãn và sạch sẽ khá dễ chịu trong mùa hè.

Nơi mua: Cocoon

5. Dầu Gội Dâu Tằm Ngăn Ngừa Rụng Tóc Cỏ Mềm

Cỏ Mềm là thương hiệu Việt quen thuộc với các dòng chăm sóc cá nhân thiên nhiên. Dầu gội dâu tằm của hãng hướng tới khả năng hỗ trợ tóc chắc khỏe hơn và cải thiện tình trạng tóc khô xơ, chẻ ngọn. Texture dầu gội khá dịu nhẹ, phù hợp với những người có da đầu dễ kích ứng hoặc tóc yếu. Sau khi gội, tóc không bị khô căng mà vẫn giữ được độ mềm tự nhiên. Sản phẩm cũng được nhiều người yêu thích nhờ cảm giác tóc ít xơ rối hơn sau một thời gian sử dụng. Với tóc thưa mỏng, việc giảm gãy rụng do chải tóc hoặc tạo kiểu cũng góp phần giúp mái tóc nhìn dày và khỏe hơn.

Nơi mua: Cỏ Mềm

Có thể thấy, với mái tóc thưa mỏng và dễ gãy rụng, việc lựa chọn dầu gội dịu nhẹ và phù hợp với da đầu là điều rất quan trọng. Một sản phẩm làm sạch tốt nhưng vẫn giữ được độ ẩm tự nhiên cho tóc sẽ giúp mái tóc khỏe hơn theo thời gian, thay vì ngày càng khô xơ và yếu đi vì làm sạch quá mức.